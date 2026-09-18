윤용근 "고령농·상속 자녀 투기꾼으로 몰지 마라"

큰사진보기 ▲18일 기자회견을 진행하고 있는 윤용근 의원. ⓒ 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

윤용근 국회의원(충남 공주·부여·청양)이 이재명 정부가 추진 중인 농지 전수조사의 즉각적인 중단과 농촌 현실을 반영한 농지정책의 근본적 대전환을 촉구했다.18일 오전 10시 국회 소통관 기자회견장에서 기자회견을 연 윤 의원은 "정부의 기본조사 결과 전체 조사 대상 농지의 27%에 달하는 284만 필지가 위반 의심 농지로 분류됐다"면서 "고령이나 질병으로 농사를 놓은 농민, 상속 후 도시 생업에 종사하는 자녀 등 선량한 국민까지 하루아침에 투기꾼으로 내몰렸다"고 지적했다.특히 여당이 추석을 앞두고 뒤늦게 보완책을 마련하는 상황도 꼬집었다.윤 의원은 "대통령이 밀어붙이고 여당이 제동을 거는 당정 간 엇박자가 연출되고 있다"며 "과거 규제에 갇힌 소유 중심 농정에서 탈피해 실제 경작자가 농지를 활용하는 '이용 중심' 농정으로 전환해야 한다"고 강조했다.윤 의원은 현 농정의 졸속 추진을 바로잡기 위해 ▲농지 전수조사 즉각 중단 ▲경자유전 원칙 재정립 및 농지 임대차 대대적 개편 ▲청년농·귀농인의 농지 접근성 획기적 제고 ▲고령농 은퇴 및 노후 보장을 위한 '농지임대기본연금' 도입 ▲농산물 최저가격 보장제를 포함한 실효적 가격안정제도 마련 ▲식량안보 및 지역소멸 연계 범정부 지원체계 구축 등 6대 핵심 요구사항을 정부에 요구했다.윤용근 의원은 "이번 사태를 추석 민심 달래기용 단편적 보완책으로 덮으려 해서는 안 된다"고 못 박았다.그러면서 "농민의 아들로서 농민의 목소리를 끝까지 대변해 대한민국 농업과 농촌의 미래를 다시 설계하는 농지정책 대전환을 끝까지 이끌어내겠다"고 덧붙였다.