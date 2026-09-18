"도움 필요 없어요" 그 말은 진심일까

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"상담 안 받을래요."

"그냥 이대로 둘게요."

"도와주셔도 달라질 게 없어요."

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사례관리 업무를 하다 보면 이런 말을 듣는 순간이 자주 있다. 도움이 필요한 상황으로 보이는데도 정작 당사자는 손을 내밀지 않는다. 주변에서는 "저렇게 힘들어 보이는데 왜 도움을 거부하느냐"고 묻지만, 현장에 있는 사람에게 이 질문은 그리 단순하지 않다.자활 현장에서 만나는 참여자들은 대부분 경제적 어려움만 겪는 것이 아니다. 채무 문제, 주거 불안, 건강 악화, 우울과 불안, 가족 갈등, 대인관계의 위축이 한 사람의 삶 안에서 복합적으로 얽혀 있다. 겉으로는 "도움을 거부하는 사람"처럼 보여도, 조금 더 가까이 들여다보면 도움을 원하지 않아서가 아니라 도움을 믿지 못하는 경우가 많다.그럴 때마다 사례관리자는 고민하게 된다. 당사자의 자기결정권을 존중해야 한다는 원칙과, 지금 개입하지 않으면 더 큰 어려움에 빠질 수 있다는 현실 사이에서 우리는 어디까지 다가가야 할까.처음 사례관리 업무를 시작했을 때 나는 도움을 거절하는 참여자를 이해하기 어려웠다. 생활이 불안정하고, 분명히 누군가의 도움이 필요한 상황인데도 상담을 피하거나 연계를 거부하는 모습을 보며 답답함을 느낀 적도 있었다.하지만 현장에서 조금씩 알게 됐다. 누군가의 거절은 늘 단순한 거절이 아니라는 것을.어떤 사람은 과거에 비슷한 도움을 요청했다가 실망한 경험이 있다. 상담을 받았지만 변화가 없었고, 제도를 안내받았지만 기준에 맞지 않아 탈락했고, 용기를 내어 이야기를 꺼냈지만 오히려 상처를 입기도 했다. 그런 경험이 쌓이면 사람은 쉽게 다시 기대하지 못한다.또 어떤 사람은 "도움을 받는 사람"이 되는 것 자체를 견디기 힘들어한다. 오랫동안 혼자 버텨온 사람일수록 자신의 어려움을 드러내는 일을 실패나 무능력처럼 느끼기도 한다. 누군가에게 현재의 삶을 설명해야 하고, 과거의 상처를 꺼내야 하며, 도움을 받기 위해 여러 절차를 감당해야 하는 과정은 생각보다 큰 에너지를 요구한다.그래서 현장에서 듣는 "괜찮습니다"라는 말은 정말 괜찮다는 뜻이 아닐 때가 많다. "지금은 말하고 싶지 않다", "어떻게 설명해야 할지 모르겠다", "또 실망할까 봐 무섭다"는 뜻이 그 안에 섞여 있을 때가 많다.도움을 주고 싶다는 마음이 클수록 사례관리자는 조급해지기 쉽다. 지금 당장 상담을 연결해야 할 것 같고, 기관에 의뢰해야 할 것 같고, 문제를 빨리 해결 방향으로 끌고 가야 할 것만 같다. 하지만 현장에서 배운 것은, 조급함이 반드시 좋은 개입으로 이어지지는 않는다는 점이다.당사자가 준비되지 않은 상태에서 문제를 밀어붙이면 관계가 먼저 무너질 수 있다. 특히 자활 현장처럼 이미 여러 실패와 좌절을 경험한 사람들이 많은 곳에서는 관계의 속도가 중요하다. 상담의 내용보다 먼저, 이 사람이 나를 판단하지 않는지, 내 이야기를 끝까지 들어줄 사람인지, 내가 거절해도 관계가 끝나지 않는지를 확인하려는 경우가 많다.사례관리자는 종종 "왜 이렇게 좋은 제도를 설명해도 거부할까"라고 생각하게 된다. 