"건강 관리 잘해야지" 말하기 전에 필요한 질문

▲아프면 쉴 권리, 모든 일하는 사람에게2026년 9월 11일 서울시청 앞에서 아프면쉴권리공동행동·민주노총·한국노총 등이 「제대로 된 상병수당 도입을 촉구하는 1만 명 선언」 기자회견을 열고, 아픈 노동자가 소득과 일자리 걱정 없이 쉴 수 있도록 보편적인 상병수당 도입을 촉구하고 있다. ⓒ 건강세상네트워크 관련사진보기