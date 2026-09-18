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광주전라

26.09.18 13:29최종 업데이트 26.09.18 13:29

전남광주 첫 조직개편안, 출범 80일 만 '한 표 차'로 통과

4실 8본부 28국 체제로 재편…10월 7일 시행 목표, 의회 내 갈등은 과제

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전남광주특별시의회
전남광주특별시의회 ⓒ 전남광주특별시의회

전남광주통합특별시 출범 80일 만에 첫 조직개편안이 진통 끝에 시의회 본회의 문턱을 넘었다.

전남광주특별시의회는 18일 제1차 정례회 제3차 본회의를 열어 '전남광주통합특별시 행정기구 설치 조례 전부개정조례안'을 가결했다.

표결 결과 재석 의원 89명 중 찬성 46명, 반대 35명, 기권 8명으로 의결 정족수인 출석의원 과반(45명)을 단 한 표 차로 넘겼다. 조직개편에 따른 인력 재배치를 담은 '공무원 정원 조례 일부개정조례안' 역시 재석 84명 중 찬성 62명으로 무난히 통과됐다.

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이번 개편안 가결로 통합시 본청은 기존 임시체제 대비 1본부 4국이 늘어난 4실 8본부 28국 148개 과·담당관 규모로 재편된다.

행정 조직은 광주·무안·동부 3개 청사에 분산 배치된다. 부시장 직위 역시 청사별 특성에 맞춰 광주청사 행정문화부시장(국가직), 무안청사 균형발전부시장 및 시민주권부시장(지방직), 동부청사 산업경제부시장(국가직) 체제로 운영된다.

조직개편안은 통과됐으나 표결 과정에서 표출된 의회 내부의 이견과 갈등은 과제로 남았다. 반대 토론에 나선 진호건 의원은 종전 체제 유지를 통한 속도 조절을 시사했고, 이행도 의원은 농업 분야 위상 약화를 우려하며 반대 입장을 분명히 했다.

표결 직전에는 더불어민주당 강문성 원내대표가 소속 의원들에게 사실상 찬성을 독려하는 메시지를 보내, 공식 당론 수렴 절차를 무시했다는 의원들의 반발을 사기도 했다.

조직개편의 후속 조치인 시의회 상임위원회별 소관 부서 재배분 안건은 상임위 간 이견 조율에 실패하면서 이번 회기에서 처리가 보류됐다.

전남광주특별시는 조례안이 확정됨에 따라 추석 전 일부 간부 승진 인사를 단행하고, 후속 전보 인사를 서둘러 조직개편 시행일인 오는 10월 7일까지 전체 인사를 마무리할 방침이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 바름뉴스통신에도 실립니다.


#조직개편안#전남광주특별시의회#행정기구설치조례#지방행정#전남광주통합특별시

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