세상에서 가장 맛있고 명랑한 '레오톨다' 볶음밥

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큰사진보기 ▲어린이집 원아로 간 에그의 첫 소풍 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲에그를 친동생처럼 챙겨주는 형아들 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲올가 데 디오스 <레오톨다> 표지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"이 책을 읽으며 나와 함께 그림을 그릴 모든 어린이들에게. 난 너희가 가진 상상력의 힘을 믿어."

큰사진보기 ▲둥둥이와 그린 투토, 카달리나, 카스퍼 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"어? 할머니, 양이 어디서 나왔지? 아까 앞에서는 없었는데?"

"으응, 잠이 오지 않을 때 양을 세면 잠이 잘 오거든. 그래서 나온 거야. 우리도 오늘 밤에는 양을 세어볼까?"

"이제 누가 우리를 도와주지?"

"이야기가 끝나가도록 레오톨다를 찾지 못했어. 너희들이 우리를 도와주면 어떨까? 크고 동글동글하고 명랑하고 노래를 못 부르고 언제나 자기 생각을 분명하게 말하는, 알록달록한 레오톨다를 너희는 알고 있잖아. 너희가 이 여행을 끝낼 수 있게 도와줘!"

큰사진보기 ▲둥둥이가 그린 "레오톨다" ⓒ 홍영미 관련사진보기

"자, 오늘은 할머니가 레오톨다 모양의 특별한 볶음밥을 준비했습니다!"

"크고 동글동글하고 명랑하고 노래는 못 부르지만 자기 생각을 분명하게 말하는 레오톨다 볶음밥입니다!"

"먹어보니 명랑합니까?"

"예!"

"그럼 이번에는 노래를 못 부르는지 확인해주세요." (다시 한 입 쏙)

"이번에는 자기 생각을 분명하게 말하는지 확인해주세요." (또 한 입 쏙)

"이번에는 알록달록한 맛이 나나요?"

