이 대통령 "전쟁에 관여·개입하는 호르무즈 파병은 없다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 호르무즈 해협 파병 검토 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 호르무즈 해협 파병 검토 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령이 정부의 호르무즈 해협 파병 검토와 관련해 "전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없다"고 분명히 선을 그었다.이 대통령은 18일 오전 기자회견에서 "이건 명백하게 말씀드릴 수 있다. 그런 형태의 파병이든 군 자산 파견이든 하지 않는다. 지금까지 그 원칙을 지켜왔다. 앞으로도 그 원칙은 변함이 없다"며 이같이 말했다."정부가 호르무즈 해협 관련해 실질적 기여를 하겠다고 밝힌 바 있는데, 항행의 자유와 한미동맹 유지를 위해 필요하다는 목소리가 있는 반면 파병 반대하는 목소리도 적지 않다. 언제, 어떤 방식으로 실질적 기여를 하는 방안을 검토 중인가"라는 질문에 내놓은 답변이다.다만 이 대통령은 "우리로서는 다른 국가들이 하는 것처럼 자국의 상선과 원유 수송로, 국민들의 생명 안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 해야 한다는 점도 분명하다"며 "그게 혹이라도 경계선이 불명확해서 (전쟁 관여와) 뒤섞일 가능성이 있기 때문에 아마 국민들께서 걱정하시는 것 같다"고 설명했다.이어 "여러분이 아시는 것처럼 이미 청해 부대가 (호르무즈에) 파견돼서 해적 등을 포함한 선박 수송로에서의 국민 안전 위협에 군이 대비·대응하고 있다"며 "이를 좀 강화하는 부분에 대해 우리가 검토하고 고심하고 있다는 건 또 사실"이라고 했다.그러면서 "이게 마치 전쟁에 개입·관여 또는 지원하는 파병이 아니냐, 혹시 전투 병력을 보내는 거 아니냐, 외국군 지휘 하에 우리 장병들을 배속시켜서 위험에 처하게 하는 거 아니냐 하는 걱정들이 있으신 것 같은데, 분명하게 다시 한번 말씀드리면 전쟁 파병은 없다"고 말했다. "전쟁 불관여 불개입 원칙은 지금까지도 지켜왔고 계속 지켜질 것"이라고도 강조했다.이 대통령은 미국-이란 전쟁 초기에 원유 수급에 어려움을 겪던 상황은 전하기도 했다.그는 "전쟁 초기에 (한국) 원유 수송선들이 위험해서 홍해 진입을 하지 않고 있었다. 그러다 보니 원유 수급에 상당한 차질이 발생하고 있었다"며 "과거 세월호 사건 때문에 위험 지역에는 원칙적으로 선박 진입을 하지 않는다는 지침이 있어 일괄적으로 막아놓고 있더라. 제가 좀 나중에 알았다"고 말했다.이어 "위험성이 있는 건 사실인데, 낮은 단계의 위험이 있다는 이유로 원유 수송을 포기해버리면 대한민국 경제에 너무 큰 타격이 있으니 상황을 계속 파악해가면서 홍해 진입을 검토하라고 제가 지시했다"며 "만약에 가능성은 낮지만 어떤 사고가 발생하면 그 비난은 제가 감수해야 된다고 생각했다"고 했다.또한 "지금까지는 어쨌든 원유 수송이 어느 정도 되고 있다가 최근에 예멘 반군 활동이 강화되면서 좀 어려움이 또 가중되고 있다. 순간순간 제가 판단하고 결단해야 될 요소들이 많아진다"고 최근 배경을 전했다.