예선 탈락의 쓴맛, 그래도 어제와 다른 오늘이었다

큰사진보기 ▲색소폰 연주색소폰동호회를 시작한지도 10여년이 지났다. 동호회원들과 도전해본 색소폰 경연대회는 벽이 너무 높았다. 순수한 아마추어들이 넘기에는 힘들었지만, 어제와 같은 오늘이 지루해 도전한 경연대회는 짜릿하고 흥미로왔다. 경연대회 실패를 발판으로 남아 있는 연말 연주회 준비에 최선을 다해야겠다. 신선하게 보이는 색소폰 연주, 한 번쯤 도전해 볼만한 경험이다. ⓒ pixabay 관련사진보기

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어제와 같은 오늘은 지루하고, 두렵다. 어제와 같은 하루는 버티기가 힘들어서다. 어떻게 이런 삶을 벗어날 수 있을까? 10여 년이 지나도록 색소폰 동호회를 꾸려가면서 하는 고민이다. 오늘도 지하실에 모여 연말 연주회 준비에 분주하다. 월세가 저렴한 지하를 사용하다 보니 통풍도 시원치 않고, 햇볕 구경도 힘든 구조다.마음마저 눅눅해지기 쉬운 계절, 회원들에게 힘이 나는 일은 없을까? 외로이 고민하며, 호소도 하면서 즐거움을 찾아 나서는 동호회 운영이다. 더러는 간단한 술자리도 좋고, 더위를 식히는 아이스크림 한 개도 그런 의미였다. 어제와 같은 오늘을 벗어나고 싶어서다.아름다운 계절, 봄이 찾아왔다. 맑은 하늘이 있는데, 지하에서만 살기는 억울했다. 맑은 하늘 아래, 꽃이 핀 곳에서 연주는 어떨까? 매년 하는 고민, 지난 5월 색소폰 버스킹을 준비한 이유였다. 야심 차게 곡을 선정하고, 장소를 물색해 연주회를 준비했다. 연주 장소와 시간 그리고 관객의 조합이 맞아야 되는 연주회다. 한 가지라도 어그러지면 모든 것이 헛수고로 돌아가기 때문이다. 대부분이 맞았는데 무더위로 관객이 어울리지 않아 절반의 성공으로 끝나고 말았다. 연습과 고민한 것이 억울해 새로운 삶을 엿보고 있었다.신나는 연주회는 없을까 망설이는 중, 맑은 가을날에 색소폰 경연대회가 근처 도시에서 열린다는 소식이다. 충남 청양의 구기자축제 일환으로 열리는 전국색소폰 경연대회였다. 망설임 없이 참여하기로 하고, 지도강사와 협의하여 대회 출전을 준비했다. 우선은 연주곡의 선정이 중요한데, 어떻게 할까? 매년 하는 연말 연주회와 경연대회를 연관 지어 연습하는 것이 좋을 듯했다.연주곡 선정기준이 결정되었다. 연말 연주회 연주 곡을 모아 Medly를 만들어 보기로 한 것이다. 지금까지 연습해 온 곡이기에 연말 연주회에도 도움이 되고, 연습 부담도 줄일 수 있어 일석이조의 효과를 얻을 수 있어서다. 연말 연주회를 준비한 팝송, The Sound of Silence, Wanted, Bahama mama, Pipeline 등이 있었다. 절묘하게 연결하여 연주하면 가능할 것 같았다. 전문 지도 강사 선생님이 연주곡을 신중히 편곡했다.Simon & Garfunkel의 The Sound of Silence, The Dooleys의 Wanted와 독일의 디스코 그룹 Boney M이 부른 Bahama mama와 Wanted Ventures의 수록곡인 Pipeline을 연결하여 6분 정도로 연주하기로 했다. 지도 선생님의 조합이 그럴듯했고, 모두는 만족스러웠다. 곡이 선정되었으니 연습만이 남았다.연말 연주회와 색소폰 경연대회는 성격이 다르다. 전국에서 모인 동호회원들과 경쟁하는 대회, 쉬이 넘어갈 수 있는 일이 아니었다. 태연한 척했지만, 속으론 걱정이 많다. 많은 인원이 연습하고 장거리를 이동하여 임하는 경연대회인데, 섣불리 할 수는 없는 일이다. 이동과 식사, 모든 것을 짊어지고 결정하는 어려움이 있다.동호회 회원 14명의 구성은 대부분 현장 근무자들이다. 