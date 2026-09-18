세종 경찰·자율방범대, 산울동 누비며 범죄예방 나섰다

큰사진보기 ▲17일 저녁 산울동에서 열린 민·경 합동 범죄예방 활동에서 맹훈재 범죄예방과장이 순찰에 앞서 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참가자들은 A·B·C·D 4개 코스로 나뉘어 산울동 주거지역과 생활권 구석구석을 걸으며 순찰을 펼쳤다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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세종경찰청과 세종남부경찰서가 세종남부 자율방범연합대와 함께 지난 17일 산울동 일대에서 민·경 합동 범죄예방 캠페인과 순찰 활동을 펼쳤다.이번 활동은 경찰과 지역 자율방범대가 함께 주민 생활권과 범죄 취약지역을 살피고, 시민이 체감할 수 있는 생활안전을 확보하는 한편 지역사회와 함께하는 공동체 치안을 강화하기 위해 마련됐다.이날 산울마을 7단지 앞에는 경찰과 각 지역 자율방범대원들이 속속 집결했다. 본격적인 순찰에 앞서 맹훈재 세종경찰청 범죄예방대응과장의 인사말이 이어졌으며, 참여자들은 이날 활동의 취지와 안전한 합동순찰범을 위한 사항을 공유한 뒤 각 코스로 이동했다.이번 합동순찰에는 경찰과 세종남부 자율방범연합대 소속 대원 등 100여 명이 참여했다. 이는 지난 8월 27일 산울동 일대에서 60여 명이 참여해 진행했던 1차 범죄예방 활동에 이어 규모와 범위를 대폭 넓힌 것이다.참가자들은 아름·한솔·종촌·고운·어진·다정·해밀산울·반곡지대의 방범대원들과 경찰 범죄예방인력, 연합대 관계자 및 광역예방순찰대로 구성되어 A·B·C·D 4개 코스로 나뉘어 산울동 주거지역과 생활권 구석구석을 걸으며 순찰을 펼쳤다.특히 이번 활동은 여러 지역의 자율방범대와 경찰이 한자리에 모여 역할을 나누고 함께 순찰함으로써 지역의 경계를 넘어 민·경 협력체계와 공동체 치안망을 강화했다는 점에서 의미를 더했다.합동순찰을 마친 후에는 지역 안전과 범죄예방에 힘써온 자율방범대원들을 격려하는 시간도 마련됐다. 이날 반곡지대 유덕수 대원 등 5명의 대원이 남부경찰서장 감사장을 받았다.경찰과 자율방범대가 함께 지역 곳곳을 직접 걸으며 주민의 일상 가까이에서 안전을 살핀 이번 활동은 민·경이 함께 만드는 공동체 치안의 의미를 되새기는 자리가 됐다.세종경찰청과 세종남부경찰서, 세종남부 자율방범연합대는 앞으로도 지역사회와 협력을 이어가며 범죄예방 활동과 취약지역 순찰을 통해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 안전한 지역사회를 만드는 데 힘을 모을 계획이다.