가을이 깊어가는 지난 17일, 온 가족이 함께 태산패밀리파크로 소풍을 다녀왔다. 이번 소풍은 우리 가족에게 조금 더 특별했다. 둘째 손주 '에그'에게는 형아를 따라온 지난 봄과 달리, 정식 어린이집 원아로서 참여한 생애 첫 소풍이었기 때문이다.공원에 도착해 가족 목공예 체험으로 예쁜 판다와 기린 액자를 만들고, 아이들이 좋아하는 풍선 아트 공연도 관람했다. 그런데 공연 도중 작은 소동이 일어났다. 우리 집 두 손주가 어찌나 숫기가 없는지 엄마 품에 꼭 안겨 구경만 하더니, 결국 무대 위 삐에로 아저씨에게 아무런 풍선 선물도 받지 못하고 공연이 끝나버린 것이다.선물을 못 받은 첫째 '둥둥이'는 서러움이 터졌는지 엄마 품으로 파고들며 "아저씨 미워!" 하고 눈물을 뚝뚝 흘리기 시작했다. 그 모습을 본 둥둥이 친구 아빠가 수완을 발휘해 받아둔 두 개의 풍선 선물 중 하나를 슬그머니 챙겨주었다. 그것도 아주 커다랗고 늠름한 초록색 용 풍선이었다. 초록 용을 손에 쥐자 둥둥이는 눈에 눈물을 그렁그렁 단 채 언제 울었냐는 듯 베시시 웃음을 터뜨렸다.금강산도 식후경이라지만, 두 손주는 통 먹을 생각이 없어 보였다. 맛있게 준비해 간 점심도시락을 마다하길래 혹시나 싶어 챙겨간 우동을 꺼내주니 그제야 겨우 몇 젓가락 받아먹고는 뛰어놀기 바빴다. 주변의 다른 친구들은 씩씩하게 잘도 먹건만, 역시 우리 손주들은 입이 짧다.하지만 아이들의 진짜 소풍은 식사 후 잔디밭에서 시작되었다. 넓은 잔디밭을 마음껏 뛰어놀며 아이들의 볼은 붉은 사과처럼 빨갛게 익어갔다. 특히 에그를 제 친동생처럼 챙기며 손을 잡아주는 형아반 친구들의 모습은 참으로 감동적이었다. 에그도 먼저 손을 내밀어 주는 형아들의 손을 덥석 잡고 여기저기 신나게 따라다니느라 이마에 땀방울이 삐질삐질 맺혔다.점심 식사 후에는 소풍의 하이라이트인 '보물찾기'가 열렸다. 지난 봄 소풍 때 '꽝'을 찾아 아쉬워했던 기억이 떠올라 내심 걱정했는데, 이번에는 소 뒷발로 찾은 엄마 덕분에 두 아이 모두 보물을 하나씩 찾아냈다. 한 보따리씩 선물을 챙겨 든 아이들이 하나둘 집으로 떠나고, 우리 가족도 가벼운 발걸음으로 귀가했다. 신나게 에너지바이트를 소모한 덕분인지 어젯밤 아이들은 일찍 꿈나라로 떠났다.아이들이 푹 자준 덕분에 오늘 아침은 여유가 찾아왔다. 어젯밤 읽다 만 책을 펼쳐 들고 조용히 나만의 시간을 즐기는데, 둥둥이가 눈을 비비며 방문을 빼꼼히 열고 들어섰다.내 품에 폭 안겨 이불 속에 누워있던 둥둥이가 살그머니 나가더니, 그림책 한 권을 들고 와 읽어달라고 내밀었다. 먹는 것은 본둥만둥해도 그림책 읽기만큼은 세상에서 제일 좋아하는 둥둥이다운 행동이었다. 둥둥이가 가져온 책은 올가 데 디오스 작가의 <레오톨다>였다. 책 표지를 넘기자 눈에 띄는 작가의 글귀가 가슴을 울렸다.같이 그림책을 그린다고? 호기심을 안고 첫 장을 넘겼다. 작가는 단 세 가지 색(분홍, 노랑, 초록)만 사용해 '투토', '카탈리나', '카스퍼'라는 세 친구를 그렸다고 했다. 문득 작가의 첫 마디가 생각나 둥둥이에게 "우리도 친구 세 명을 그려볼까?" 하고 제안하니 신나서 좋다고 응수했다. 내가 윤곽을 그리고, 둥둥이가 알록달록 색을 칠한 뒤 직접 이름까지 정성껏 적어 넣었다.책 속 이야기는 이 세 친구가 사라진 친구 '레오톨다'를 찾아 떠나는 유쾌한 모험이었다. 장롱 속 티라노사우루스, 바닷가의 인어, 무엇이든 삼키는 고래를 만나며 여행은 계속되었다. 고래 뱃속에서 잠들지 못하는 고래를 위해 양을 세는 장면이 나왔다.둥둥이의 예리한 질문에 나는 웃으며 답했다.양을 49마리까지 세자 고래가 잠들었고, 밖으로 나온 친구들은 '이야기 끝 등대'에 다다랐다. 하지만 아무리 찾아도 레오톨다는 보이지 않았다. 그때 달에서 찾아보자며 우주복을 입은 강아지가 나타났지만 달에도 없었다.책 모서리에 아주 작게 적힌 문장. 그리고 이어지는 작가의 다정한 속삭임.그리고 펼쳐진 넓은 두 면의 흰 여백. "여기에 레오톨다를 그려보는 거야"라는 안내가 나왔다. 도서관에서 빌려온 책이라 종이를 따로 꺼내 둥둥이에게 그려보라고 했다. 둥둥이는 커다란 동그라미를 그리고 예쁜 입을 넣었다. 이름은 할머니더러 써달라며 색연필을 내민다. 그렇게 우리는 "레오톨다를 찾아줘서 정말 고마워. 끝" 하며 책을 덮었다.그림책을 다 읽어갈 때쯤, 둘째 에그도 배시시 눈을 뜨고 방으로 들어왔다. 거실로 나와 환절기 감기 기운 때문에 입맛을 잃은 아이들의 아침을 챙겼다. 둘째 에그는 어제 끓여둔 북어국에 밥을 말아주니 다행히 잘 받아먹었다. 문제는 첫째 둥둥이었다. 녀석이 제일 좋아하는 '옥수수 새우 계란 볶음밥'을 차려주었는데도 통 먹으려 하지 않았다.하는 수 없이 아침에 읽었던 <레오톨다>의 마법을 빌리기로 했다.김을 잘라 볶음밥을 동글동글하게 싸며 크게 외쳤다.그러자 둥둥이가 씨익 웃으며 입을 크게 벌렸다. 한 입 쏙 넣어주며 물었다.그렇게 퀴즈를 풀듯 숟가락을 주고받다 보니, 어느새 밥 한 그릇이 깨끗하게 비워졌다. 아휴, 오늘 아침에 그 그림책을 읽지 않았으면 어쩔 뻔했을까.아이 둘을 배불리 먹여 어린이집으로 등원시키고 나니 온몸에 기운이 쫘악 빠진다. 하지만 아이들이 비워낸 식기와 거실에 굴러다니는 알록달록한 그림을 보니 절로 미소가 지어진다.오늘 아침, 위대한 그림책의 힘 덕분에 우리 집 아침상에도 명랑하고 알록달록한 평화가 찾아왔다.