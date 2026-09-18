'사법부 독립' 강조한 조희대... 이 대통령의 짧은 반응

큰사진보기 ▲이재명 대통령 기자회견 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 18일 대법관 제청 문제와 관련해 '사법부 독립'을 앞세우는 조희대 대법원장을 두고 "국가기관들에게 독립성을 부여하는 이유가 뭔지를 좀 생각해봐야 될 것 같다"고 말했다.청와대와 대법원은 지난 3월 퇴임한 노태악 대법관 후임 인선을 둘러싼 견해 차를 여전히 좁히지 못하고 있다. 이 과정에서 조 대법원장이 서면제청을 강행하자 이 대통령은 '임명권에 대한 존중'을 강조하며 지난달 28일 재제청을 요구한 상태다. 그러나 조 대법원장은 아직까지도 이에 대한 답을 내놓지 않고 있다.조 대법원장은 오히려 최근 연이은 공개석상에서 사법부의 독립성을 지켜야 한다고 피력 중이다. 그는 전날 열린 아시아·태평양 대법원장 회의에서 "우리가 어떤 도전에 직면하더라도, 사법권의 독립은 반드시 지켜져야 한다"고 말했고, 16일 행사에서는 "법과 제도가 단순히 통치의 수단이 아니라 백성의 삶을 돌보고 보호하는 데에 쓰여야 한다"고 했다.이 대통령은 구체적인 답변은 피했다. 다만 "국가기관들에게 독립성을 부여하는 이유가 뭔지를 좀 생각해봐야 될 것 같다"며 짧고 굵게 말했다. 사법부의 독립성만 내세워서는 안된다는 의미로 풀이할 수 있는 반응이었다.