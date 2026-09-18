'AI 위험론'에서 말하지 않는 것들

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다른 공학 분야라면 어떨까? 설계자가 예상하지 못한 방식으로 자동차가 갑자기 가속한다면 자동차 회사가 "보라. 우리가 가르쳐주지도 않았는데 자동차가 스스로 새로운 운전법을 알아냈다"고 자랑할까. 우선 결함부터 찾을 것이다.
그런데 AI 업계에는 묘한 재주가 있다. 자신들이 제대로 통제하지 못한 결과조차 '시키지도 않았는데 스스로 해냈다'며 AI의 창발적 능력으로 포장한다. 다른 분야라면 설계 미숙이나 결함이라고 불릴 일이 AI에서는 어느 순간 '자율성', '창발', '새로운 능력'이라는 말로 바뀐다.
나는 가끔 이 업계가 가진 가장 놀라운 능력은 AI가 아니라 이것이 아닐까, 싶은 정도다. 자신들의 무능과 무지 그리고 게으름을 AI의 능력으로 바꾸는 능력. 성공하면 "AI가 스스로 발견했다"고 한다. 문제가 생겨도 "AI가 시키지도 않은 일을 스스로 했다"고 한다. 어느 쪽이든 AI가 주어다. 성공하면 AI의 능력이고, 사고가 나도 AI의 자율성이다. 그리고 개발자는 문장에서 사라진다.
전쟁에서는 더 분명하다
AI 위험론에서 빠지지 않는 것이 전쟁이다. AI가 인간을 죽이기 시작하고 언젠가는 터미네이터 같은 세상이 올 것이라는 식의 상상이다. 그러나 여기야말로 권한과 결정권의 구분이 가장 분명하게 드러나는 곳이다.
AI가 "이 물체는 적군일 가능성이 높다"라고 판단하는 것과, 그 판단을 참고해 인간이 공격 여부를 결정하는 것과, AI의 판단이 그대로 무기의 실행 신호로 이어지는 것은 전혀 다른 시스템이다. 실제로 자율무기 논의에서도 핵심 쟁점 가운데 하나는 '인간의 의미 있는 통제'를 어디까지 유지할 것인가이다.
최근 미국과 중국의 안보 전문가들 사이에서도 AI가 독립적으로 공격을 개시하지 못하도록 하고, 핵·군사 시스템에서 인간 감독을 유지해야 한다는 제안이 나오고 있다. 여기서 중요한 것은 AI가 특별히 악한가가 아니다. "소가 마신 물은 젖이 되고 뱀이 마신 물은 독이 된다"고 했다. 같은 수준의 인식 기술이 의료영상에 연결되면 병변을 찾는 데 쓰일 수 있고, 무기에 연결되면 표적을 찾는 데 쓰일 수 있다. 차이는 무엇인가?
무엇과 연결했고, 마지막 결정권을 누구에게 줬는가? 나는 이것을 '마지막 단추'의 문제라고 생각한다. 사람을 죽이는 마지막 판단과 실행 사이에 인간의 독립적인 판단이 남아 있는가? 그 단추를 기계가 직접 누를 수 있게 할 것인가? 그것을 결정한 것은 AI가 아니다. 인간이다.
그래서 나는 최근의 개발 속도 조절론을 쉽게 받아들이기 어렵다. 다시 네 가지를 생각해 보자.
- LLM 자체의 능력 향상.
- 에이전트 자율성의 확대.
- 현실 시스템과의 연결 확대.
- 접근·실행 권한의 확대.
첫 번째가 문제라면 분명하게 그렇게 말하면 된다. "모델 자체의 추론과 전문지식 능력이 인간에게 제공되는 것만으로도 너무 위험한 수준에 도달했으니 모델 능력의 향상을 늦추자." 그렇다면 그것은 별도의 논쟁이다. 정말 그런 수준에 도달했는지 증거를 따져보면 된다.
그런데 나는 지금의 위험 담론을 보면서 그것이 주된 문제라고 느끼지 않는다. 오히려 이미 훨씬 위험한 상태로 진행된 것은 나중 세 가지처럼 보인다.
- 에이전트에게 더 많은 자율성을 줬다.
- 더 많은 현실 시스템에 연결했다.
- 더 많은 실행권을 줬다.
그리고 그것은 지금까지 AI 업계가 앞장서서 해온 일이다. 그런데 이상하게도 바로 이 세 가지는 뒤로 물러나고, "AI가 너무 강력해졌다"라는 말이 앞에 나온다. 이 표현을 일반인이 들으면 무엇을 생각할까? LLM 자체가 어느 날 갑자기 인간의 손을 벗어날 만큼 강력해졌다고 받아들이기 쉽다.
그러나 적어도 지금까지 우리가 살펴본 위험 가운데 상당수는 그 이야기가 아니다. 아니 LLM에게는 그럴 수 있는 능력이 없다. LLM에 더 많은 손과 발을 달고 더 많은 권한을 넘긴 결과다. 그렇다면 나는 묻고 싶다. 왜 다음과 같이 말하지 않는가?
- 우리가 에이전트에게 너무 많은 자율성을 줬다.
- 너무 많은 외부 시스템과 연결했다.
- 너무 많은 접근권한을 넘겼다.
- 그래서 그것을 다시 제한하겠다.
왜 이렇게 말하지 않는가? 그렇게 말하면 지금까지 자신들이 해온 일이 바로 문제였다는 사실을 인정해야 하기 때문은 아닌가?
무엇이 위험한지부터 정확히 말하라
나는 AI 개발 속도를 늦추어야 한다는 주장을 무조건 반대하겠다는 것이 아니다. 그 전에 무엇을 늦추자는 것인지 부터 정확히 말하라는 것이다. LLM 자체의 지적 능력이 너무 강력해진 것이 문제라면 그렇게 말하라. 그리고 그것이 정말 위험한 수준에 이르렀다는 증거를 보여달라. 증거가 있다면 이 문제는 매우 심각하게 따져보아야 할 문제이다.
그러나 에이전트의 자율성, 현실 시스템과의 연결, 접근·실행 권한이 문제라면 이야기는 전혀 달라진다. 그것들은 AI가 스스로 획득한 능력이 아니다. 당신들이 줬다. 당신들이 더 넓혔다. 당신들이 그것을 AGI를 향한 발전이라고 선전했다. 그리고 이제 그 결과가 위험하다고 느껴진다면 먼저 그것부터 줄이면 된다. 그런데 그 세 가지는 슬그머니 뒤로 밀어놓은 채 "AI 자체가 너무 강력해졌다"는 느낌을 주는 것은 받아들이기 어렵다.
- 지금 가장 위험해 보이는 것이 정말 LLM 자체의 능력인가?
- 아니면 인간이 LLM에 넘겨준 자율성·연결·권한인가?
이 둘부터 정확하게 구분해야 한다. 그것을 구분하지 않고 "AI가 너무 위험해졌으니 개발을 늦춰야 한다"고 말하면 원인이 뒤집힌다. 인간이 AI에게 손과 발을 달아주고, 현실로 나가는 문을 열어주고, 행동할 권한까지 준 뒤에 "이제 AI가 너무 위험해졌다"고 말하는 셈이다.
나는 그 말을 쉽게 믿을 수 없다. 오히려 필자는 이렇게까지 말하고 싶다. 현재 논의되는 AI 위험성에서 LLM은 죄가 없다. 오히려 LLM 밖의 중개시스템에 더 많은 실행권과 다른 권한을 위임하는 인간 개발자들의 무능, 무지, 게으름 그리고 무책임함이 더 위험하다.