AI가 학습한 '성별격차'의 시대, 두렵습니다

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다.

큰사진보기 ▲고위직으로 올라갈수록 여성의 비중은 급격히 줄어드는 구도가 AI 산업에서도 나타나고 있다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

"현재 속도라면 완전한 성평등까지는 120년이 걸릴 것이다."

여성은 데이터 주석 작업자의 거의 절반을 차지하지만, 개발자와 배포 엔지니어 중에서는 약 5분의 1에 그친다.



2026년 여성 비중은 신입직급에서는 46%이지만 C-suite(CEO·CFO·CTO같은 최고임원진)에서는 23%로 떨어진다.



여성은 C-suite와 내각에 진입했지만, 가장 큰 경제적·정치적 영향력을 지닌 역할에서는 여전히 충분히 대표되지 못한다.

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지난 16일 세계경제포럼(WEF)이 발표한 '글로벌 성 격차 보고서 2026'이 내놓은 추정치입니다. 세계 성별 격차 해소율은 69.2%지만 여전히 현 속도는 충분치 않다는 것이죠.이번 보고서에서 주목해야 할 부분은 또 있습니다. 바로 AI에 따른 변화 구도인데요. 여성은 AI 산업에서 충분히 대표되지 못하고 있다는 것이 WEF의 진단입니다. 다음은 본문 일부입니다.데이터 주석 작업은 AI를 학습시키는 노동 과정의 첫 단계인데, 여성의 역할은 대부분 여기에 머무르고 있다는 것이죠. 반면, AI를 설계·배포하고 사업화하는 자리에 여성의 숫자는 적은 것이 현실입니다. '고위직으로 올라갈수록 여성의 비중은 급격히 줄어드는...' 많이 봐 온 구도죠. 획기적인 기술의 전환이 이뤄지고 있지만, 기존 성별 분업 구도는 그대로 답습하고 있다고 보입니다.또 다른 소식이 있습니다.같은 질환인데도 여성에게는 덜 적극적인 치료를 해왔다는 연구 결과입니다. 스코틀랜드 세인트앤드루스대 연구진은 국제 연구 38건을 검토한 결과, 이 중 33건에서 여성들이 남성보다 적극적 치료를 받을 가능성이 낮았음을 확인했습니다. 이 같은 차이는 심혈관질환, 신장질환, 파킨슨병, 간부전 등에서 확인됐습니다. 여성들은 수술·스텐트·장기이식·강한 진통제 등을 받을 가능성이 낮았다는 겁니다. 연구진은 "증상 해석과 치료 결정에서 편향 가능성이 있다"라고 진단했는데요.이 연구를 공동 주도한 앤드류 오말리 박사는 지난 16일 <가디언>에 "의사들은 여성의 증상을 불안으로 더 자주 돌리며, 검사 결과가 양성일 때도 여성 환자에게 더 많은 진단 오류를 범했다"라고 말했습니다.이처럼 의료 현장에서 여성에게 덜 적극적인 치료가 이뤄졌다면, 이 기록을 학습한 AI도 동일한 결론을 '정상'으로 인지할 수 있겠죠. 실제, MIT 전기공학·컴퓨터과학부에서 석사 논문을 쓴 일린 팬은 2025년 'GPT-4가 환자의 성별에 따라 다른 치료 권고를 내놓을 수 있음'을 지적했습니다. 그는 연구에서 성별을 달리한 의료 시나리오를 제시했는데요. 여성에게는 '지원 서비스'를, 남성에게는 '응급 진료'를 더 권했다고 합니다. 같은 증상인데도 여성의 상태를 '덜 긴급한 것'으로 인식하는 경향도 나타났다고 합니다.오늘 전한 두 소식은 다른 결을 향하는 듯 보이지만, 사실 같은 질문으로 이어집니다. 이런 현실에서 우리는 무엇을 준비해야 할까, 입니다.AI를 만들고 도입을 결정하는 자리에 여성의 숫자는 여전히 적습니다. 동시에 AI가 학습할 의료·노동 등의 데이터에는 성별 편향이 쌓이고 있습니다. 이 상태 그대로 AI가 보편화 되면 성별 격차는 '자동화' 될 수 있습니다. AI가 더 정교하게 불평등을 흡수하지 못하도록 만드는 장치에 대한 전 세계적 고민이 필요한 때입니다.