사천바다케이블카, 수리 마치고 18일 시운전

[뉴스사천=강무성 기자] 구동계 이상 소음으로 운행이 중단됐던 경남 사천의 대표 관광시설 '사천바다케이블카'가 수리를 마치고 18일 본격적인 시운전에 들어갔다. 당초 예정했던 오는 21일보다 일정을 앞당겨 이르면 이번 주말부터 정상 운행에 들어갈 전망이다.
사천시시설관리공단은 케이블카 제작사인 프랑스 포마(POMA)사 기술진과 국내 삭도 정비 전문 엔지니어들과 함께 합동 점검을 마무리하고, 파손된 부품 교체를 마쳤다고 18일 밝혔다. 공단은 이날 오전부터 설비 시험 가동을 시작했으며, 케이블카 선로 점검과 무부하 운전을 거쳐 단계별 막바지 안전 점검을 벌이고 있다. 시운전 과정에서 안전성에 문제가 없는 것으로 최종 확인되면 이르면 주말(오는 19~20일)부터 상업 운행을 재개한다는 방침이다.
사천바다케이블카는 지난달 31일 각산정류장 활차(대형 도르래) 내부에서 이상 소음이 감지되고 부품 파손이 확인되면서 운행 중단에 들어갔다. 당시 추석 대목을 앞두고 개통 8년 만에 처음 겪는 3주가량의 장기 운행 중단으로 인근 상권의 피해와 우려가 적지 않았다(관련 기사 : 추석 앞두고 멈춘 사천바다케이블카, 상인들 발 동동
).
공단은 당초 오는 20일 시운전을 거쳐 21일 재개장을 목표로 잡았으나, 일부 부품의 국내 제작 조달과 집중 정비 작업으로 운행 일정을 앞당겼다. 시설관리공단 측은 "지난 17일 오후 예비 가동에 이어 오늘(18일) 오전부터 무인 시운전을 진행 중이며, 이상 징후는 발견되지 않았다"며 "오후에는 공단 직원들이 직접 탑승해 실제 하중 상태에서의 주행 안정성을 최종 점검할 계획"이라고 전했다. 이어 "오늘 최종 안전 검증을 완벽히 통과하면 월요일(21일)까지 기다리지 않고 당장 내일(19일)부터 정상 운행에 들어갈 방침"이라고 밝혔다.
다만 이번 사고를 유발한 부품 파손 원인에 대해서는 제작사인 포마사도 전례가 드문 사례로 보고 있어 정밀 분석 작업이 진행 중이다. 공단 측은 이번 수선 과정에서 파손 가능성이 있는 관련 예비 부품을 함께 확보하고, 지주 타워 소음 체크 등 선로 전반의 점검을 강화해 재발 방지에 만전을 기하겠다는 입장이다.
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