교토에서 1100년 이어간 노포 가게의 정체

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큰사진보기 ▲교토에서 1100년 70대 째 이어오고 있다는 시니세 노포 기업 ‘다나카이가부츠구텐( 田中伊雅佛具店)‘입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교토에서 1100년 70대 째 이어오고 있다는 '시니세' 노포 기업 ‘다나카이가부츠구텐(田中伊雅佛具店)‘입니다. 문 위에 ‘장엄’이라는 글씨가 쓰여있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲교토에서 1100년 70대 째 이어오고 있다는 '시니세' 노포 기업 ‘ 다나카이가부츠구텐(田中伊雅佛具店)‘입니다. 가게는 마을 북서쪽 구석에 놓여있고 가게 앞으로 배달 자전거가 지나가고 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.