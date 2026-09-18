태안군의회 행정사무감사 자료 요구 194건 분석해보니

큰사진보기 ▲태안군의회가 제323회 제1차 정례회를 열고 제10대 의회 출범 이후 첫 행정사무감사를 실시했다. 의원들이 요구한 감사자료 170개 항목에는 대형사업의 운영성과와 재정 투명성, 인구소멸 대응, 생활안전 등 군정 전반에 대한 관심사가 담겼다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

제10대 충남 태안군의회의 첫 행정사무감사가 민선 9기 충남 태안군정에 대한 본격적인 검증대에 올랐다.태안군의회는 지난 8일 제323회 제1차 정례회를 개회하고 오는 22일까지 15일간의 회기 일정에 돌입했다. 이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사를 비롯해 주요 사업장 현지답사, 2025회계연도 결산 및 예비비 승인, 조례안과 동의안 등을 심의한다.특히 11일부터 17일까지 임해환 위원장을 중심으로 진행된 행정사무감사는 제10대 의회 출범 이후 처음 실시된 감사라는 점에서 관심을 모았다. 의원들이 감사에 앞서 태안군 각 부서와 사업소에 요구한 자료는 모두 170개 항목이다.<태안신문>이 '2026년도 행정사무감사 자료 요구목록'을 분석한 결과, 의원들의 공동 요구를 포함한 전체 참여 건수는 194건으로 집계됐다. 의원별 요구 건수와 세부 내용을 살펴보면 각 의원이 그동안 쌓아온 경험과 관심 분야, 앞으로 집중적으로 점검할 군정 현안이 비교적 뚜렷하게 드러났다.홍상금 의원은 모두 53건에 참여해 가장 많은 자료를 요구했다. 인구증가 지원시책과 청년정책, 이원면 균형발전사업, 주민참여예산을 비롯해 반려동물 서비스 기반 조성, 음식관광 거점사업, 고향사랑기부제, 슬로시티, 한 달 살기, 장애인 일자리, 먹거리 기본보장, 청년 주거복지 등을 폭넓게 살폈다.보건의료원 응급실 운영과 산후조리도우미 본인부담금 지원, 교통약자 지원, 상수관로 확충, 환경관리센터 근로자 산업재해 예방체계도 요구목록에 포함됐다.인구·청년·복지·교통 등 군민 생활과 직접 연결된 분야와 함께 이원면을 비롯한 지역 균형발전 문제를 폭넓게 점검하려는 의정 방향이 읽힌다.오동원 의원은 47건의 자료를 요구했다. 해루질 안전사고와 재난기금, 시장 화재보험, 해수욕장 안전관리요원, 대조기 방파제 침수지역, 공공시설 안전진단 등 안전 관련 요구가 두드러졌다.주민자치센터와 일반농산어촌개발사업, 어촌뉴딜300, 어촌신활력증진사업, 고독사 예방, 빈집 정비, 공동주택 지원, 공중화장실 운영, 가로수 관리 등 생활 기반시설의 운영 실태도 집중적으로 살폈다.특히 각종 계약 해지, 결산 검사 지적사항 이행 여부, 준공 3년 이내 공공건물 보수 내역을 공통자료로 요구했다. 새로운 시설을 건립하는 데 그치지 않고 계약과 준공 이후의 관리 책임까지 따져보겠다는 데 무게가 실린다.장영숙 부의장은 40건을 요구했다. 직원 힐링 워크숍과 폭력예방교육, 개발부담금, 소상공인 지원, 전통시장 유지보수, 장애인·노인복지관 운영, 노인일자리, 학교 밖 청소년 및 보호종료아동 지원 등 행정·복지 분야를 두루 포함했다.몽산포 전망대와 인평관문 조형물, 신야1리 특화개발사업, 백사장항 불법시설 및 어구 적치, 국제원예치유박람회 임시주차장에 대해서는 사업비와 계약·설계변경, 이용실적, 민원, 유지관리비까지 세부 자료를 요구했다.