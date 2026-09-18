이 대통령 기자회견 안 끝났는데... 한동훈 "전두환 호헌 선언"

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 15일 국회 의원회관 로비에서 김승원 법무부 장관 후보자의 해명과 김민석 더불어민주당 대표의 SNS 메시지에 대해 반박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"결국 이재명 대통령은 6.29 선언이 아니라 '전두환 4.13 호헌 선언의 길'을 선택했다."

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한동훈 무소속 국회의원이 이재명 대통령의 기자회견이 채 끝나기도 전에 실시간으로 폄훼하고 나섰다. 이 대통령이 김승원 법무부 장관 후보자 거취와 자신의 재판을 둘러싼 공소취소 논란 등에 답변하자마자 페이스북에 글을 올려, 이날 기자회견을 전두환 정권의 '4.13 호헌 조치'에 빗댄 것이다.이날 기자회견이 시작되기 전부터 한 의원의 공세는 이어졌다. "전두환의 4.13 호헌 선언이냐, 노태우의 6.29 선언이냐"라고 이 대통령에게 양자택일을 요구한 데 이어, 회견 직전에는 김 후보자 임명을 아예 기정사실화하며 "이재명 정권의 상징"이 될 것이라고 비난했다. 사실상 대통령 기자회견 전과 도중에 연속으로 메시지를 쏟아내며 여론전에 나선 셈이다.한 의원은 대통령의 현안 관련 기자회견이 한창이던 18일 오전 11시 34분, 페이스북에 "결국 이재명 대통령은 6.29 선언이 아니라 '전두환 4.13 호헌 선언의 길'을 선택했다"라고 적었다.우선 김승원 법무부 장관 후보자 문제를 거론하며 "국민이 옳다고 말해놓고 국민이 절대 안 된다는 오빠독약로비 김승원을 임명하겠단다"라며 "행동과 정반대 말장난으로 국민 우롱하고 국민과 전쟁하겠다는 것"이라고 몰아붙였다. 대통령이 신중하게 검토하겠다는 취지의 원론적 입장을 밝혔지만, "저렇게 기자들이 집요하게 물어도 도망다니며 '안 한다'는 말 죽어도 안 하는 건, 지금 상황에서는 '한다'는 말"이라고 해석했다.이 대통령 자신의 재판과 관련한 공소취소 문제도 재차 겨냥했다. 한 의원은 "자기 억울하니 자기 공소취소는 어떤 절차로든 할 거랍니다"라며 "특검법으로 자기 공소취소에 유리한 수사를 억지로 해 달라면서 특검이 직접 공소취소하는 조항만 빼겠단다"라고 주장했다.이 대통령은 '조작기소 특검'과 관련해 "기존 기소 사건들에 대한 이송 또는 처분에 관한 조항들은 삭제하시고 진상 규명에만 집중해 주시기 바란다"라며 국회에 관련 조항 삭제를 공개적으로 요청했지만, 한 의원은 공세를 멈추지 않았다. 도리어 "공소취소 꼭 할 거지만 욕 덜 먹는 방법 찾겠다는 건데, 꿈 깨십시오. 그런 거 없다"라고 꼬집었다.한 의원은 대통령이 여권 지지층을 향해 통합을 호소한 대목에도 날을 세웠다. 그는 "자기 진영끼리만 뭉치자면서 자기 지지층에게 '나 버리지 말라'고 바짓가랑이 잡았다"라며 "국민은 두려워하지 않으면서 추미애, 김어준 등에게만 겁먹었다"라고 비아냥거렸다.한 의원의 공세는 대통령이 기자회견장에 들어서기 전부터 이미 시작됐다. 그는 이날 오전 먼저 '전두환의 4.13 호헌 선언이냐, 노태우의 6.29 선언이냐'라는 제목의 짧은 글을 페이스북에 올렸다.한 의원은 "이재명 대통령이 오빠독약로비 김승원 강행하면 민심과 전쟁하겠다는 제2의 전두환 4.13 호헌 선언이 될 것이고, 국민들께서 용납하지 않으실 것"이라며 "한시간 남았습니다"라고 적었다.대통령 직선제 개헌 요구를 거부했던 전직 대통령 전두환씨의 4.13 호헌 조치, 그리고 이후 6월항쟁의 결과 대통령 직선제 개헌 등을 수용한 노태우 당시 민주정의당 대표의 6.29 선언에까지 비교한 것이다. 김 후보자 임명 철회 요구를 당시 직선제 개헌 요구에까지 빗대며, 의제의 심각성을 강조하고 대통령의 선택을 압박한 셈이다.뒤이어 올린 두 번째 글에서는 이 대통령이 김 후보자를 임명할 것이라고 미리 단정하며 공격 수위를 한층 끌어올렸다. 그는 "'김승원 양수진 오빠독약로비 커플'에 올인하려는 이재명 정권"이라는 제목 아래 "오늘 이재명 정권이 '김승원 양수진 오빠독약로비 커플'에 모든 걸 걸겠다고 한다"라고 주장했다.이어 "이재명 대통령은 오늘 기자회견에서 '국민 비판 겸허히 받아들인다느니 하는 씨알도 안 먹히는 자기 변명' 늘어놓고 곧바로 오빠독약로비 김승원을 정의부 수장에 임명할 것"이라고 예고했다. 끝으로 "'김승원 양수진 오빠독약로비 커플'이 이재명 정권의 상징이 된다"라며 "국민 평균 수준보다 백배, 천배 부도덕하고 국민 우습게 아는 이재명 정권이 왜 임기를 채워야 하느냐?"라고 목소리를 높였다.