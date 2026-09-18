"도시로 가라고요? 우리가 완도의 무대를 만듭니다"

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큰사진보기 ▲객석을 꽉 채운 '찾아가는 섬마을 문화존' 행사150여 명의 금일도 학생과 주민이 자리를 채우고, 버스킹 공연을 관람하고 있다. ⓒ 김성훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인생네컷 부스에서 관람객을 안내하는 꿈트리 청소년 기획단원체험객에게 인생네컷 부스 이용 안내를 하며 체험부스를 운영하고 있는 꿈트리청소년기획단원 ⓒ 완도청소년문화의집 관련사진보기

큰사진보기 ▲추억의 달고나 부스를 운영하는 꿈트리기획단원어른들의 추억의 달고나가 아이들의 추억이 되는 순간. ⓒ 완도청소년문화의집 관련사진보기

지난 16일, 완도청소년문화의집은 평소 9시보다 한 시간가량 일찍 문을 열었다. '찾아가는 섬마을 문화존' 행사 때문이다. 건물 앞으로 전세버스가 엔진음을 끄고 멈췄다. 이윽고 기사님은 차에서 내려 화물칸을 열었다. 그는 허리춤을 고쳐세우고, 오늘 탑승할 완도 청소년을 기다렸다.그의 등 뒤로, 금일 다목적 문화회관에서 세 번째 이야기를 채울 물품들이 등장했다. 현수막, 네임펜, 화이트보드, 마카펜, 행사 큐시트, 구급함, 이동식 스피커, 명찰, 체험키트, 음료, 노트북을 담은 상자에 손을 대는 청소년들이 나타났다. 그들의 이름은 '꿈트리 기획단'이다.행사 담당인 완도청소년문화의집 김유민 코디네이터는 이은희 관장의 지시로 다시 한번 19명의 청소년 탑승 인원을 확인했다.이번 행사는 금일지역 3개 학교(금일초, 금일동초, 금일고) 청소년 약 150명과 지역 주민을 위해 기획됐다. 기획이라는 서류상의 용어보다 더 가슴 뛰게 와닿는 표현은 '함께 판을 가지고 논다'이다. 버스 좌석에 앉아 완도읍에서 당목항으로 가는 아이들의 설레는 기분을 잠재울 수 없었다.흑염소로 유명한 약산도였다. 그곳에 자리한 당목항은 금일도(평일도)로 향하는 가장 빠르고 안전한 대표적인 뱃길의 관문이었다. 금일도의 옛이름 평일도는 푸른 바다 빛 윤슬을 잘개 쪼개며 해풍의 두터운 정 아래 다시마를 길러냈다. 외세의 침략을 한번도 받지 않아 늘 평안하고 온화한 땅. 그 이름 평일도.버스가 들어갈 수 없는 다목적 문화회관으로 손수 짐을 이고 지고 나르는 것은 청소년들이었다. 그들은 둘, 셋씩 짝을 이뤘다. 절로 익는 벼가 없듯, 완도의 청소년들은 그들의 부모를 보고, 할머니 할아버지를 보고 배워온 것이 있었다. 아이들은 반사열에 얼굴을 그을리면서도 허리를 펴지 않는 바쁜 손놀림, 봄 여름철에 농사를 짓고 찬바람이 불면 굴양식을 하기 위해 마을 갯가에 세워 둔 나무 기둥을 상상할 줄 알았다.나무기둥은 포자를 얻기 위해 굴 껍질을 매달아 놓는데, 일년이 지나야 포자가 붙는다. 하물며 식당에 올라온 전복조차도 최소 3년은 키워야 한다는 '기다림'의 배움은 교과서를 펼치고 밑줄을 그어야만 아는 지식이 아니었다. 기다림과 동반은 지역의 문화가 일꾼 청소년의 산 교보재였다.그 맥락에서, 지역사랑 골든벨 문제가 만들어졌고, 체험 부스를 선별했다. 꿈트리 기획단은 문화존의 프로그램을 함께 기획하고, 현장 운영에도 적극적으로 자신의 재능과 시간을 빌려주었다. 어른들의 어설픈(?) 생각에 청소년이 끼워 맞춰지는 것이 아니었다. 꿈트리 기획단 회의를 통해, 또래 청소년 문화를 만들어가는 근육을 만들었다.올해만 벌써 세 번째였다. 지난 5월 노화·보길 권역을 시작으로 7월 신지·고금·약산 권역이 그러했다. 완도 청소년 집단으로 이뤄진 꿈트리 기획단이 행한 '찾아가는 섬마을 문화존'은 '청소년이 청소년을 위해 만드는 문화존'의 의미도 있었다.버스킹 리허설을 점검하고, 체험부스를 설치를 위해 문화회관 바닥에 장판을 까는 일, 현수막을 붙이고, 참여객을 안내하는 일... 묘하게도 어수선함 속에서도 질서가 만들어졌다. 결과는? 말을 더할 것이 없었다.특히 이번 문화존에는 청소년활동 관련 전문기관과 타 지역 청소년기관 관계자들도 현장을 찾았다. 섬지역이라는 고유한 특수성 아래, 대한민국 청소년이라는 보편성의 모델을 함께 고민해보자는 취지였다.섬 지역 청소년을 위해 직접 찾아가는 맞춤형 프로그램 개발과 운영, 그리고 그 범주 안에 청소년들이 주도적으로 참여하는 과정을 함께 살피며 지역 특성에 맞는 청소년 활동 담론을 만들자는 필요성에 공감했기 때문이었다. 사람의 삶은, 그리고 '성장'은 그가 딛고 선 토양의 기후를 온전히 벗어날 수 없다. 수도권 중심의 하향식 전파 문화는 지역 고유의 청소년 성장에 큰 도움이 되지 않는다.섬 지역 청소년들이 크고 웅장한 문화의 혜택을 위해 도시로 찾아가는 것도 좋을 수 있다. 하지만 그들이 누리는 문화에, '경험'이라는 커리어를 어떻게 쌓아줄 것인가. '찾아가는 섬마을 문화존'은 청소년들의 역발상에 대한 결과물이었다.지역 청소년들이 단순 관람객으로 그치는 것이 아니라, '누구도 소외되지 않아야 한다'는 지역 문화의 본질을 지향하고자 하는 것이다. 이것이 후에 어떤 지역문화 생태계에 안착이 될지는 아무도 장담할 수 없다. 다만, 유인도 55개, 무인도 210개, 총 265개의 섬으로 이뤄진 완도의 한 곳에서, 가설이 세워졌고, 실험을 했고, 그 결과가 모두를 빙그레 웃게 한 듯하다.