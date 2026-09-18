북향민 3만여 명에겐 그들만의 서사가 있다

서울에서 24년째 지내고 있는 작가. 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기 하고 있습니다.

"한국에 온 지 몇 년 되셨어요?"

"이제는 좀 정착하셨겠네요."

"그래도 한국은 자기만 열심히 살면 먹고사는 데는 문제없어요."

"북향민들은 다 그래요?"

"북향민들은 왜 시간을 잘 안 지켜요?"

"제가 아는 북향민도 그런데 원래 그런가요?"

"북향민들은 왜……?"

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큰사진보기 ▲2025년 북한이탈주민 실태조사 주요 결과남북하나재단이 발표한 『2025년 북한이탈주민 실태조사』 자료. ⓒ 남북하나재단 관련사진보기

한국에서 24년을 살면서 고향 이야기를 하다 보면 으레 듣게 되는 말들이다.사실 이런 질문들은 각각 하나의 글감이 될 수 있다. 그 안에 북향민이 살아온 삶의 궤적이 들어 있기 때문이다. 북향민을 만나본 적 없는 사람도, 몇 사람을 만나본 사람도, 오랫동안 관계해온 사람도 질문은 많다. 질문의 유형과 깊이가 다를 뿐이다.가끔은 "그냥 우리랑 똑같네요"라는 말을 들을 때도 있다. 우리 입장에서는 조금 어이없게 들리는 대목이다. 과거 반공교육을 받으며 북한 사람은 '머리에 뿔 달리고 얼굴은 빨간 괴물'같이 생겼다는 교육을 받았던 세대는 그럴 만도 했다. 70년 넘는 분단이 빚어낸 웃픈 반응이다. 지금도 대한민국 국민들에게 북한은 미지의 세계이거나 왜곡된 이미지들로 가득하다.그런데 정작 우리는 북향민을 얼마나 알고 있을까.2026년 6월 말 기준 대한민국에 입국한 북향민은 모두 3만4600명이다. 남성이 9597명, 여성이 2만5003명으로 여성 비율이 72.3%다.2016년 석사논문을 쓰며 북향민들을 연구할 때 새삼 깨달은 것이 있다. 인터뷰 과정에서 그들의 이야기를 들으며 적잖이 놀라기도 했다. 북한에 살 때는 나와 비슷한 삶을 사는 사람들의 세계가 내가 아는 북한의 전부였는데, 계층과 환경에 따라 전혀 다른 삶을 살아온 사람들도 있었다. 같은 대한민국에 살아도 모두가 같은 삶을 사는 것이 아니듯, 북한 안에서도 사람들의 삶은 저마다 다르다는 것을 그때 깨달았다.당시 북향민은 3만여 명에 불과했고 함경북도와 량강도 등 국경지역 출신이 많았지만, 북한의 여러 지역에서 다양한 일을 하며 살던 사람들이 들어와 있었다. 물론 이들을 북한 주민 전체의 축소판이라고 말할 수는 없다. 그럼에도 당시 내 눈에는 마치 작은 '북한의 한 조각'을 떼어 대한민국에 옮겨놓은 '샘플'처럼 보였다. 마치도 통일 연습을 하기 위해 온 사람들처럼 말이다.그런데 24년을 이곳에서 살며 더 많은 북향민을 만나고 보니 한 가지를 더 알게 됐다. 멀리서 볼 때는 하나의 '샘플'처럼 보였지만, 가까이에서 보면 한 사람 한 사람의 삶은 모두 달랐다.1990년대 중후반 '고난의 행군'을 겪으며 북한을 떠난 사람과 2000년대에 떠난 사람, 김정은 시대를 직접 살아본 사람의 북한 경험이 같을 수 없다. 태어난 지역도, 북한에서 하던 일도, 떠난 이유도 다르다. 나처럼 1990년대 식량난 속에서 가족을 먹여 살리기 위해 국경을 넘은 사람이 있는가 하면, 먼저 나온 가족을 찾아서, 더 나은 삶과 자유를 찾아 북한을 떠난 사람도 있다.