그러나 당사자 입장에서 중요한 것은 제도의 유용성보다 나를 대하는 방식일 수 있다. 내가 준비되지 않았을 때도 기다려 줄 수 있는지, 내 삶을 내 허락 없이 함부로 정리하지 않는지, 내가 한 번 거절했다고 포기해 버리지는 않는지를 먼저 본다.결국 사례관리에서 개입의 출발점은 해결책이 아니라 관계라는 생각을 하게 된다.그렇다면 도움을 거부하는 사람에게는 그냥 기다리는 것만이 답일까. 꼭 그렇지는 않다. 자기결정권을 존중한다는 말이 아무것도 하지 않는다는 뜻은 아니기 때문이다. 반대로 개입한다는 것이 당사자를 설득하거나 통제한다는 의미도 아니다. 현장에서 필요한 것은 그 중간의 지점을 찾는 일이다.예를 들어 지금 당장 모든 상담을 받겠다는 동의를 얻지 못하더라도, 현재 가장 불안한 문제 하나만 확인해 볼 수 있다. "지금 제일 걱정되는 게 무엇인지"를 묻는 일, "언제든 다시 이야기해도 된다"는 메시지를 남기는 일, 필요한 정보를 부담 없이 전해 주는 일, 상황이 악화될 때 어디에 도움을 요청할 수 있는지 알려주는 일도 모두 개입이다.어떤 경우에는 당장 변화를 만들지 못하더라도 관계를 유지하는 것 자체가 중요하다. 한 번의 상담에서 마음을 열지 않던 사람이 몇 주 뒤 다시 말을 꺼내는 경우도 있고, 계속 거절하던 사람이 어느 날 "그때 말씀하신 기관, 한번 알아볼 수 있을까요"라고 묻는 경우도 있다.이런 변화는 겉으로 보기에는 아주 작아 보인다. 하지만 사례관리 현장에서는 그 작은 변화가 이후의 지원을 가능하게 만드는 시작이 되곤 한다.나는 사례관리자가 사람의 문제를 해결하는 직업이라고 생각한 적이 있다. 그러나 실제로 현장에서 느끼는 것은 조금 다르다. 사례관리자는 누군가의 삶을 대신 살아줄 수도 없고, 모든 문제를 대신 해결할 수도 없다.대신 할 수 있는 일은 있다. 당사자가 스스로 선택할 수 있도록 옆에서 정리해 주는 일, 너무 멀지도 가깝지도 않은 거리에서 지속적으로 관계를 유지하는 일, 필요할 때 적절한 자원과 연결하는 일, 그리고 무엇보다 "당신이 거절하더라도 나는 당신의 어려움을 가볍게 여기지 않는다"는 태도를 보여주는 일이다.도움을 거부하는 사람에게 필요한 것은 완벽한 답안이 아닐 수 있다. 오히려 판단받지 않고 말할 수 있는 시간, 다시 마음을 바꿔도 괜찮은 관계, 자신의 속도를 존중받는 경험이 더 중요할 때가 있다.누군가는 사례관리자에게 묻는다."도움을 거부하면 그냥 두어야 하나요?"나는 이제 그 질문에 쉽게 답하지 못한다. 그냥 두는 것도 아니고, 억지로 끌고 가는 것도 아니기 때문이다. 사례관리자는 당사자의 삶을 대신 결정할 수 없다. 하지만 그 사람이 다시 선택할 수 있을 때까지 관계를 놓지 않는 일은 할 수 있다. 때로는 그것이 가장 어려운 일이고, 동시에 가장 필요한 일이기도 하다.아직도 정답은 잘 모르겠다. 다만 현장에서 분명하게 느끼는 것은 있다. 도움을 거부하는 사람에게 필요한 접근은 더 강한 설득이 아니라 더 세심한 이해일 수 있다는 점이다. 그 거절의 이유를 묻지 않은 채 "비협조적이다"라고 판단하는 순간, 우리는 이미 그 사람의 사정을 놓치고 있는지도 모른다.사례관리의 목적은 누군가를 바꾸는 것이 아니라, 그 사람이 다시 자기 삶을 선택할 수 있도록 돕는 데 있을 것이다. 그렇다면 우리가 다가가야 하는 범위 역시 당사자의 의사를 지우지 않는 선 안에서, 그러나 결코 무관심하지 않은 방식이어야 하지 않을까.도움을 거부하는 사람에게 우리는 어디까지 다가가야 할까. 아마도 그 답은 '상대의 삶을 대신하지 않되, 혼자 두지도 않는 거리' 안에 있을 것이다.