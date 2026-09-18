마포구, 은평광역자원순환센터 소유권 소송 끝까지 간다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문에도 실렸습니다.

은평광역자원순환센터의 소유권을 둘러싼 마포구와 은평구의 법정 다툼이 결국 끝까지 가게 됐다. 갈등의 뿌리가 된 협약을 맺은 당사자인 유동균 마포구청장이 복귀하면서 소송이 취하될 것이라는 관측이 있었으나, 유 구청장은 소송을 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.유동균 마포구청장은 지난 15일 '교통·환경 관련 지역 현안에 대한 기자회견'을 열고 "서북 3구가 함께 비용을 부담한 은평광역자원순환센터를 은평구 단독 소유로 등기해 발생한 문제에는 법원 판단에 따라 필요한 조치를 취할 계획"이라고 밝혔다.앞서 마포구는 서북 3구가 공동 투자해 지난해 5월 준공한 은평광역자원순환센터를 그다음 달인 6월 은평구가 단독 소유로 보존등기하자, 올해 1월 은평구를 상대로 소유권이전등기 청구 소송을 냈다. 본안 판단과 함께 예비적으로 분담금 반환까지 구했다.이 소송은 민선 8기 박강수 마포구청장 때 제기됐다. 그런데 갈등의 뿌리가 된 2019년 '서북 3구 폐기물 처리 협력 체계'를 완성한 인물이 바로 민선 7기 유동균 구청장이다. 유 구청장이 민선 9기 들어 단체장에 복귀하면서, 자신이 맺은 협약을 문제 삼는 전임자의 소송을 이어받은 모양새가 됐다. 이 때문에 소송 취하 가능성이 일각에서 제기됐으나, 이번 회견으로 그 관측은 사실상 무산됐다.이에 대해 은평구는 "2019년 서북 3구가 체결한 협약의 내용과 취지에 따라 대응하고 있으며, 마포구와 지속적인 대화를 통해 진행하고 있다"는 입장을 밝혔다. 은평구는 "서북 3구 협약을 통한 폐기물 공동 해결은 광역 협력의 모범 사례로 평가받으며 타 지자체의 우수 사례로도 거론되고 있는 만큼, 소송보다 상호 협의로 풀어가는 것이 타당하다"고 강조했다.서북 3구 폐기물 처리 협력 체계는 지역 내 쓰레기를 마포구는 소각(마포자원회수시설), 은평구는 재활용(은평광역자원순환센터), 서대문구는 음식물류(난지음식물류폐기물자원화시설)로 나눠 교차 처리하는 구조다. 은평구 진관동 센터 건립에는 은평구 356억 원, 마포구 188억 원, 서대문구 150억 원의 혈세가 투입됐다. 마포구 분담금 188억 원은 광역재활용선별시설 건축비의 34.9%에 해당하는 규모다.핵심 쟁점은 "188억 원이 지분이냐 이용료냐"다. 그러나 3구가 맺은 협약서에는 소유권 귀속에 관한 규정 자체가 없다. 이는 양측 모두 인정하는 대목이다.협약서 제7조(폐기물 처리의 협력체계 구축)는 "참여구는 서북3구 지역 내에서 발생하는 폐기물을 효율적으로 처리하기 위한 협력체계 구축에 적극 협조하여야 한다"고 규정하고, 세 구의 역할 분담을 표로 명시했을 뿐 시설을 누가 소유하는지에 대해서는 언급이 없다.은평구는 이를 근거로 "분담금은 어디까지나 시설 이용 및 운영 협력의 대가일 뿐 소유권과는 무관하다"는 입장을 고수하고 있다. 김미경 은평구청장은 "협약에 없는 소유권을 사법부를 통해 관철하려는 시도에 대해서는 협약 내용과 법적 원칙에 따라 단호히 대응하겠다"고 밝힌 바 있다.은평구는 단독 보존등기의 근거로 유사 시설 사례를 든다. 은평구는 "자원순환센터는 수익시설이 아닌 기초환경 SOC 사업으로, 건립 과정의 주민 반대와 운영 관리의 효율성 등을 고려해 통상 시설이 들어서는 지자체나 광역 지자체가 소유한다"고 설명했다. 실제로 광명소각시설은 광명시와 구로구가 비용을 5대 5로 분담했지만 구로구는 소유권 없이 시설 이용권만 갖고 있고, 양주-동두천, 전주-완주·김제, 화성-오산 소각시설도 같은 방식이라는 것이 은평구의 주장이다. 은평구는 "마포구가 부담한 비용 역시 타 자치구 사례와 마찬가지로 소유권이 아닌 이용에 대한 권리로 봐야 한다"고 밝혔다.법정 다툼과 별개로, 양측은 감사원 주관 조정 절차에도 참여하고 있다. 은평구에 따르면 감사원 주관으로 지난 7월부터 은평구와 마포구가 참여하는 '서북 3구 협약 복원'을 위한 조정 절차가 진행 중이며, 현재까지 두 차례 회의가 열렸다. 세부 내용은 조정이 끝날 때까지 외부 공표를 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있고, 현재 양 구 실무자로 구성된 실무협의회 구성이 논의되고 있다. 재판은 양측 주장과 자료에 대한 법원 심리가 진행 중이며, 2차 변론기일은 오는 10월로 예정돼 있다.유 구청장은 이날 "은평광역자원순환센터를 둘러싼 현안은 서북 3구 간 협력과 협의를 바탕으로 논의돼야 한다"며 안정적 폐기물 처리를 위한 협력체계 확립과 시설 현대화를 함께 추진하자고 제안했다.이 제안에 대해 은평구도 응할 뜻을 내비쳤다. 은평구는 "서북 3구 폐기물 처리 협력체계의 안정적 운영을 위해서는 상호 협력과 지속적 협의가 필요하다는 데 공감한다"며 "그동안 협약 이행을 위한 노력을 계속해 온 만큼, 마포구가 협력과 협의를 통해 해결하고자 한다면 적극 협조하겠다"고 밝혔다.법원 판단이 나오기까지 두 자치구의 갈등은 당분간 이어질 전망이다.