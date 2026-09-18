이재명 대통령 "행정수도 세종 신속 완성… 경제·행정 2수도 시대 열겠다"

큰사진보기 ▲18일 ‘국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다’를 주제로 열린 기자회견 ⓒ KTV캡쳐화면 관련사진보기

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이재명 대통령이 추석 명절을 앞두고 열린 대국민 기자회견에서 수도권 과밀 해소와 국토 균형 발전을 위한 핵심 과제로 '행정수도 세종의 신속한 완성'을 거듭 확약했다.이 대통령은 18일 오전 10시 30분 청와대 영빈관에서 '국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다'를 주제로 취임 후 일곱 번째 기자회견을 열고, 정치·외교와 정책·경제 등 산적한 국가 현안에 대한 입장을 밝혔다. 약 90분간 진행된 이날 회견에서 이 대통령은 부동산 시장 안정화와 행정수도 완성을 연계하며 국토 균형발전의 강력한 드라이브를 예고했다.이 대통령은 이날 회견에서 "이대로라면 언젠가 직면할 수밖에 없는 잃어버린 30년을 피할 수 있도록 부동산 시장을 반드시 안정시키겠다"라며 강한 실천 의지를 드러냈다. 이어 수도권 집값 안정의 근본적 장애물로 '수도권 일극 체제'를 지목했다.이를 타개하기 위해 "성장 발전의 거점을 다극화하는 국토 균형 발전을 흔들림 없이 추진해 가겠다"며 "공급 규제, 세제 정책에 확고하고 신속한 집행, 이해관계자들과의 충분한 소통을 통해 혼란과 반발을 최소화하며 집값 안정도 반드시 이루어낼 것"이라고 강조했다.특히 지역 사회의 이목이 집중된 행정수도 완성에 대해서는 구체적인 밑그림을 제시했다. 이 대통령은 "수도권 과밀 해소와 국토 균형 발전을 위해 오랫동안 추진해 온 행정수도 건설을 최대한 신속하게 완성하겠다"며, "뉴욕과 워싱턴처럼 경제수도 서울, 행정수도 세종의 경제·행정 이수도(二首都) 시대를 열겠다"고 밝혔다.행정수도 세종 완성은 이재명 정부의 123대 국정과제 중 균형성장 분야의 핵심 과제로도 포함되어 있어, 이번 발언은 향후 세종시의 자족 기능 확충과 공공기관 추가 이전 등의 논의에 강력한 동력을 부여할 것으로 기대된다.이날 회견에서는 국가 체제 개편을 위한 개헌과 정국 현안에 대한 입장도 비중 있게 다뤄졌다. 이 대통령은 "정치 상황에 대한 타협의 산물로 탄생한 1987년 헌법은 더 이상 오늘의 대한민국에 맞지 않는 옷"이라며 여야 정치권의 합리적 토론과 국민적 합의에 따른 개헌 필요성에 공감했다.개헌 방향과 관련해서는 "5·18 광주민주화운동 그리고 부마항쟁 정신의 헌법 전문 편입, 국민 기본권 강화, 일부 대통령 권한의 국회 및 지방정부 분산, 정책 일관성과 국정 안정을 위한 대통령 연임제 도입 등 개헌에 대한 저의 입장은 오래전부터 일관되어 왔다"고 설명했다.다만 일각에서 제기된 정치적 해석에 대해서는 명확히 선을 그었다. 이 대통령은 "내각책임제나 이원집정제 도입을 하려 한다는 일각의 주장은 터무니없는 것"이라며, "헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하고 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례에 걸쳐 밝혔다"고 강조했다. 그러면서 "그럼에도 불구하고 이 자리를 빌려 다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각 전혀 없다"고 잘라 말했다.이날 이 대통령은 최근 낮아진 국정 지지율을 깊이 고심하는 듯, 연신 자신을 돌아보며 반성의 메시지를 전했다. 이 대통령은 "민주공화국 대한민국의 주권은 국민에게 있고 인사권을 포함한 모든 권력은 국민으로부터 나온다"며 "인사, 행정을 포함한 모든 국가 권력을 행사함에 있어 주권자인 국민의 의사를 최대한 존중하겠으며, 차제에 인사 시스템도 재점검하겠다"고 고개를 숙였다.이어 "정치는 정치인이 하는 것 같아도 결국 국민이 한다. 언제나 국민이 옳다"며, 대국민 소통을 더욱 강화하겠다는 진정성을 내비쳤다.이 같은 대통령의 회견 직후, 지역 정치권도 즉각 환영의 뜻을 밝혔다. 더불어민주당 세종시당 이강진 위원장은 논평을 통해 "대통령이 수도권 일극체제 극복과 국토균형발전의 핵심 해법으로 행정수도 세종 완성을 다시 한번 분명하게 제시했다"며, "행정수도 완성을 염원해 온 세종시민들과 함께 적극 환영한다"고 밝혔다.이 위원장은 이번 발언이 수도권 과밀과 부동산 문제를 국가균형발전이라는 큰 틀에서 바라보고 이를 해결할 해법을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다고 강조했다. 이어 "'경제수도 서울, 행정수도 세종'이라는 방향이 대한민국의 새로운 국가 운영 체제로 구체화되도록 이제는 실행에 속도를 내야 한다"며 "대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립을 차질 없이 추진하고, 행정수도 완성을 뒷받침할 제도적 기반도 함께 갖춰나가야 한다"고 제언했다.끝으로 이 위원장은 "이재명 대통령이 밝힌 '경제수도 서울·행정수도 세종'의 2수도 시대가 선언에 머물지 않고 국민이 체감하는 변화로 이어지도록 민주당 세종시당도 힘을 모으겠다"며 "행정수도 세종 완성을 앞당기기 위해 정부·국회와 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 덧붙였다.