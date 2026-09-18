"건강 관리 잘해야지" 말하기 전에 필요한 질문

"해고를 한 번 당하니까 아파도 그냥 참고 '누워 있으면 다 낫는다. 진통제 먹으면 괜찮다.' 저는 병원에 안 갔어요. 그래서 지금 뼈가 잘못 붙어가지고…." (비수도권 거주, 30대 여성 한부모)
이 말은 필자가 사회건강연구소에서 지원 받아 공동연구하여 출간한 한부모의 건강과 돌봄 경험을 다룬 질적 연구
(허현희, 성정숙, 2022)에서 들은 이야기다. 비수도권에서 초등학생 자녀를 키우는 30대 여성 한부모는 일터에서 엉덩이뼈가 골절됐지만 병원에 가는 대신 진통제를 택했다. 한 차례 해고를 겪은 뒤 또다시 일자리를 잃을 수 없었기 때문이다.
몸이 아프면 쉬어야 한다. 그러나 누구나 쉴 수 있는 것은 아니다. 유급병가가 있는지, 쉬면 소득이 줄어드는지, 아프다고 말해도 해고나 불이익을 걱정하지 않아도 되는지, 자녀를 돌봐 줄 사람이 있는지를 먼저 계산해야 한다. '아플 때 쉴 것인가'라는 개인의 선택 앞에는 이미 사회의 규칙이 놓여 있다.
그런데 우리는 사람이 아프면 흔히 그 사람의 생활습관부터 묻는다. 무엇을 먹었는지, 운동은 했는지, 술과 담배는 얼마나 하는지, 건강검진은 받았는지 묻는다. 물론 이런 질문도 필요하다. 그러나 더 먼저 물어야 할 것이 있다. 그 사람은 건강하게 살 수 있는 조건 속에서 살아왔는가. 그리고 그 조건은 누가 만들었는가.
돌봄 책임에서 자유로운 사람만 정상적인 노동자인가
건강은 유전자나 생활습관으로만 결정되지 않는다. 소득, 노동, 주거, 돌봄, 거주 지역 같은 삶의 조건도 건강을 좌우한다. 그렇다면 왜 어떤 사람은 아파도 쉬지 못하고, 돌봄을 맡은 노동자는 일터에서 불리해질까.
수도권에서 초등학생 자녀를 키우는 40대 남성 한부모는 아이가 갑자기 아팠던 날을 이렇게 기억했다.
"아이 병원 좀 데리고 갔다 오겠다고 하고, 지각하는 이런 일들이 쌓이면 당장 동료들 눈치를 보게 돼요. … 그러다 보면 제가 눈치 보다가 스스로 미안해서 그만두고 나오게 되는 거예요." (수도권 거주, 40대 남성 한부모)
자녀를 홀로 돌보는 책임은 종종 일터의 생산성과 조직 몰입을 방해하는 것으로 여겨진다. 그 결과 한부모는 동료의 눈치를 보다가 스스로 퇴사를 선택하거나, 때로는 부당한 해고를 당했다. 노동시장은 돌봄 책임에서 자유로운 사람을 '정상적인 노동자'로 가정하고, 그 규칙에서 벗어난 사람에게 비용을 떠넘긴다.
최근 필자는 미국 위스콘신대학교 인구보건연구소의 조너선 헬러 박사와 함께 한국의 건강불평등을 구조적 결정요인의 관점에서 분석한 연구
를 발표했다. 여기서 주목한 '건강의 구조적 결정요인'은 소득이나 주거 같은 조건 그 자체보다 그 조건을 만들어내는 사회의 규칙을 가리킨다.
법과 정책, 예산, 의사결정 방식, 조직의 업무 관행뿐 아니라 '성장을 위해서라면 어느 정도의 불평등은 감수해야 한다', '돌봄은 가족이 알아서 해야 한다' 같은 사회적 규범도 포함된다. 유급병가와 상병소득 보장이 부족하면 질병은 곧 소득 감소의 위험이 된다. 아파도 쉴 수 있고, 돌봄을 맡은 노동자가 불리해지지 않는 규칙을 만드는 것이 건강불평등을 줄이는 출발점이다.
한부모 연구참여자들의 삶에서는 노동, 돌봄, 빈곤, 지역의 의료 접근성이 한꺼번에 작동했다. 산업재해로 수술이 필요했던 한 남성 한부모는 자녀를 맡길 곳이 없어 수술을 제때 받지 못했고, 그 후유증을 겪고 있었다. 야간이나 휴일에 이용할 응급실이 없는 비수도권에 사는 한 여성 한부모는 또 다른 계산을 해야 했다.
"지금 사는 지역이 응급실을 가려면 다른 시로 가야 된다고 들었거든요. … 만약 새벽에 일이 나면 택시를 타고 가야 될 텐데, 그러면 장거리 택시비 걱정도 같이 드는 거잖아요." (비수도권 거주, 30대 여성 한부모)
거주지와 교통수단, 돌봄과 소득은 한 사람의 몸에서 겹쳐진다. 그러나 제도는 노동, 돌봄, 의료를 서로 다른 사업으로 나눈다. 삶은 연결돼 있는데 정책은 분절돼 있는 것이 현실이다.
건강불평등은 결국 민주주의의 문제다
이제는 왜 불평등이 생기는지를 넘어, 그 불평등을 만드는 규칙은 왜 바뀌지 않는지를 물어야 한다. 그러려면 '권력'이라는 불편한 단어를 피하기 어렵다. 누가 정책과 예산을 결정하는 자리에 접근하는가. 보건의료정책을 논의하는 회의실에는 누가 앉고 누가 빠지는가. 정책의 영향을 크게 받는 노동자와 지역 주민은 의사 결정 과정에서 얼마나 많은 힘을 갖는가.
역사적으로 시민사회와 노동운동은 건강보험 통합과 건강보험 보장성 확대를 이끌었다. 그러나 제도가 바뀐 뒤에도 핵심 의사결정에서는 정부와 의료공급자의 영향력이 여전히 컸다. 정책을 바꾸는 것과 권력을 재분배하는 것은 같은 일이 아니다. 누가 결정하는지가 바뀌지 않는다면 불평등을 만드는 구조는 다른 형태로 다시 나타날 수 있다.
건강불평등 정책은 서비스를 제공하는 데서 끝나서는 안 된다. 지역 주민과 노동자를 정책의 대상자가 아니라 무엇이 필요한지 함께 결정하는 주체로 인정해야 한다. 아플 때 소득을 보장할지, 어느 지역에 응급실을 둘지, 돌봄에 얼마의 공적 자원을 투입할지는 모두 정치적 결정이다.
건강을 정치화하자는 말이 아니다. 이미 정치적으로 결정되고 있는 건강의 조건을 똑바로 보자는 말이다. 건강불평등이 계속되는 이유는 해결책을 몰라서만은 아니다. 무엇을 선택하고 누구의 이해를 우선할지 결정하는 힘이 불평등하기 때문이다. 건강불평등을 줄이는 일은 결국 민주주의와 권력 재분배의 문제다.
이젠 누군가에게 '건강관리를 잘해야 한다'고 말하기 전에 한 가지 질문을 더 해보면 어떨까. 그 사람이 건강하게 살 수 있도록 우리는 어떤 규칙을 만들어 놓았는가.
덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소의 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글은 쓴 허현희님은 사회건강연구소 연구위원이자 건강세상네트워크 대표입니다.