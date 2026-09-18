이 대통령 "부동산 욕하는 거 알지만... 이 정부는 한다"

큰사진보기 ▲답변하는 이재명 대통령이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲질문받는 이재명 대통령 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 투기 방지를 위해 착수한 농지 전수 조사와 관련해 "저한테 욕하는 것 안다"면서도 "종국에 '이렇게 많이 바뀌었구나' 체감하면 평가가 많이 좋아질 수 있을 것"이라고 18일 말했다. 그는 부동산 정책 기조 전반을 유지할 것임을 시사하기도 했다.이 대통령은 이날 현안 기자회견에서 "반발이 계속 쌓이고 있는 것 안다. 부동산, 반발 많죠"라며 "부동산(농지) 전수조사했더니 그 때문에 엄청나게 저한테 욕하는 거 안다"고 말했다. 그는 "심지어 '우리 아버지 농사 짓다 힘들어서 지금 못 짓는 거, 그거 강제로 팔란 말이냐' 이렇게 항의한다"며 "그건 진실이 아니다. 그거는 오히려 우리가 매입을 해서 도와줄지언정 제재 대상이 아니다"라고 했다.이 대통령은 "우리가 하고 있는 것은 부동산 투기가 명확한 걸 가려내기 위해서"라며 "부동산 투기를 하는 사람들이 자기 편을 늘리기 위해서 '당신도 농사 안 짓지? 당신도 강제 매각 대상이야' 이렇게 선전하는 것"이라고 봤다. 이어 "그걸 우리가 일일이 '그게 아니다' 설명하기 어렵다"며 "종국에 가서 '이렇게 많이 바뀌었구나. 내 삶도 더 나아졌구나'라고 체감하면 평가가 많이 좋아질 수 있을 것이라고 기대하고 있다"고 얘기했다.이 대통령은 정부의 부동산 대책 발표 후 서울 강남 집값은 다소 하락했지만 강북 집값이 상승하는 원인이 무엇이냐는 질문에는 "가장 근본적인 것은 수도권 집중이고, 또 하나의 이유는 부동산 불패 신화"라고 진단했다. 하지만 "다행스러운 것은, 최근에 강남을 포함한 지역의 하락이 시작돼서 계속 하락이 확산되고 있다"며 "물론 외곽지역은 오르고 있는데, 일종의 (가격) 평탄화 작업이 진행되는 것 같다"고 말했다.이 대통령은 "앞으로 어떻게 될 거냐. 말씀드린 것처럼 대한민국이 부동산 투기공화국, 부동산 공화국에서 벗어나는 게 이 정부의 가장 중심 과제"라며 "어렵다. 다들 하려고 하다가 안 됐다"고 했다. 이어 "그러나 제가 분명히 말씀드릴 수 있는 것은, 이 정부는 한다"라며 "공급을 최대한 신속하게 늘려나갈 거다. 총리실에서 매일 체크하고 있고 제가 일주일마다 보고받으면서 진척사항을 확인하고 있다"고 설명했다.이 대통령은 또 "공급 분야에 대한 금융 확대도 하고 있다"며 "어떤 분들은 부동산 집값 잡는다면서 왜 금융을 늘리냐고 비난하던데 그건 핀셋정책"이라고 반박했다. 그는 미국 금리 인상의 여파로 한국도 금리 인상이 불가피하고, 최근 경매 물량이 늘어나는 상황이기도 하다면서 "최대한 할 수 있는 조치를 할 것이기 때문에 부동산 시장은 점차 안정되어 갈 것"이라고 강조했다.이 대통령은 "그 틈새에서 전월세 입주자들이 겪는 어려움에 대해서도 세부적인 정책들을 나름 마련해서 시행하고 있다는 말씀을 드린다"고 밝혔다. 다만 사안의 민감성을 의식한 듯 '과거 전세가 서서히 사라져야 할 제도라고 했는데 아직도 그렇게 생각하는가'라는 기자의 질문에 "'사라질 것'이라고 했지, 내가 언제 사라져야 한다고 했겠나. 그러면 질문의 의미가 없어지죠? 그걸로 대체하겠다"고만 대답했다.이 대통령은 레버리지 ETF 도입 논란과 관련해서는 "부족함이 있던 것은 맞는 것 같다"고 인정했다. 그는 " 어떤 과정으로 결정됐는지, 세부적인 절차 내용은 제가 파악하지 못하고 있다"면서도 "저한테 보고된 바로는 어차피 국내 투자자들이 해외 시장에 가서 삼성, 하이닉스 등등의 레버리지 ETF를 사고 있으니 그걸 국내에서 사게 해주는 게 이점이 많다(는 것이었다)"고 설명했다.이 대통령은 "그런데 이게 나중에 보니까 (도입 시점이) 주가 상승기의 마지막 단계였던 것 같다"며 "하향세로 전환되니까 손실이 두 배가 된 거다. 매수시점보다 손실이 커진 분들이 꽤 있는 것 같다. 그게 문제 되면서 이런저런 보완조치를 한 것으로 안다"고 말했다. 이어 "주가가 상승할지, 투자를 통해 이익이 날지 손해를 볼지는 귀신도 모르는 거다. 그러나 정부 정책에 불안정성이 좀 있던 것 아닌가 싶다"고 했다.이 대통령은 대미 투자 발표가 18일에서 22일로 미뤄진 것과 관련해서도 "거의 합의가 됐다고 하는데, 제가 내용을 보니까 동의하기가 쉽지 않은 부분들이 좀 있어서 다시 또 얘기를 하는 중"이라고 밝혔다. 그는 "실무협상단도 어려움이 있지만, 저도 밤잠을 설칠 만큼 고민을 많이 한다"며 "대한민국의 국익이 훼손되지 않고 한미 양국 모두에 도움이 되는 내용으로 사업을 구성하기 위해 치열하게 논쟁하고 협의하고 있다"고 부연했다.한편 부동산, 레버리지 ETF, 대미 투자 등 이재명 정부의 경제 정책 전반을 이끌었던 김용범 정책실장이 지난 1일 퇴임했지만, 후임자는 아직 구해지지 않은 상태다. 이 대통령은 "여전히 고심 중"이라며 "지금까지는 경제회복, 지속성장, 성장동력 확보 여기에 집중했다. 그래서 사회정책을 강화하는 방향으로 정책의 중심을 살짝 이동해야 한다는 지적이 있다. 그 점에 대해서도 고심 중이어서 적당한 인물을 찾는 중"이라고 말했다.