최현덕 "미래대응기금이 지방재정 위축시켜선 안 돼"

큰사진보기 ▲정부가 내년부터 미래대응기금을 신설하면서 지방교부세 산정 방식을 바꾸기로 한 가운데 최현덕 남양주시장이 지방재정 위축을 우려하며 제도개선을 요구했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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정부가 내년부터 미래대응기금을 신설하면서 지방교부세 산정 방식을 바꾸기로 한 가운데 최현덕 남양주시장이 지방재정 위축을 우려하며 제도개선을 요구했다.지방교부세율 19.24%를 그대로 두더라도 미래대응기금에 들어갈 재원을 내국세에서 먼저 제외한 뒤 교부세를 계산하면 지방정부에 배분되는 재원의 산정 기반 자체가 줄어든다는 것이다.최현덕 남양주시장은 지난 17일 국회에서 열린 '2027년 정부 예산 분석 긴급 세미나'에 지방정부대표 토론자로 참석해 미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 문제를 제기했다.세미나는 더불어민주당 참좋은지방정부위원회와 재정주권시민행동, 나라살림연구소가 공동 주최했으며 민주당 기초자치단체협의회와 정부 관계자 등이 참석했다.정부가 추진하는 미래대응기금은 지방교부세 산정 방식과 맞물리면서 지방정부의 주요 재정 현안으로 떠오르고 있다.현재 지방교부세 정률분은 내국세의 19.24%를 기준으로 산정한다. 정부안은 이 비율 자체는 유지하면서 미래대응기금 적립액을 내국세에서 먼저 제외한 뒤 나머지 금액을 기준으로 지방교부세를 계산하는 방식이다.이에 따라 2027년 정률분 지방교부세는 기존 산식을 그대로 적용했을 때보다 약 30조 5000억 원 적게 편성됐다.최 시장은 미래대응기금 조성 필요성에는 공감하면서도 이 같은 산정방식이 지방정부의 재정 자율성을 약화시킬 수 있다고 지적했다.특히 남양주는 왕숙·왕숙2 등 3기 신도시 조성과 인구 증가에 따라 교통과 복지, 교육, 생활SOC 등 새로운 행정수요가 지속적으로 발생하고 있어 안정적인 지방재정 확보가 중요하다는 입장이다.최 시장은 "국가의 미래를 준비하기 위한 투자는 필요하지만 이 과정에서 민생·복지·안전 등 지방정부가 책임져야 할 분야의 재원이 줄어들면 지역의 미래 대응 역량까지 약화될 수 있다"고 말했다.그러면서 ▲미래대응기금 전입에 앞선 지방교부세 재원 우선 보장 ▲기금 신설에 따른 지방교부세 감소분 별도 보전 ▲기금 조성·운용 과정에서 지방정부 참여 보장 및 재정분권 영향 검토 제도화 등을 제안했다.정부는 미래대응기금으로 인해 지방재정이 단순히 축소되는 것은 아니라는 입장이다. 행정안전부에 따르면 2027년 전체 지방교부세는 약 77조2000억원으로 올해 본예산보다 약 7조8000억원 증가할 전망이다. 미래대응기금으로 산정기준이 변경되는 정률교부세도 전년보다 증가할 것으로 예상하고 있다.정부는 또 교부세 산식 변경으로 줄어드는 지방재원을 미래대응기금 지방계정 등을 통해 지역성장거점과 정주여건 개선 등에 다시 투자한다는 계획이다.다만 기존 지방교부세는 지방정부가 비교적 자율적으로 사용할 수 있는 재원인 반면 미래대응기금으로 재원이 이동할 경우 지방정부의 재정 운용 방식과 자율성에 어떤 변화가 생기는지를 놓고 지방정부와 정부 간 논의가 이어질 것으로 보인다.최 시장은 "국가의 미래를 준비하는 것과 지방의 재정주권을 지키는 것은 함께 가야 한다"며 "지방정부가 제 역할을 할 수 있도록 안정적인 재정기반을 보장해야 한다"고 말했다.