그런데 여기서 우리가 잘 보지 못하는 시간이 하나 더 있다. 북한을 떠난 날과 대한민국에 들어온 날 사이의 시간이다. 누군가는 중국에 잠시 머물다 대한민국에 왔지만, 누군가는 중국에서 10년, 20년을 살았다.최은영 이화여대 북한학과 조교수는 지난 12일 기독교통일포럼에서 발표한 '중국의 디지털 감시 속 탈북여성' 연구에서 중국에 장기 거주한 북향민 여성들의 삶을 들여다봤다. 이들에게 중국은 단순한 '한국행 경유지'가 아니었다. 그곳에서 아이를 낳아 키웠고, 일했고, 중국인 가족과 마을 사람들과 관계를 맺으며 살아왔다.어떤 여성은 어린 자녀 때문에 중국에 남았고, 어떤 여성은 자녀교육과 자신의 노동 가능성을 생각해 한국행을 택했다. 북한에 남은 가족, 중국에서 만든 가족, 자녀의 미래, 한국 정착의 불확실성을 모두 저울질한 선택이었다.대한민국에 온 뒤에도 중국에 있는 자녀를 만나지 못하거나 데려올 방법을 찾지 못하는 여성들도 있다. 특히 중국에 남아 있는 생체정보와 디지털 감시 기록 등으로 한국 국적을 취득한 뒤 중국 재입국이 제한되는 문제도 제기되고 있다.실제로 북한과 중국, 대한민국에 각각 가족과 자녀가 있는 북향민 여성들도 있다. 처음부터 세 나라에 가족을 만들려고 선택한 사람은 없을 것이다. 살기 위해 국경을 넘었고, 살아남기 위해 머물렀으며, 또 살아가기 위해 대한민국으로 왔다. 그러다 보니 한 사람의 인생이 세 나라에 걸쳐버렸다.북한을 떠났다고 북한의 삶이 끝나지 않았고, 중국을 떠났다고 중국의 삶도 끝나지 않은 것이다.나는 북향민의 삶이 다양하다는 것이 단지 서로 다르다는 뜻만은 아니라고 생각한다. 저마다 짊어지고 온 삶의 무게도 다르다는 뜻이다.대한민국에 왔다고 이전의 삶이 모두 끝나는 것은 아니다. 누군가는 북한에 부모형제를 남겨두었고, 누군가는 중국에 자녀와 가족을 두고 왔다. 새로운 사회에서 자신의 삶을 다시 만들어가면서도 두고 온 가족에 대한 책임과 그리움을 함께 안고 살아가는 사람들도 있다.그렇다고 우리를 불쌍한 사람으로 봐달라는 의미는 아니다. 다만 몇 사람의 모습을 보고 북향민을 하나로 특정짓거나, 그들이 짊어지고 온 삶의 무게를 쉽게 판단하지 않았으면 한다. 3만여 명에게는 저마다 북한을 떠나게 된 이유가 있고, 지나온 길이 있고, 대한민국에 와서도 이어지는 각자의 삶이 있기 때문이다.그래서 어느 순간부터 나는 "북향민들은 다 그래요?"라는 질문에 이렇게 답하기 시작했다. "케이스 바이 케이스입니다." 이 말은 북향민에게 공통점이 없다는 뜻이 아니다. 공통의 경험이 있다고 해서 같은 사람이 되는 것은 아니라는 뜻이다.겉으로 보여지는 것은 생존을 위해, 자유를 찾아 이 땅에 온 사람들이지만, 나는 때때로 이런 생각도 한다. 어쩌면 통일을 준비하기 위해 이곳 남한으로 내려와야만 할 숙명을 띤 사람들은 아니었을까. 위에서 '북한의 샘플'이라고 말한 것처럼 말이다. 그 생각은 지금도 크게 다르지 않다.다만 24년을 이곳에서 살며 북향민들을 더 가까이 만나고 난 지금은 그 뒤에 한 문장을 더 붙이고 싶다. 멀리서 보면 3만여 명이다. 가까이에서 보면 3만 개의 삶이 있다. 북향민은 누구인가. 어쩌면 그 질문에 하나의 답을 찾으려는 것부터 다시 생각해야 할지도 모른다.다음 글에서는 "그냥 대한민국 국민으로 살고 싶어요"라는 북향민들의 말을 들여다보려 한다. 대한민국 국민이라는 정체성과 북에 고향을 둔 사람이라는 정체성은 정말 둘 중 하나를 선택해야 하는 것일까.