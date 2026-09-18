전남광주 조직개편안 진통 끝 통과…출범 80일만

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 제3회 제1차 정례회 제3차 본회의 '전남광주통합특별시 행정기구 설치 조례 전부개정조례안' 표결 결과.(유튜브 캡처) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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전남광주통합특별시 첫 조직개편안이 진통 끝에 시의회 본회의를 통과했다. 지난 7월 1일 통합특별시 출범 이후 80일 만이다.전남광주통합특별시의회는 18일 제3회 제1차 정례회 제3차 본회의를 열고 '전남광주통합특별시 행정기구 설치 조례 전부개정조례안(조직개편안)'을 재석 의원 89명 가운데 찬성 46명, 반대 35명, 기권 8명으로 가결했다.재석 의원 과반 45명을 기준으로, 단 한 표 차이로 의회 문턱을 간신히 넘었다.조직개편에 따른 인력 재배치 등을 담은 '공무원 정원 조례 일부개정조례안'도 재석 의원 84명 가운데 찬성 62명, 반대 15명, 기권 7명으로 통과됐다.통합특별시 첫 조직개편안은 4실, 8본부, 28국, 148개 과·담당관 규모의 조직을 광주·무안·동부청사에 균형 배치하는 내용을 담고 있다.시장 직속으로 반도체 메가프로젝트를 전담할 '반도체실'을 신설하고, 대변인을 배치한다.부시장 소관은 기존 행정, 안전민생, 문화산업, 경제농림 체계에서 행정문화, 균형발전, 기본사회, 산업경제 체계로 재편한다. 행정문화부시장은 광주청사, 균형발전부시장과 기본사회부시장은 무안청사, 산업경제부시장은 동부청사에 배치한다.전남광주특별시는 조직개편안이 통과됨에 따라 시행규칙 제정 등 후속 절차를 마무리하고 조직개편 시행일인 10월 7일 전후로 인사를 단행할 예정이다.다만, 청사별 기능 배분과 조직 구성, 의회 상임위 소관 조정 과정에서 의원들 간 이견이 좁혀지지 않고 있어, 조직개편을 둘러싼 진통은 당분간 지속될 것으로 보인다.