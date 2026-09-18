대전·세종, 시민이 직접 조례 분석하고 개선안 제출 시도

큰사진보기 ▲17일 열린 '자치법규 모니터링 6차 워크숍에서 타 시도의 '성별임금격차 개선 조례'를 참여자들이 살펴보고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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대전 사회서비스원이 운영하는 대전·세종양성평등센터의 '2026 성평등 서포터즈'가 17일 자치법규 모니터링 6차 워크숍을 끝으로 올해 공식적인 활동을 마무리했다.성평등 서포터즈는 청년과 시민이 직접 지역 정책에 참여해 일상에서 놓치기 쉬운 성별 격차와 제도적 개선점을 찾아보는 시민참여형 활동이다. 청년 정책 모니터단과 지역 정책 모니터단으로 나눠 활동하며, 이 중 지역 정책 모니터단은 대전과 세종의 자치법규를 성평등 관점에서 꼼꼼히 살피고 개선 의견을 제시해 왔다.지역 정책 모니터단은 지난 4월 23일 발족한 이후 관련 교육과 워크숍, 조례 분석 등 총 6차례에 걸쳐 모니터링 활동을 이어왔다.17일 오후에 진행된 마지막 6차 워크숍에서는 그동안 다뤄온 타 시·도와 대전·세종의 자치법규 비교 모니터링에서 시야를 더욱 넓혀 심도 있는 논의를 진행했다. 특히 대전과 세종에 없는 '성별임금격차 개선 조례'를 둔 다른 5개 시·도의 특징을 알아보고, 대전과 세종에도 새로운 조례가 필요하다는 공동의견을 모으며 최종 마무리 과제로 제시했다.타지역 조례를 살펴보는 것은 단순한 조문 비교를 넘어 지역별 제도의 차이를 확인하고, 대전·세종의 자치법규에 참고하거나 보완할 점을 찾기 위한 것이다. 정책이 실제 시민의 삶에 적용되는 과정에서 성별이나 직종, 고용형태 등에 따라 서로 다른 영향을 미치지 않는지 다각도로 검토했다.이번 서포터즈 활동의 가장 큰 특징은 단순히 조례를 읽고 의견을 나누는 데 머무르지 않고, 구체적인 결과물을 도출했다는 점이다.참여자들은 '대전광역시 서구 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원 조례' 등 여러 자치법규를 대상으로 직종·고용, 안전·건강, 근무환경, 보호·지원, 참여·대표성 등의 관점에서 제도를 세부적으로 점검했다. 조문의 잘된 점과 미흡한 점, 개선 사항과 조문별 피드백을 직접 작성해 모니터링 결과로 제출했다.특히 안전·건강 분야에서는 성별이나 직종에 따라 다르게 나타날 수 있는 위험요인이 충분히 고려되었는지 살피고, 임신·출산 등 생애주기 특성을 비롯해 감정노동, 폭언·폭력, 성희롱 등 업무 과정의 위험요인이 제도에 적절히 반영되었는지 점검했다. 아울러 실태조사 시 종사자를 하나의 집단으로만 파악하기보다 성별·직종별·고용형태별 특성을 구분해 살펴볼 필요성을 제안하는 등 실효성 있는 정책 개선 의견을 담았다.이번 활동은 시민이 정책의 수혜자에 머무르지 않고 지역의 조례와 제도를 직접 살펴 문제점을 찾고 개선 방향까지 제안했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 전문적인 영역으로 느껴질 수 있는 자치법규를 시민들이 직접 읽고 분석하며 생활 속 경험을 제도와 연결하고, 구체적인 모니터링 결과로 완성해 냈다.지난 4월부터 9월까지 활동한 이번 성평등 서포터즈의 자치법규 모니터링 결과가 앞으로 대전·세종의 정책과 제도를 보다 세심하게 살펴보고 개선하는 데 어떤 역할을 할지 주목된다.