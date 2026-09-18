시흥시, 시화호의 날 기념주간, 9일간 '쉼'의 향연

큰사진보기 ▲거북섬과 시화호, 300m가량의 경관브릿지와 마리나시설. ⓒ 시흥시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲요트 선상투어 ⓒ 시흥시 관련사진보기

큰사진보기 ▲시화호 선셋요가 ⓒ 시흥시 관련사진보기

큰사진보기 ▲시화호의 쉼 포스터 ⓒ 시흥시 관련사진보기

경기도 시흥시가 다음 달인 10월 10일 시화호의 날을 맞아 10월 3일부터 11일까지 9일간 '시화호의 날 기념주간'을 운영한다.시화호는 지난 1994년 시화방조제가 완공되면서 만들어진 인공 호수다. 경기도 시흥, 안산, 화성 3개 시에 둘러싸여 있으며 면적은 56.5㎢다. '시화호의 날'은 시화호의 생태 회복과 활성화를 기념하는 날로, 지난 2024년 지정됐다. 해당 월에 시화호 활성화를 위한 지원 조례가 제정(2023년 10월)되었고, 시화호 수질 개선에 영향을 준 시화호 조력발전소 개발계획이 고시(2003년 10월)됐다. 또한 지속 가능한 시화호를 위한 안산·시흥·화성 공동 선언문이 2011년 10월에 발표됐다.18일 시흥시는 "대한민국 생태 회복의 대표 성공 모델이자 생명과 화합의 정신을 널리 알려온 시화호가 이제 시민에게 쉼을 선사하는 힐링 공간의 역할로 재정립하고 있다"며 주요 행사 계획을 소개했다.시화호의 날 기념 주간 주제는 '쉼'이다. 시화호의 역사와 생태적 가치를 알리는 것을 넘어, 시민들이 직접 시화호를 경험하고 즐길 수 있는 휴식과 문화, 생태, 해양레저를 아우르는 체험형 프로그램으로 꾸며졌다는 게 시흥시 관계자 등의 설명이다. 특히 '머무르는 쉼(Stay On)', '걸어가며 쉼(Pace On)', '취향 따라 쉼(Sense On)', '짜릿하게 쉼(Play On)'이라는 콘셉트 아래 시화호를 경험하는 다양한 방식을 제안한다는 점에서 의미가 있다고 한다.10월 3일부터 11일까지 거북섬 마리나에서는 '시화호 선셋 & 빈백 휴식존'이 운영된다. 빈백에 편안하게 앉아 시화호의 풍경과 노을을 감상하며 일상에서 잠시 벗어나 휴식을 즐길 수 있는 프로그램이다. 낮에는 푸른 바다와 하늘을, 해 질 무렵에는 시화호의 노을을 바라볼 수 있다. 이와 함께 '선셋 요가'도 운영한다.다양한 스포츠 행사와 해양레저 프로그램도 마련했다. 10월 5일에는 제12회 시흥시 전국 하프마라톤 대회가, 10월 3일에는 시화호 해안가를 나만의 속도로 걸어보는 슬로우 조깅이, 청소년을 대상으로 한 청소년 그린웨이 러너는 10일 열린다.이와 함께 시화호 수변공간을 활용한 해양레저 아카데미와 해양 안전 만들기 체험, 요트 투어 등이 준비돼 있다. 거북섬 마리나에 정박한 요트를 둘러보고 선박에 대한 설명을 들을 수 있는 마리나 시크릿 & 요트 도슨트 투어도 마련됐다. 마리나 및 요트 프로그램은 모두 10일과 11일 운영한다.이밖에 가족 단위 방문객을 위한 레이저 사격, 훌라후프, 탁구, 플라잉디스크, 티볼 등도 준비됐다. 대형 퍼즐 맞추기 챌린지 같은 남녀노소 참여할 수 있는 프로그램도 운영한다. 버스킹, 전통 예술 공연, 물수제비 영화제 등 다양한 문화 행사도 마련했다.임병택 시흥시장은 "시화호가 오염과 환경위기를 극복한 공간을 넘어 시민의 휴식과 문화, 생태와 여가가 공존하는 공간으로 자리매김할 것"이라며 "이번 '시화호의 날' 기념 주간은 그 가능성을 시민들에게 직접 보여주는 계기가 될 것"이라고 설명했다.