간첩죄 73년 만에 개정... 국정원, 22개 기관 방첩 공조 강화

큰사진보기 ▲국정원 원훈석. ⓒ 국정원 제공 관련사진보기

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간첩죄 적용 대상을 '적국'에서 '외국 또는 이에 준하는 단체'로 확대한 개정 형법이 시행됨에 따라 국가정보원(국정원)이 외국의 국가기밀 탈취와 첨단기술 유출 등에 대응하기 위한 범정부 방첩 공조 강화에 나섰다.국정원은 18일 이종석 국정원장 주재로 제13회 '국가방첩전략회의'를 개최했다고 밝혔다. 국가방첩전략회의는 대통령령인 '방첩업무규정'에 근거한 국가방첩 분야 최고 심의기구로 2013년 출범해 매년 열리고 있다. 올해 회의는 2022년 이후 4년 만에 대면으로 진행됐다.이번 회의에는 외교부와 통일부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 서울시와 군·경 등 22개 방첩 유관기관 차관급 관계자들이 참석했다. 참석자들은 간첩죄 시행에 따른 국가방첩 체계 확충과 국토안보 분야 협업 강화, 국가 연구개발(R&D) 경쟁력 확보를 위한 연구보안 강화 방안 등을 심의·의결했다.이번 회의는 지난 13일 개정 형법상 간첩죄가 시행된 이후 열렸다. 지난 3월 공포된 개정 형법은 간첩죄 적용 대상을 기존 '적국'에서 '외국 또는 이에 준하는 단체'로 확대했다. 이에 따라 외국을 위해 국가기밀을 탐지·수집하거나 누설·전달하는 행위도 간첩죄로 처벌할 수 있게 됐다. 1953년 형법 제정 이후 73년 만의 간첩죄 개정이다.국정원은 이번 법 개정을 계기로 방첩 유관기관 사이의 공조체계를 한층 강화하기로 했다. 외국의 외교·국방 분야 기밀 탈취뿐 아니라 첨단기술과 방위산업기술 유출에 적극 대응하기 위해 기관별 대응 역량을 결집하고 유기적인 협조체계를 구축한다는 방침이다. 국정원도 개정 간첩죄 시행으로 외국을 위한 간첩행위에 대한 법적 대응 기반이 강화됐다고 설명하고 있다.방첩 대상도 넓어진다. 이날 회의에서는 '최외곽 도서 등 전략지역 토지 관리 강화'와 '국가 R&D 연구 성과물 보호'를 국가안보와 미래 경쟁력이 걸린 주요 과제로 선정했다. 각 기관이 보유한 고유 기능과 권한에 따라 역할을 나누고 협업을 확대하는 방안도 논의했다.국정원이 전략지역 토지 관리와 연구 성과물 보호를 주요 방첩 과제로 제시한 것은 방첩의 범위가 전통적인 군사·외교 기밀 보호를 넘어 국토안보와 경제안보 분야로 확대되고 있음을 보여준다. 국정원은 현재 방첩 업무에 산업경제정보 유출과 해외 연계 경제질서 교란, 방위산업 침해 대응도 포함하고 있다.이종석 국정원장은 이날 간첩죄 개정에 힘을 보탠 관계기관에 감사를 표하고 "앞으로 한층 은밀·고도화될 외국의 안보·국익 침해 행위에 대응해 유관기관 간 칸막이를 걷어내고 더욱 긴밀히 협력해 나가자"고 강조했다.국정원은 앞으로 국가방첩전략회의를 중심으로 관계기관과의 협조체계를 구축하고 국가방첩 역량을 강화해 나갈 방침이다. 국정원은 이를 통해 국가기밀뿐 아니라 첨단·방산기술과 연구 성과물, 전략지역 등으로 방첩망을 확대해 '안보·국익 수호망'을 구축한다는 계획이다.