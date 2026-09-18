"검찰개혁 제대로" 댓글 소개한 청와대, 이 대통령 답은?

큰사진보기 ▲이재명 대통령 기자회견이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국민들과의 소통을 위해 댓글로 들어온 질문에 대통령께 직접 질문하겠습니다."

'검찰개혁 제대로 해야 한다. 안 하면 다 모래알이다.'

'(이 대통령이) 행정 잘할 거란 믿음은 변치 않는다. 다만 모든 걸 품으려는 이상은 버리셔야 한다.'

'뚝심 있게 가시라, 검찰개혁 하고 집값 정상화되면 지지율 다시 오를 것.'

'주변에서 추천하는 사람들만 쓰면 안 된다. 인사가 만사다.'

'국민 의견에 더 귀 기울여야 한다. 말을 줄이고 귀를 키우시길 권유드린다.'

큰사진보기 ▲18일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령의 취임 후 일곱번째 기자회견이 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

18일 이재명 대통령 기자회견에선 실시간 댓글을 소개하는 색다른 장면이 연출됐다. 온라인으로 기자회견을 시청하는 국민들의 의견을 청와대가 대신 전하며 질문하는 형식은 이번이 처음이었다. 이 대통령은 검찰개혁을 둘러싼 일각의 우려, 여권 지지층 분열로 혐오 발언이 오가는 상황에 대해 직접 답을 내놨다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 청와대 영빈관에서 이 대통령 현안 기자회견을 진행하며 "현재 온라인으로 함께하고 계신 국민 의견을 소개해드리겠다"라고 밝혔다.강 수석대변인은 이 대통령에게 "국민들과의 소통을 위해 댓글로 들어온 질문에 대통령께 직접 질문하겠다"라며 "전통적 지지층, 이른바 코어의 마음을 어떻게 되돌릴지 궁금하다. 선정적인 혐오의 말도 못 하게 막아달라"라고 물었다.이재명 대통령은 먼저 검찰개혁과 관련해 "원래 최대치의 목표는 수사 담당 검사와 기소·소추 담당 검사를 분리해 수사 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자, 법무부 안에 수사 담당 기관과 소추 담당 기관을 나누자는 것"이라며 "그 이상으로 진척되고 있다. 이제 검사는 아예 수사를 못 한다. 모든 수사기관은 행정안전부 소속이고, 법무부 휘하엔 소추 집행 담당 검사밖에 없다"라고 답했다.그러면서 "(검찰개혁을 두고) 걱정하는 건 이해한다. 그 걱정을 없애는 것도 제 몫"이라며 "사후 조치들을 통해 불가역적으로 검사가 다시는 수사에 관여할 수 없게 만들 것이고 되돌아갈 수 없게 철저하게 할 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 "국민들의 절박한 요구, 불신, 어쩌면 혐오, 이런 것들을 이해하지만 이걸 혹여라도 자신들의 이익을 위해 수단화해 결과적으로 수사 소추 기관들이 국민 인권 보호에 부실해지거나, 범죄 피해를 밝혀내고 책임을 물어 사회 질서를 유지하는 기능에 문제가 생기게 하면 안 될 일"이라며 "우리가 당초 원했던 바대로 수사·기소 기능을 철저히 분리하고 상호 견제를 통해 이 권한들이 악용되지 않도록 만들어가겠다"라고 말했다.이 대통령은 또 "제가 검찰개혁을 사실상 안 하려고 한다는 공격도 있다는 걸 알고 있다"라며 "온갖 얘기들이 있지만 저는 검찰의 패악으로 가장 큰 고통을 겪는 사람 중 하나"라고 밝혔다. 그러면서 "검찰 편들어 뭘 하려 한다거나 개혁이 후퇴한다는 의심을 거둬주시길 다시 한번 부탁드린다"라고 요청했다.이재명 대통령은 이탈한 소위 '코어 지지층'의 민심을 회복할 방안과 관련해선 "전통적 지지, 코어, 개념들이 혼용되고 있는 것 같다"라며 "다양한 지지층을 이렇게 저렇게 분리하는 건 쉽지 않을 것"이라고 운을 뗐다.그러면서 "우리 안의 차이가 아무리 커도 우리가 이겨내야 할 상대와의 거리만큼 멀진 않다"라며 "부족하고 화나는 게 있더라도 우리가 원래 갖고 있던 지향과 가치를 향해 조금은 눈감아주고 포용하면서 같이 갈 길을 찾으면 좋겠다"라고 밝혔다.이 대통령은 "누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않으셨으면 좋겠다. 그걸 볼 때마다 마음이 아프다"라며 "가야 할 길이 얼마나 긴데, 해야 할 일이 얼마나 많은데, 그 일을 하기보단 오히려 우리 안에서 힘을 빼는 걸 넘어 훼손하고 길을 가지 못하게 하는 결과를 만들 수도 있다"라고 우려했다. 다만 "그 역시도 저로 인해 생긴 측면이 없지 않다"라며 "다시 시작하면 좋겠다"라고 덧붙였다.