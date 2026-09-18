"교산신도시 하남시민 우선공급 30%→50%로"…제도개선 촉구

큰사진보기 ▲조창민 하남시의원(국민의힘)은 지난 17일 열린 제352회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "청년과 신혼부부의 주거사다리는 하남에서 끊겨서는 안 된다"며 경기도와 국토교통부에 지역거주자 우선공급 비율 확대를 위한 제도개선을 요구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

AD

하남교산신도시 등 경기도 대규모 택지개발지역에서 해당 시·군 거주자에게 배정하는 주택 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 높여야 한다는 주장이 하남시의회에서 나왔다.조창민 하남시의원(국민의힘)은 지난 17일 열린 제352회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "청년과 신혼부부의 주거사다리는 하남에서 끊겨서는 안 된다"며 경기도와 국토교통부에 지역거주자 우선공급 비율 확대를 위한 제도개선을 요구했다.현행 '주택공급에 관한 규칙' 제34조에 따르면 수도권의 66만㎡ 이상 대규모 택지개발지구 등에서 주택을 공급할 경우 주택건설지역이 특별시·광역시이면 해당 지역 거주자에게 50%를 우선 공급한다.반면 경기도는 해당 주택건설지역 거주자에게 30%, 나머지 경기도 거주자에게 20%를 우선 공급하도록 규정하고 있다.조 의원은 이 같은 차이를 들어 교산신도시를 비롯한 경기도 대규모 개발지역의 해당 시·군 거주자 우선공급 비율도 50%까지 높일 필요가 있다고 주장했다.이를 위해 경기도에는 지역거주자 우선공급 확대를 국토교통부에 공식 제도개선 과제로 건의하고, 국토부에는 '주택공급에 관한 규칙' 제34조를 개정할 것을 요구했다.교산신도시 개발 과정에서 기존 주민들이 감내해 온 부담도 근거로 들었다. 조 의원은 공사 과정에서 발생하는 차량 통행과 소음·분진 등 지역 주민의 불편과 함께 3기 신도시 지정으로 생활 터전을 떠난 원주민의 재정착 문제를 거론했다.그는 "국가의 주택공급 정책을 위해 삶의 터전을 내어준 주민들이 정작 새롭게 조성되는 도시로 돌아오기 어렵다면 현재의 30% 우선공급 비율이 충분한지 다시 살펴봐야 한다"고 말했다.이어 지역 우선공급 비율을 50%로 높이면 기존 주민뿐 아니라 하남에 거주하는 무주택 청년과 신혼부부의 지역 내 주택 마련 기회도 확대할 수 있다고 주장했다.조 의원은 "교산신도시는 단순히 주택공급 숫자를 늘리는 도시가 아니라 원주민이 다시 돌아오고 청년과 신혼부부가 새로운 삶을 시작할 수 있는 도시가 돼야 한다"며 "경기도와 국토교통부가 지역거주자 우선공급 50% 확대를 위한 제도개선에 나서야 한다"고 촉구했다.