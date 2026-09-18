"캠프콜번이 제2의 K-스타월드?"…오승철, 전면 재검토 촉구

큰사진보기 ▲하남시의회 오승철 자치행정위원장(더불어민주당·미사3동·덕풍3동)은 17일 열린 제352회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 캠프콜번 개발계획의 전면 재검토를 이현재 시장에게 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시가 옛 미군기지인 캠프콜번 부지에 복합개발사업을 추진하고 있는 가운데 하남시의회에서 현재 개발계획을 전면 재검토해야 한다는 주장이 나왔다.K-스타월드와 공연장·상업시설·주택 등 일부 기능이 겹치는 데다 교산신도시를 비롯한 대규모 개발이 동시에 진행되는 만큼 캠프콜번을 추가 개발하기보다 숲이나 행정타운 등 시민을 위한 공간으로 활용하자는 제안이다.하남시의회 오승철 자치행정위원장(더불어민주당·미사3동·덕풍3동)은 17일 열린 제352회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 캠프콜번 개발계획의 전면 재검토를 이현재 시장에게 촉구했다.캠프콜번은 검단산 아래 하산곡동에 위치한 옛 미군기지 부지다. 하남시는 이곳에 복합단지를 조성하기 위해 우선협상대상자를 선정하고 사전협상을 마친 상태로, 현재 특수목적법인(SPC) 설립을 준비하고 있다.오 위원장은 우선 캠프콜번 개발계획과 하남시가 추진하고 있는 K-스타월드 사업의 기능이 상당 부분 겹친다고 주장했다.그는 미사섬 일원에 추진되는 K-스타월드와 캠프콜번 개발계획 모두 공연장과 공동주택 등이 포함돼 있고, 각각 관광·상업시설과 종합쇼핑몰 등이 계획돼 있다는 점을 들었다.오 위원장은 "한 도시에서 같은 성격의 개발을 동시에 벌이면 수요는 나뉘고 비용은 두 배가 된다"며 캠프콜번에 별도의 공연장과 대형 상업시설을 조성할 필요가 있는지 재검토해야 한다고 주장했다.특히 수도권 곳곳에서 대형 공연장 건립이 추진되는 상황에서 하남에 복수의 공연장을 조성하는 것이 적정한지 따져봐야 한다고 지적했다.종합쇼핑몰 계획에 대해서도 기존 대형 유통시설과의 중복과 전통시장·소상공인에 미칠 영향을 검토해야 한다고 주장했다.주택과 업무시설 공급에도 의문을 제기했다. 교산신도시를 비롯한 추가적인 주택 공급이 예정돼 있는 데다 기존 미사·감일 업무시설과 향후 교산신도시 업무용지의 기업 유치가 필요한 상황에서 캠프콜번에 추가 업무시설을 공급하는 것이 적절한지 검토해야 한다는 것이다.오 위원장은 캠프콜번의 대안적 활용방안으로 대규모 녹지와 행정타운을 제시했다. 1994년 서울 남산 외인아파트 철거 이후 녹지를 복원한 사례와 경기 광주시 화담숲을 언급하며 캠프콜번을 방문객을 끌어들이는 숲으로 조성하는 방안을 검토할 수 있다고 주장했다.또 옛 미군기지 캠프 시어즈 부지에 광역행정타운을 조성한 의정부시 사례를 들어 민원·돌봄·노인 여가시설 등 시민들이 이용하는 공공시설을 집적하는 방안도 제안했다.오 위원장은 "이제 그만 짓고 비우고 되살려야 한다"며 "한 번 세우면 되돌릴 수 없는 만큼 20년 뒤 하남시민에게 무엇을 물려줄 것인지 생각해야 한다"고 말했다.이어 "캠프콜번은 하남이 무엇을 담을지 스스로 정할 수 있는 유일한 땅"이라며 이현재 시장에게 현재 개발계획을 전면 재검토할 것을 촉구했다.