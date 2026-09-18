"내가 '전세 사라져야'라고 했겠나"... 질문 바로잡은 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.9.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"조금 전에 마지막에 답변 중에 전월세 시장 이야기를 하셨는데요. 부동산 시장에서 집값 못지않게 중요한 게 전월세인데, 과거 대통령님은 전세 제도와 관련해서 '한국에 있는 특이한 사금융 제도다. 서서히 사라져야 할 제도'라는 말씀을 하셨는데 그 과정에서 전세값이 크게 오르고 있고 또 전세의 월세화는 진행되고 있습니다. 이와 관련해서 대통령님께서는 '아직도 전세는 사라져야 할 제도라고 생각하시는지' 궁금합니다."

" (전세 제도는) 사라질 것이라고 한 걸로 기억하는데요? 사라질 것이라고 했지, 내가 언제 사라져야 한다고 했겠습니까? 그러면 질문이 의미가 없어지죠? 그걸로 (답변을) 대체하겠습니다."

큰사진보기 ▲18일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령의 취임 후 일곱번째 기자회견이 진행되고 있다. 2026.9.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"전세난 얘기도 있는데, 원래 이 전세 라고 하는 게 여러분 아시지만 대한민국에만 있는 것이다. 전 세계에 없다. 특이한 대한민국에만 있는 제도인데 이게 일종의 사금융이죠. 사금융, 금융이에요. 특이한 금융 기법이다.



그런데 이제는 이게 지금 사라져가는 추세 다. 그리고 이게 전세자금을 빌려서 월세 대신에 전세를 하면 이익인 시대가 있었다. 여러분, 아시지 않나. 왜냐하면 전세를 월세로 전환할 때 보통 월 2% 이렇게 했다. 연으로 따지면 24%였다. 그게 한 10% 선으로 떨어졌다가 요즘은 한 6∼7% 이렇게 한다고 한다. 전환율이라고 한다. 그런데 은행의 대출은 한 4%, 아니면 특히 특례 대출 받으면 3%대 이렇게 된다. 이게 지금 시장을 왜곡하고 있는 거다. 결국은 조금씩 조금씩 사라져가지 않을까 싶다.



(중략) 정상화되는 과정이 필요하다. 그 사이에 전세 물량이 좀 줄었다. 전세 물량이 주는 건 당연하다. "

김은혜 : "본인의 과거 전세가 비정상입니까, 아니면 전세가 사라져야 한다는 대통령의 생각이 비정상입니까? 둘 중 하나는 비정상인 거죠. 양자택일로 답하시기 바랍니다."

홍지선 : "구체적 취지는 저도 어떻게 보면 전세로 살며 많은 자산을 그동안 축적할 수 있는 기회를..."

김은혜 : "후보자가 비정상이에요? 대통령의 생각이 비정상이에요?"

홍지선 : "아, 대통령께서 말씀하신 사항은 전세가 비정상이라는 얘기가 아니라요."

- 이재명 대통령의 18일 현안 기자회견에서 질문의 전제가 잘못됐다며 답변하지 않은 상황이 발생했다.- 질문권을 얻은 기자가 전세 제도와 관련해 "아직도 전세는 사라져야 할 제도라고 생각하는지 궁금하다"라고 물었다.- 이 대통령은 즉각 "(전세 제도는) '사라질 것'이라고 한 걸로 기억한다. 내가 언제 '사라져야 한다'고 했겠나. 그러면 질문의 의미가 없어진다. 그걸로 (답변을) 대체하겠다"라고 답했다.- 18일 오전 10시 30분부터 열린 청와대 영빈관에서 열린 현안 기자회견 '경제·정책' 분야 질의응답 시간. 이런 질문이 나왔다.- 이재명 대통령은 곧바로 이렇게 답했다.- 강유정 청와대 대변인은 바로 다음 질문자를 지명했다.- 기자가 인용한 발언은 지난 6월 8일 대통령 취임 1주년 기자회견 때 질의응답에서 나왔다. 다만 의미가 다르게 인용됐다.- 이 대통령이 실제 말한 것 : "전세가 사라져가는 추세" "결국은 조금씩 조금씩 사라져가지 않을까 싶다"- 차이가 있다. '사라져야 한다'는 정책적 지향성을 의미하고, '사라져가지 않을까 싶다'는 시장 변화에 따른 전망을 의미한다.- 그런데 이재명 대통령이 '전세는 사라져야 한다'고 말했다고 한 사람이 또 있다. 김은혜 국민의힘 의원이다.- 지난 16일 홍지선 국토교통부 장관 후보자 인사청문회 현장에서 해당 발언이 나왔다. 홍지선 후보자의 과거 전세 이력을 두고 공방을 벌이던 중 나왔다.- 같은 날 김은혜 의원은 의사진행발언을 통해 "전세가 사라져야 된다고 얘기한 건 김은혜 의원이 아니고 이 대통령"이라고도 말했다.- 다시 한번 이재명 대통령 과거 발언 원문을 확인하면 그는 "전세는 사라져가는 추세"라고 했다.