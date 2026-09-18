은평구 자립준비청년 카페 근로계약서 두고 "법적 리스크" vs. "위반 아니다"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

은평구가 자립준비청년을 고용해 운영하는 '은평 에피소드' 카페를 두고 구의회에서 근로계약서와 계약기간, 적자 운영 구조가 잇따라 도마에 올랐다. 청년 7명의 계약서에 근무시간이 오전 8시부터 오후 9시까지 똑같이 적혀 있다는 지적부터, 11개월 계약에 따른 퇴직금 논란, 월 수백만 원대 적자 문제까지 40분 가까이 공방이 이어졌다. 의원은 "법적 리스크"를 앞세웠고, 구청장은 "위반이 아니다"라며 사업의 취지로 맞섰다.이한백 의원(불광1·2동, 국민의힘)은 9월 16일 은평구의회 제1차 정례회 제3차 본회의 구정질문에서 에피소드 카페의 근로계약서와 계약기간, 적자 구조를 차례로 따져 물었다. 김미경 구청장은 근무일정표를 따로 만들어 청년들과 협의해 왔고 법률자문도 마쳤다며 "분명하게 위반이 아니"라고 맞섰다.에피소드 카페는 서울시 수변활력거점 도시조성 사업에 공모해 2025년 11월 구파발천 변에 문을 열었다. 보호시설에서 나온 자립준비청년에게 일자리를 주자는 취지로 만든 공간이다. 김 구청장이 지난 4월 구청장 출마를 선언한 장소이기도 하다.이 의원은 채용공고와 실제 근로계약서가 다르다는 점부터 짚었다. 공고에는 하루 6시간 근무로 나와 있지만, 청년들이 서명한 계약서에는 근무시간이 오전 8시부터 오후 9시까지 13시간으로 적혀 있다는 것이다. 휴게시간 30분을 빼면 12시간 30분이다. 계약서 오른쪽 위에 손으로 '6시간', '4시간'이라고 적힌 흔적도 확인됐다.이 의원은 "하루에 6시간을 근무하든 8시간을 근무하든 4시간을 근무하든 관계없이 에피소드에서 근무하는 총 7명의 청년들의 근로계약서가 동일하다"며 "최소 천 건 이상의 근로계약서를 작성 검토해 보는 입장에서 봤을 때 처음 보는 형태의 근로계약서였다"고 말했다.그가 함께 일하는 노무사의 검토를 인용해 제시한 경우의 수는 둘이다. 계약서 문구가 진짜 합의라면 청년들이 하루 12.5시간치 임금을 주장하며 차액을 임금체불로 청구할 여지가 있고, 사용자가 실제로 6시간만 일을 시킨 부분은 휴업수당 지급 대상이 될 수 있다. 반대로 실제 약정이 진짜 합의라면 소정근로시간을 서면에 적지 않은 것이 되어 근로기준법 위반으로 500만 원 이하 벌금 대상이 된다. 이 의원은 "현재 계약서는 어떻게 해석하더라도 법적 리스크를 가지고 있다"고 정리했다.에피소드와 가까운 곳에 연 3억 원이 투입되는 은평구 노동자종합지원센터가 있는데도 사전 법률 검토를 받지 않았다는 지적도 이어졌다. 이 의원은 "전문가의 검토 한 번이면 사전에 모두 걸러졌을 법적 리스크"라고 했다.김 구청장의 설명은 달랐다. 카페가 명절 이틀을 빼고 연중무휴로 운영되고 오전·오후 2교대로 돌아가는 구조라, 근무조를 고정하지 않고 청년들과 사전 협의해 유동적으로 짠다는 것이다. 그래서 "불가피하게 근로계약서상 근무 시간을 카페 운영 시간으로 하고, 그 안에 탄력적으로 조정하도록 하였고, 이에 근거하여 별도의 근무 일정표를 작성하여 관리를 하고 있다"고 답했다. 근로기준법 제17조 근로조건 명시 의무는 계약서와 근무일정표를 함께 봐야 한다는 취지다.다만 김 구청장은 "향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 근로계약서에 근로시간 및 근무 일정표에 따른 근무 시간 결정 방식을 명확하게 기재하고 근로자에게 서면으로 교부하는 등 철저하게 보완하겠다"고 밝혔다.보충질문에서 이 의원이 두 경우의 수 가운데 무엇을 택하겠느냐고 재차 묻자 김 구청장은 "저희도 노무사, 또 변호사 다 자문을 받은 경우"라며 "구청장이 답변하는 거는 행정을 책임져야 되는 상황"이라고 했다. 이 의원은 "제가 알고 있는 모든 노무 지식과 저와 같이 일하고 있는 노무사의 전문성을 전혀 인정하지 못하시고 계시는 거네요"라고 되물으며 그는 실무 직원들은 자신에게 실수를 인정했다고 덧붙였다.두 번째 쟁점은 계약기간이었다. 이 의원은 가족정책과가 작성한 기간제 근로자 채용계획에 근무기간이 계약일로부터 11개월로 명시돼 있다가, 9월 2일 자 신규 채용공고부터 계약기간이 12개월로 늘고 계약 만료 시 퇴직금 지급이 명시됐다고 지적했다. 