공통자료로는 공공시설 준공표지석, 국민신문고 처리내역, 법령·조례상 의무계획 수립 여부, 공모사업 신청, 국·도비 전액 반납, 예산편성 후 전액 삭감사업을 요구했다. 사업의 추진 명분보다 실제 집행과 성과, 사후관리 여부를 꼼꼼히 따지려는 성격이 강하다.김주성 의원은 24건의 자료를 요구했다. 보조금 부정수급과 공직자 징계, 지방소멸대응기금, 해안케이블카, 드론 혁신클러스터, 해상풍력, 도시재생, 농촌신활력플러스사업 등 대규모 예산이나 민간 참여가 수반되는 사업을 주요 감사대상으로 삼았다.2026 태안국제원예치유박람회에 대해서는 예산과 조직위원회 인력, 자원봉사자 수당, 화훼농가 계약 및 정산, 입장권 판매실적을 요구했다. 지방재정투자심사와 2천만 원 이상 여성·장애인기업 수의계약 자료도 포함됐다.사업의 타당성과 추진 절차, 협약, 보조금 집행, 계약의 적정성 등 재정 투명성과 책임성을 중점적으로 살피려는 방향으로 풀이된다.임해환 위원장은 20건의 요구자료를 제출했다. 부서별·직급별 결원과 단기 인사, 장기근무자, 격무부서 운영 등 인사관리 전반을 비롯해 직업소개소, 맞춤형 일자리, 착한가격업소, 귀어·귀촌 지원, 외국인 계절근로자 운영 실태를 요구했다.태안버스터미널 배차와 이용 현황, 200세대 이상 공동주택 주변 주차시설, 상·하수도사업 순손실, 원격검침시스템 등 군민 생활과 행정 효율성에 관한 자료도 포함됐다.사업비 투입 규모만이 아니라 취업률, 시설 이용률, 정착 여부, 운영수지처럼 실제 성과를 확인할 수 있는 구체적인 지표를 요구한 점이 특징이다.최성미 의원은 10건을 요구했다. 명예감사관 활동 실적과 공직자 시간외수당, 노인돌봄서비스 생활지원사 채용 및 근속 현황, 가족공감센터 이용실적, 불법 건축물 관리, 전원주택단지 지도점검, 읍·면 청소차 운행시간과 폐기물 운반 현황 등을 살폈다.또 생활폐기물 소각시설 대기배출물질 관리와 읍·면 행정복지센터 점심시간 민원창구 운영 실태를 요구했다. 요구 건수는 상대적으로 적지만 현장근로자의 근무 여건과 주민들이 일상에서 접하는 생활행정에 초점을 맞췄다.170개 요구항목 가운데 의원 2명 이상이 공동으로 요구한 자료는 20건이었다. 이 중 가장 많은 의원이 참여한 것은 3명 공동 요구로, 모두 4건이 같은 순위에 올랐다.임해환·홍상금·장영숙 의원은 샌드뮤지엄 조성사업과 5일장 운영 현황을 공동 요구했다. 임해환·김주성·장영숙 의원은 정제회 기금 조성·운용 및 사업별 집행 현황을, 홍상금·김주성·오동원 의원은 해양치유센터 운영 전반을 함께 요구했다.따라서 공동 요구 상위 3개를 단순 순위로 가르기는 어렵다. 샌드뮤지엄·5일장·정제회 기금·해양치유센터가 모두 의원 3명의 공동 요구를 받은 최상위 관심사업이다.그 뒤를 지방소멸대응기금, 만리포 해양안전교육센터, 제2농공단지, 외국인 계절근로자, 국제원예치유박람회, 남문근린공원, 빈집 정비 등 16개 항목이 의원 2명의 공동 요구로 이었다.요구내용을 분야별로 묶으면 이번 감사의 공통 관심사는 크게 세 가지로 압축된다.첫째는 샌드뮤지엄과 해양치유센터, 국제원예치유박람회 등 대형 공공사업의 예산 집행과 운영성과다. 둘째는 지방소멸대응기금과 빈집, 귀농·귀촌, 청년·인구정책 등 인구감소 대응과 정주 기반이다. 셋째는 전통시장과 해루질, 해안·공공시설 안전, 교통·복지 등 군민 생활과 밀접한 민생 분야다.다만 자료 요구목록은 의원들의 관심 분야와 감사 준비 방향을 보여주는 기초자료일 뿐, 그 자체가 사업의 문제나 위법성을 의미하지는 않는다.제10대 태안군의회의 첫 행정사무감사가 단순한 자료 제출과 지적에 그치지 않고, 군민이 체감할 수 있는 행정 개선과 예산 절감, 부진사업 정상화로 이어질 수 있을지 22일 보고될 행정사무감사 처리 결과가 주목된다.