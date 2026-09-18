통일부, 김여정 담화에 "북미대화 추진 상황서 나온 반응 주시"

큰사진보기 ▲장윤정 통일부 부대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부가 미국 주도의 다국적 해상연합훈련 '퍼시픽 뱅가드 2026'을 비난한 김여정 북한 노동당 부부장의 담화에 대해, 북한이 핵 보유의 정당성을 강조하는 기존 주장을 되풀이한 것으로 평가했다.다만 최근 김 부장 명의의 담화가 잇따르는 데 대해서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 북미대화 추진 움직임과 관련해 주시하고 있다고 밝혔다.장윤정 통일부 부대변인은 18일 오전 정례브리핑에서 관련 질문에 "오늘 나온 북한 김여정 부장의 담화는 미국과 관련국의 연합훈련을 비난하면서 북한의 핵 보유 정당성을 강변하는 기존의 주장을 재확인한 것으로 보고 있다"고 말했다.장 부대변인은 이어 "트럼프 대통령이 북미대화 추진 입장을 보이고 있는 상황에서 나온 북한의 반응이라는 점을 주시하면서 관계기관과 함께 북한의 동향을 지켜보겠다"고 밝혔다.앞서 김여정 부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 공개된 담화에서 최근 괌 인근 해상에서 실시된 '퍼시픽 뱅가드 2026'을 미국이 아시아·태평양 지역에서 벌이는 "전쟁놀이"라고 비난했다.김 부장은 한국과 일본의 훈련 참가도 문제 삼으면서 외부의 군사적 위협이 커질수록 북한의 군사력도 강화될 것이라고 주장했다. 특히 "핵전쟁억제력을 고도화해가는 로정에서도 변침은 추호도 없을 것"이라며 핵전력 강화 방침을 재확인했다.김 부장은 전날에도 국제원자력기구(IAEA)의 비핵화 요구에 반발해 북한의 핵보유국 지위가 "물리적으로나 법적으로 영구고착됐다"고 주장했다. 이틀 연속 김 부장 명의로 핵 문제와 미국의 군사활동을 겨냥한 담화를 낸 것이다.담화 형식에 대해 장 부대변인은 북한이 과거 퍼시픽 뱅가드 훈련에 개인 필명이나 대외선전매체 등을 통해 반응해 왔지만, 2024년과 2025년에는 "특별한 반응이 없었던 것으로 알고 있다"고 설명했다. 그 배경에 대해서는 "의도를 예단하지 않겠다"고 선을 그었다.