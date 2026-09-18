사천바다케이블카, 수리 마치고 18일 시운전

▲구동계 이상 소음으로 운행이 중단됐던 경남 사천의 대표 관광시설 '사천바다케이블카'가 수리를 마치고 18일 본격적인 시운전에 들어갔다. 당초 예정했던 21일보다 일정을 앞당겨 이르면 이번 주말부터 정상 운행에 들어갈 전망이다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기