업무 성격이 바뀌지 않았는데 기간만 바뀐 것은 이전 계약의 목적이 무엇이었는지 스스로 보여주는 것 아니냐는 주장이다.이 의원은 "복지와 자립 지원이라는 거창한 명분을 내세워 놓고, 정작 비용을 최소화하기 위해서 퇴직금을 주지 않은 것입니까"라고 물었다. 11개월 계약이 만료되는 청년들이 다음 달부터 나온다는 점을 들어 소급 형평성 문제도 제기했다.김 구청장은 2027년부터 12개월 근로계약 체결을 원칙으로 추진 중이라고 답했다. 1년 이상 근무한 청년에게는 퇴직금을 주고, 계약기간이 1년 미만인 경우에도 공정수당을 지급해 사각지대를 줄이겠다는 것이다. 내년 예산에 퇴직금과 공정수당을 반영하겠다며 의회의 협조도 요청했다.과거 11개월 계약자에 대한 소급 문제에는 명확한 답이 나오지 않았다. 김 구청장은 "그동안 그 부분에 대해서 문제가 없었다는 말씀을 분명히 드린다"고 했다. 이 의원이 '위선적'이라는 표현을 거듭 쓰자 김 구청장은 "이거는 위선적인 행정이 아니라 룰을 가지고 저희가 하는 거"라고 했다. 이어 자립준비청년만의 문제가 아니라 은평구 곳곳에서 기간제 근로자를 많이 고용하고 있어 예산 구조를 전반적으로 다시 봐야 한다고 덧붙였다.세 번째 쟁점은 카페의 운영 구조였다. 이 의원은 2026년 상반기 매출과 지출을 분석한 결과 월평균 매출 약 3천만 원에 월평균 약 170만 원 적자를 기록했다고 밝혔다. 다만 이는 장부상 수치일 뿐, 카페가 임대료를 내지 않는 점과 초기 인테리어 투자의 금융 비용, 세금을 반영하면 실제로는 월 800만 원 적자 구조라는 것이 그의 계산이다. 통상 서울 시내 개인 카페의 매출 대비 임대료를 8~12%로 보고 300만 원을 잡았다.김 구청장이 강조한 지점은 달랐다. 그는 2026년 현재까지 방문 건수 2만 8030건, 매출 총액 2억 3600만 원, 하루 평균 매출 100만 원, 하루 평균 방문 120건이라고 밝혔다. 총지출은 2억 5900만 원으로 2300만 원 손실이 발생했다. 매출 규모 자체는 이 의원이 제시한 수치와 크게 다르지 않지만, 김 구청장은 적자의 원인을 초기 시설 고정비와 바리스타를 희망한 청년 6명 전원을 고용하면서 늘어난 인건비에서 찾았다. 카페 인력은 총괄 매니저 1명과 자립준비청년 6명, 모두 7명이다.임대료를 비용으로 잡아야 한다는 지적에 김 구청장은 "임대료가 나갈 수 있는 상황이 아니"라며 "행정은 복지이고 나눔"이라고 답했다. 18세부터 25세까지 자립준비청년을 보호할 책무가 구청장에게 있고, 돈을 버는 구조인지를 따질 사안이 아니라는 설명이다.이 의원은 논점이 다르다고 반박했다. 복지비 규모의 문제가 아니라, 자생하지 못하는 적자 구조에 놓인 청년들이 시장에서 통할 직업 경쟁력을 배울 수 있느냐는 물음이라는 것이다. 김 구청장은 청년들을 대상으로 경제관념 교육 프로그램 '점프 스테이지'를 공공기관과 협업해 운영하고 있다고 답했다.자원순환센터 안에 들어설 새 카페도 함께 쟁점이 됐다. 이 의원은 에피소드 카페와 직선거리로 600~700m에 불과해 매출이 겹칠 수밖에 없고, 대중교통 접근성이 떨어지는 데다 악취 문제가 있어 사업 타당성이 의심된다고 했다.특히 새 카페가 적자 구조인 에피소드 카페를 그대로 벤치마킹했고, 소관 부서인 가족정책과와 자원순환과가 소통을 시작한 것은 2~3개월인데 기획자료는 이미 지난해 완성돼 있었다는 점을 문제 삼았다. 그는 "실패한 비즈니스 모델을 그대로 표면적인 부분만 보고 따라한 칸막이 행정"이라고 했다.김 구청장은 "이거는 환경 문제"라며 수익성 문제가 아니라고 선을 그었다. 2019년 21만 건의 민원을 받으며 지은 공간이고, 어린이집과 유치원부터 어르신까지 환경교육을 받는 거점으로 키우겠다는 설명이다.김 구청장은 답변 내내 사업의 취지를 강조했다. 은평구는 대규모 아동양육시설이 많아 서울시 자치구 가운데 자립준비청년 비율이 특히 높고, 자립준비청년 4명 중 1명이 자살을 시도했을 만큼 정서적 위기가 심각하다고 밝혔다. 전국 자치구 최초의 은평 자립준비청년청, LH와 협약해 마련한 자립준비주택 4개소도 함께 소개했다. 그는 "저는 이 사업이 그렇게 폄하되어야 되는 사업이 아니라고 생각한다"고 했다.이 의원은 마무리 발언에서 사업의 취지에는 공감한다는 점을 다시 확인하면서도 "실효성 있는 구체적인 대안이나 구청장님의 명확한 의지를 들여다보지 못한 점에 대해서는 깊은 유감"이라고 밝혔다. 근로계약서 문제는 양측이 결론을 내지 못했다. 이 의원이 "저희가 더 검토해서 다시 말씀을 나눌 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다"고 하자 김 구청장은 "좋습니다"라고 답했다.