도올 김용옥 "10월항쟁, 민족적 상식의 출발점 삼아야"

큰사진보기 ▲도올 김용옥 교수가 17일 오후 대구YMCA 강당에서 10월항쟁과 관련 강연을 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

"제주 4.3이나 여순 민중항쟁, 4.19, 그리고 6월 민중항쟁에 이르기까지 이 땅에서 일어난 모든 민주주의 항쟁의 시초가 바로 대구 10월항쟁입니다. 이제는 이 역사의 비극과 진실을 끌어내어 민족적 상식의 출발점으로 삼아야 합니다."

AD

큰사진보기 ▲도올 김용옥 교수가 지난 17일 오후 대구YMCA 강당에서 10월항쟁과 관련 강연을 하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 17일 대구YMCA 강당에서 열린 도올 김용옥 교수의 ‘10월항쟁과 대구정신-당시 젊은이들의 미완의 꿈을 중심으로’를 주제로 한 강연에 많은 시민들이 참여했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

도올 김용옥(78) 한신대 석좌교수가 대구에서 시작된 10월항쟁을 한국 현대사의 비극이자 민주주의를 향한 저항의 출발점으로 재조명해야 한다고 강조했다. 해방 직후 미군정의 정책과 일제 통치기구의 존속에 맞선 민중의 저항이 제주4.3과 여순사건, 2.28민주운동, 4.19혁명 등으로 이어지는 한국 현대사의 흐름 속에서 새롭게 평가돼야 한다는 것이다.10월항쟁80주년행사위원회 주최로 지난 17일 오후 7시 30분부터 대구YMCA 강당에서 열린 강연에서 김 교수는 '10월항쟁과 대구정신-당시 젊은이들의 미완의 꿈을 중심으로'를 주제로 10월항쟁의 역사적 의미와 오늘날 대구가 항쟁을 기억해야 하는 이유를 짚었다.김 교수는 먼저 10월항쟁이 규모와 역사적 의미에 비해 제대로 알려지지 않은 사건이라고 지적했다. 또 10월항쟁이 발생하게 된 역사적 배경으로 해방 직후 미군정의 무능함과 일제 잔재 세력의 온존을 꼽았다. 해방 이후에도 일제강점기 경찰과 행정조직이 미군정 아래에서 다시 활용됐고 식량정책 실패와 강제적인 미곡 수집 등이 농민의 삶을 벼랑 끝으로 내몰았다는 게 그의 설명이다.김 교수는 "해방 후 들어온 미군정은 일제 강점기 때 사악한 짓을 했던 경찰과 행정 조직을 그대로 답습했다"며 "콜레라와 홍수 등으로 민생이 참담한 지경에 이르렀음에도 미군정은 시장 가격의 5분의 1도 안 되는 가격으로 쌀을 강제 수매하며 농민들의 피눈물을 뺐다"고 지적했다.이어 "더욱 괴로운 것은 쌀을 뺏으러 온 자들이 바로 일제 순사 출신들이었다는 점"이라며 "10월항쟁은 식량난과 미제국주의의 허술함, 그리고 친일 경찰의 폭정에 더 이상 견딜 수 없었던 민중들이 목숨을 걸고 일으킨 정의로운 의거이자 제국주의 질서에 근본적 의문을 제기한 세계사적 사건이었다"고 평가했다.그는 10월항쟁을 당시 콜레라와 홍수, 식량난 등이 중첩된 상황에서 발생한 민중의 저항이었고, 동시에 해방 이후 미군정이 구축한 통치체제에 근본적인 문제를 제기한 사건이라고 평가했다.김 교수는 10월항쟁의 의미를 1946년 대구라는 시공간에 한정해서도 안 된다고 강조했다. 대구에서 시작된 민중의 저항이 제주4·3과 여순사건 등 해방 이후 이어진 국가폭력과 민중 저항의 역사를 이해하는 중요한 출발점이라는 설명이다.그는 "대구에서 일어난 대구 민중항쟁이 제주 사람들에게 무한한 힘을 줬고 이것이 결국 여순 민중항쟁의 불씨가 됐다"며 "그러면서 우리나라는 너무 비참한 근대사의 소위 반공 국가로서의 길을 걷게 된다"고 말했다.김 교수는 이 같은 흐름을 2.28민주운동과 4.19혁명, 이후 한국 민주화운동의 역사와도 연결했다. 특히 1960년 이승만 정권에 맞선 2.28민주운동이 대구에서 시작됐다는 점을 언급하면서 대구의 근현대사를 국가권력에 대한 저항과 민주주의를 향한 민중의 실천이라는 흐름으로 읽어야 한다고 강조했다.김 교수는 "대구의 역사라고 하는 것은 근대사의 모든 시종일관"이라며 대구와 경북 일대에서 형성된 동학의 평등사상 역시 이러한 '대구정신'의 사상적 뿌리로 제시했다. 인간이 신 앞에서만 평등한 것이 아니라 인간과 신 자체가 평등하다는 동학의 '인내천' 사상이 근대적 민주주의와 평등의 가치로 이어졌다는 설명이다.무엇보다 김 교수는 80주년을 맞은 10월항쟁을 과거의 비극으로 추모하는 데 그치지 않고 현재 한국 민주주의의 역사로 복원해야 한다고 강조했다.그는 "10월항쟁이야말로 6월항쟁까지 오기까지 4.19를 거치고 모든 혁명을 거쳤지만 그 혁명의 시초가 10월항쟁이라고 본다"며 "이제는 10월항쟁으로 그냥 넘어가면 안 된다"고 말했다.이어 "대구 사람들이 반드시 그 빚을 갚도록 여러분들이 끌어내야 한다"며 "역사의 죄악을 끌어내 더 이상 이런 죄악이 벌어지지 않도록 10월항쟁의 마무리가 우리 민족의 상식의 출발이 돼야 한다"고 강조했다.김 교수는 10월항쟁의 희생과 진상을 밝히는 일을 대구 사회의 과제로 꼽았다. 그는 "너무 끔찍한 사건이었다. 단기간에 그 희생이 얼마나 뼈아프게, 역사에 깊게 새겨진 것인지 우리가 알지 못한다"며 "나 같은 사람도 점점 알아가고 있는 중이지만 대구에 있는 여러분들이 반드시 제대로 밝혀내야 하는 문제"라고 말했다.