낮에는 근무하고 야간에만 시간이 가능하다. 더러는 주말만 가능한 회원들도 있어 시간을 만들기가 쉽지 않다. 경연대회라고 시간을 더 할애할 수 없는 이유다. 평소처럼 일요일 저녁을 최대한 이용하기로 했다. 회원들의 동의를 구해 가능하면 전원 참여하고, 최선의 노력을 하기로 했다. 6월에 시작한 연습이 두 달이 지날 때쯤에야 서서히 곡이 완성되어 갔다.경연대회 신청 결과, 전국에서 21개 팀이 참가했다. 회원 중에 전문 연주자는 한 명도 없고, 음악과는 무관한 사람들이다. 색소폰의 특성상 아무 곳에서나 연습이 불가능하고, 음악에 무관한 사람들이 일정한 시간만의 노력으론 힘겨웠다. 어렵지만 참가 신청서를 제출했고, 유니폼까지 준비했으니 열심히 연습하는 수밖에 없다. 언제나 같은 오늘을 마다하고, 다른 내일을 준비하는 연주회다. 일요일에 만나 수차례의 반복을 통해 연습을 거듭할 뿐이다. 모든 일을 주선하고, 준비해야 하며 모든 선택과 결정은 책임이 있어 더, 어렵다.9월 12일, 드디어 경연대회 날이다. 새벽부터 경연장으로 출발, 많은 인원의 장거리 이동은 예상치 못한 사고 부담으로 늘 고민스럽다. 사고는 모든 것이 허사가 되고, 책임이 있어서다. 누가 이런 고민을 이해해 줄까? 언제나 쓸쓸하게 해 보는 고민이다. 경연장엔 전국에서 모인 21개 동호회원들의 비장함이 묻어난다. 모든 팀들이 짧은 시간이지만 곳곳에서 연습을 한다. 연습장을 찾아 최종 리허설을 마치고 연주만을 기다렸다.동호회 회원이라야 고작 14명, 이보다 많은 인원을 보유하고 있는 팀들이 훨씬 많다. 인원이 적은 순서로 결정된 연주 순서는 5번째, 인원이 많은 팀들이 훨씬 많은 것이다. 경연대회 순서가 다가오면서 모두는 마음을 가다듬는다. 연주시간 6분, 평소와 다름없는 연주가 시작되었다. 긴장하는 것을 걱정했지만, 침착하게 6분이 지났다. 평소보다 연주가 좋았다는 생각인데 채점관들은 어떤지가 궁금하다. 대기실로 돌아온 회원들, 생각보다는 잘했다는 자평이었고 지도 선생님도 같은 생각이었다.오전의 경연이 끝나고 오후의 경연이 시작되었다. 오전보다는 훨씬 뛰어난 연주가 계속되면서 걱정이 앞선다. 인원도 훨씬 많고, 연습도 훨씬 많이 한 연주가 계속되었다. 점차 불안해지기 시작했다. 오전에 비해 연주 인원이나 음이 훨씬 안정된 느낌이다. 이렇게 21개 팀의 연주가 마무리 되면서 결과를 기다려야 했다.21개 팀 중 열 팀을 선정하여 다음 결선 연주를 하는 것이었다. 결과는 걱정한 대로 탈락이었다. 아프지만 어쩔 수 없는 연주였기에 수긍하는 수밖에 없다. 이젠, 남은 것은 반성과 피나는 연습만이 남아 있다.세상에 쉬운 일이 하나도 없다는 말, 경연대회를 위해 얼마나 연습을 했을까? 안이한 생각과 연습으로 감히 입상이라는 생각을 한 오만이었다. 어림도 없다는 실력을 실감하며, 그동안의 연습이 아깝고도 분했지만 수긍하는 수밖에 없다. 입상에는 실패했지만, 어제와 달랐던 오늘은 짜릿하고 흥미로웠다. 경연대회가 던져준 질문, 얼마나 연습을 했어야 될까? 연말 연주회가 남아 있어서다. 색소폰 경연대회 예선 탈락의 쓴 맛을 뒤로하고, 연말 연주회를 준비해야 한다.허접하고 보잘것없는 연주회가 아닌, 품위와 연륜이 있는 연주회를 위해서다. 연주회의 품격을 높여 연주회를 찾아 주는 지인들의 기대에 어긋나지 않아야 한다. 바쁜 연말에 어려운 발길을 해주는 사람들, 세상에서 가장 소중한 사람들이다. 진심으로 박수를 받을 수 있는 연주, 얼마 남지 않은 연주회에 전력을 쏟아야 하는 이유다. 세상에 쉬운 일이 하나라도 있다던가! 은퇴 후에도 아직 할 일이 남아 있음에 감사하며, 어제와는 다른 내일을 위해 모자란 힘을 모아야 한다.