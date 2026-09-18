멈춰 있어도 괜찮다고, 시가 말했다

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큰사진보기 ▲<이제야 시집 ,진심의 바깥> 표지 ⓒ 에피케 관련사진보기

확신의 편지라는 것은

10년이 지난 노래를 외워 부르는 일

묵직한 미안함이 녹슬어 가는 일

- <미래의 답장> 일부

어른이 되면 시를 쓰겠다고 말했지요

우리는 내일을 이미 알고 있는 듯이

아파할 것과 지나갈 것에 대해 받아 적으며

- <아무도 늙지 않는 밤> 일부

"무슨 시가 이렇게 난해하고 어렵지?"

"이제 아름다움을 흩어 두기로 했다."

"내가 알던 단어를 다 잊자. 내 필터를 거치지 않고 있는 그대로 전달하자. 독자의 눈으로 본 시를 적자고."

"슬픔과 외로움이 문득 찾아와 견디기 어려울 때 시가 작은 위로이길 바라는 마음입니다. 저마다의 슬픔은 다른 이야기이지만 위로는 하나의 이야기일 수 있으니까요."

사랑해, 하고 흩어지는 수많은 입김들이

쓸 수 없는 날들처럼 간직되고

쓰지 않음으로 모아둔 평면의 세계

그 위에 누워 두 사람은 나란한 선이 된다

- <평면의 세계> 일부

중국 여행에서 돌아온 뒤 기운을 차리지 못하고 있었다. 고단함과 피로가 지독한 안개처럼 온몸을 짓누르던 날, 딸이 나를 데리고 외곽의 한 카페로 향했다.산 아래에 호젓하게 자리 잡은 그 전원주택 카페는 상수리나무와 밤나무가 포근한 울타리를 쳐주고, 의외로 뽕나무가 많아 고즈넉한 운치를 더하는 곳이었다. 그곳에서 맑은 차 한 잔을 마시며 숨을 돌린 뒤, 딸이 나를 마지막으로 데려다준 곳은 김포의 장기도서관이었다. 직접 방문해 본 것은 처음이었다.몸도 마음도 무거워 과연 글자가 눈에 들어올까 싶었다. 신간 코너로 발걸음을 옮겨보니 가장 최신간들은 이미 다 대출된 상태였다. 도서관 신작 코너에서 작년에 출간되어 조용히 자리를 지키고 있던 시집 몇 권이 눈에 띄어 집어 들었다.대출 직인까지 찍었으면서도 사실 집으로 돌아오는 길 내내 '이 무거운 몸으로 내가 과연 이 책들을 다 읽어낼 수 있을까' 하는 회의감이 먼저 들었다. 나이가 들수록 한 번 무거워진 몸과 마음은 쉽게 회복되지 않았다.그렇게 하루 이틀을 어물쩍 보내고, 마침내 어젯밤 책장을 펼쳤다. 이제야 시인의 첫 시집 <진심의 바깥>을 펼쳐 들었다. 처음에는 당혹스러웠다. 시제의 혼란이 주는 멍함이랄까, 아니면 언어의 낯섦 때문이었을까. 시인의 시어들은 단숨에 읽히기보다 머릿속을 마구 헝클어 놓았다.그의 시 속에서는 어제와 오늘, 그리고 내일이 마구 혼용되고 있었다. 무수한 빛들이 시의 행간마다 들어앉았고, 사람과 사랑, 그 사이의 경계선들은 정형화되지 않은 채 흐릿하게 일렁였다. 시인은 어떤 확정된 시제나 형틀에 매이지 않고 모든 것을 자유자재로 쓰고, 버리고, 다시 재형성하고 있었다.혼잣말을 중얼거리면서도 묘하게 손에서 책을 놓을 수 없었다. 자꾸만 시를 다시 읽고, 급기야 노트와 펜을 가져와 한 줄 한 줄 필사하기 시작했다. 오묘한 일이었다. 여러 번 되새기고 손으로 따라 쓸수록 난해했던 시들이 내 마음에 와서 숨을 쉬고 살아 움직이기 시작했다.자세히 들여다보니 시인의 호흡은 결코 가쁘거나 길지 않았다. 문장은 길되, 연은 짧았다. 대부분 한 행, 혹은 두 행이 하나의 연을 이루고 있었다. 한 행이 끝나면 생각이 끊어지고, 사랑과 기억과 추억이 잠시 숨을 고른 뒤 다시 이어졌다. 천천히 지나가는 그 짧은 연들이 주는 특유의 호흡이 이상하게도 가슴을 편안하게 가라앉혀 주었다. 처음엔 낯설었으나 반복할수록 그 편안함에 사로잡혔다.오늘 아침, 청소기를 돌리며 집안을 정리하다 문득 시집 서두에 적혀 있던 시인의 말이 떠올랐다.아, 그랬구나. 시인은 어쩌면 과거를 잊고 싶지 않아서, 아니 잊지 않고 미래로 연결하기 위해 시제를 의도적으로 흩어놓고 혼용했던 것은 아닐까.그동안 나는 내가 과거로부터 떠나왔다고 생각했다. 그렇다고 당차게 미래로 걸어 들어가지도 못한 채, 그저 이 자리에 마냥 서성이고만 있는 중이었다. 세상의 속도에 맞춰 막 뛰어들지 못하고 망설이는 스스로를 보며 '내가 왜 이러지?' 하고 답답해하면서도, 정작 그 답이 절실하지도 않았다.그냥 여기 머물 뿐이었다. 앞으로 어떻게 하겠다는 거창한 작정도, 과거의 어떤 일을 "그때 이렇게 했어야 했는데" 하며 자책하는 명확한 후회도 없었다.어쩌면 나는 앞으로 한 발 내딛는 그 걸음 자체가 두려워서, 여기서 비비적대며 머물 핑계를 찾고 있었던 것인지도 모른다. 그런 나에게 이제야 시인의 시들은 나를 억지로 끌고 가려 하지 않고, 혼란스러운 내 정신을 있는 그대로 보듬어주었다.시인은 산문과 인터뷰를 통해 이렇게 털어놓았다.시인은 세상의 슬픔을 함부로 짐작하거나 아픔을 선언하려 하지 않는다. 그저 단어들을 비워내고, 독자와 '너무 무겁지도 가볍지도 않은 알맞은 거리', 즉 '곁'에 서서 이야기할 뿐이다. 멈춰 선 정지된 한 순간을 포착해 내는 사진처럼, 그의 시는 지나간 시간과 앞으로 올 시간을 시제 없이 한 장면으로 박제해 놓는다.시를 다 읽고 깊은 밤 책장을 덮으며, 나는 나도 모르게 손으로 시집 표지를 쓰다듬었다. 몸도 마음도 지쳐 있던 나에게 시인이 흩어놓은 아름다운 문장들은 고단한 마음에 선물 같은 한 줌의 쉼을 안겨주었다.머물러 있어도 괜찮다고, 굳이 앞으로 달려가지 않아도 우리가 통과해 온 수많은 어제와 내일은 이미 지금 이 순간에도 빛의 얼굴로 함께 흘러가고 있다고 말해주는 것만 같았다. 삶의 도처에 깔린 속사정과 오해들, 그 모든 나날이 결국 하나의 시라는 것을 비로소 알겠다. 마음속 잊히지 않을 온기를 가만히 짚어보며, 한결 가벼워진 숨을 내쉬어 본다.