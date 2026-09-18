머리채 폭행당한 교사를 가해 학생 쪽 부모가 고소? "황망"

큰사진보기 ▲지난 2일 오전, 초교 학생의 담임교사 폭행 모습. ⓒ MBC충청 관련사진보기

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충북 청주에 있는 한 초등학교 학생이 담임교사 머리채를 잡고 폭행한 사건에 대해, 가해 학생의 부모가 매 맞은 담임교사는 물론 폭행을 말린 교감, 동료 교사를 고소한 사실이 알려지자, 해당 학교가 "황망"해하고 있는 것으로 나타났다.18일, 전국교직원노동조합(전교조) 충북지부 관계자는 <오마이뉴스>에 "최근 해당 학교로부터 교사 3명이 교사를 때린 학생의 부모로부터 '아동학대죄'로 고소당한 사실을 확인했다"라면서 "이 학교 교사들은 학생으로부터 폭행을 당하고도 해당 학생과 해당 학생의 학부모를 보호하려고 법적 대응을 하지 않았는데 이런 일이 발생했다. 해당 학교 교직원들이 황망해하고 있는 상태"라고 설명했다.이날 충북지부는 성명에서 "이 학부모는 고소장을 통해 해당 학생이 담임교사 등을 폭행한 사건과 관련해 학교 측의 대처가 미흡했다고 주장한 것으로 알려졌다"라면서 "이처럼 아동복지법과 아동학대처벌법을 악용한 (교원에 대한) 아동학대 고소가 적반하장식으로 난무하는 현실"이라고 밝혔다.이어 충북지부는 "이성을 잃고 교사를 폭행하는 학생에 대하여 학교와 교사는 그 상황에서 할 수 있는 최선을 다해 대처했으나 결과는 보호자의 사과가 아니라, 아동학대 고소였다"라면서 "학생에게 얻어맞으면서도 포기하지 않고 학생을 지도한 교사와 교감 등은 이제부터 수사를 받아야 한다"라고 지적했다. 그러면서 "국회와 정부가 입법을 미루는 동안, 수많은 교사가 어이없는 이유로 아동학대 신고를 당해 수사를 받고 있고, 교사의 교육활동은 점점 더 위축되어 학생의 안전과 학습권까지도 저해되고 있음을 직시하라"라고도 했다.앞서 지난 2일 오전 8시 40분쯤, 해당 학교 5학년 학생은 자신의 교실에서 담임교사의 머리채를 잡고 얼굴과 머리 등을 주먹으로 때리고 몸을 발로 걷어찼다. 이 같은 영상이 보도 등으로 알려지면서 논란이 된 바 있다.해당 학생은 충북교육청이 치르는 진단평가 시험지가 "더럽다"며 담임교사를 폭행한 것으로 확인됐다. 정서 불안을 겪어온 해당 학생은 약물을 복용해 왔지만, 당시에는 이 학생의 부모가 투약을 중단한 상태인 것으로 알려졌다.