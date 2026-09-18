교토에서 1100년 이어간 노포 가게의 정체

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교토 거리를 걷다 보면 오래된 듯한 가게나 식당들을 자주 볼 수 있습니다. 원래 오래되었는지, 아니면 오래된 것처럼 꾸민 것인지 알기 어려운 곳도 있습니다. 일본 사람들도 오래된 가게나 기업을 시니세(しにせ，老舗) 기업이라고 칭송합니다.
그렇다면 진정 처음 문을 연 뒤 몇 해가 지나면 오래된 가게라고 할 수 있을까요. 일본에서는 지역마다 오래되었다고 생각되는 해 수를 정해서 그런 가게나 기업을 가려서 칭송하기도 합니다.
경제학과 중소기업 연구자(츠지다 모토코, 辻田素子 류코쿠대학 경제학과)가 2024년 교토 시내 여러 가게나 기업에 설문지를 보내서 자신의 기업이 몇 년이나 되었는지 알아 본 적이 있었습니다. 그 설문지에 답을 보내온 524 기업이나 가게의 나이를 조사한 결과는 다음과 같습니다.
422년 이상, 2.5%
422- 156 년, 37.6%
156- 112 년, 37.6%
112년 미만, 13.7%
불명, 8.7%
가게나 기업이 오래되었다는 것은 단순히 장사를 잘해서 유지해 왔다는 것에 그치지 않습니다. 사회나 사람들의 마음이나 필요는 늘 바뀝니다. 이러한 사회 변화에 잘 맞추어 소비자의 변화와 요구에 충실히 대응하면서 새로운 전략과 대책으로 변화하는 세대나 미래에 잘 대처했다는 사실이기도 합니다. 그밖에 가게나 기업의 내적 체질을 튼튼히 유지했다는 것은 기본입니다.
위 조사 결과에서도 알 수 있듯이 교토에서 오래된 '시니세' 노포 기업은 적어도 몇백 년은 넘어야 오래되었다고 말할 수 있습니다. 물론 가게나 기업이 문을 열어 모두 오래 지속되는 것은 아닙니다. 최근 경기 불황이나 자연 재해, 저출산, 도시화 들로 인해서 오래된 '시니세' 기업이나 가게도 문은 닫는다는 소식이 이어지고 있습니다.
교토에서 가장 오래되었다는 '시니세' 노포 기업은 '다나카이가부츠구텐(田中伊雅佛具店)'이었습니다. 처음 문을 열어 천 년이 넘었다고 합니다. 처음 이 말을 듣고 위치를 확인해 보니 교토 역 북쪽 니시혼간지 절과 히가시혼간지 절 사이에 있었습니다. 당연히 정토종 혼간지 종파 관련 불교 서적이나 도구를 파는 가게가 아닌가 생각했습니다.
시니세 노포 기업 '다나카이가부츠구텐' 관련 기사를 보니 이 가게는 불교 관련 도구나 서적을 파는 가게이지만 혼간지 종파가 아니고 '밀교' 관련 도구나 서적을 파는 가게였습니다. 둘레 절들과 다른 불교 종파이기에 오히려 새로운 것을 찾거나 다른 것을 찾는 손님들의 요구에 충실히 대응해 온 것이 장수의 비결이 아닌가 합니다. 물론 일본 사회에 뿌리내린 생활 불교로서의 현실도 무시할 수 없었을 것으로 보입니다.
가게나 기업은 사회 속에서 사람들의 필요와 요구에 대응하면서 적응하며 살아남았습니다. 현실적으로 100년 기업은 적어도 3, 4대가 이어온 경우가 많았습니다. 늘 같은 조건이나 기계적인 대응이 아니라 새로운 변화와 필요에 따라서 적응하고, 미래를 예견하면서 바뀌어 왔습니다. 그것이 천 년 '시니세' 기업이나 가게가 살아남은 조건이었습니다.
참고누리집, 다나카이가부츠구텐, https://tanakaiga.com/
2026.9.18, 교토신문, 2026.9.15, 츠지다 모토코(辻田素子), 교토 시니세 노포 기업의 전통과 혁신(2009), 시니세 노포, 장수 기업의 사업 전승, 교토 시니세 노포 기업의 혁신(2020)
덧붙이는 글 | 글쓴이는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.