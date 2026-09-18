아들 건강검진 결과에 일주일 철렁, 이랬으면 어땠을까

큰사진보기 ▲아들의 국가건강검진 결과지 일부. '비결핵성질환'이라는 모호한 문구 ⓒ 최호림 관련사진보기

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"그래도 다행이지 뭐. 확실히 알았잖아."

얼마 전 대학생인 아들이 국가건강검진을 받았다. 얼마 후 검사 결과가 집으로 배송됐고, 아들을 대신해 부부가 함께 결과지를 살펴보던 중 유독 눈에 들어오는 항목이 하나 있었다.대부분의 검진 결과는 '정상'이었다. 그런데 기타 소견란에 '비결핵성 질환'이라는 문구가 적혀 있었고, 재검진을 권고한다는 내용까지 덧붙어 있었다. 순간 가슴이 철렁했다. 아직 대학생인 아들에게 혹시 호흡기 질환이 있는 것은 아닐까. 하필 '결핵'이라는 단어가 들어가 있으니 걱정은 꼬리에 꼬리를 물었다.결국 무슨 질환인지 정확히 알 수 없었기에 '비결핵성 질환'을 검색해 봤다. 검색 결과에는 '비결핵항산균 폐질환'이라는 설명이 이어졌다. 결핵균을 제외한 비결핵항산균에 의해 발생하는 질환으로, 결핵균과 모양이 비슷해 흔히 '유사결핵'이라고도 불린다는 내용이었다.처음 접하는 생소한 용어였다. 건강검진 결과지에 적힌 한마디가 인터넷 검색을 거치면서 어느새 폐 질환에 대한 걱정으로 커지기 시작했다. 과거 영양 상태가 좋지 않았던 시절에나 흔했을 것이라고 막연하게 생각했던 질환이 아들에게 있을지도 모른다는 생각이 들자, 지난 한 주 동안 아들에게 평소보다 더 많은 잔소리를 했다.그러다 18일 건강검진을 받은 바로 그 대학병원 호흡기내과를 찾았다. 진료실에서 담당 의사와 이야기를 나누면서 가장 궁금했던 것은 역시 재검사였다.그런데 내 질문에 의사는 예상과는 조금 다른 이야기를 꺼냈다. 국가 건강검진 당시 촬영한 아들의 사진을 과거 목 부위 문제로 촬영했던 사진과 비교해 보니, 목 부위의 각도가 조금 달라져 있다는 것이었다. 맨눈으로는 자세히 살펴봐야 알아챌 수 있을 정도의 미세한 차이였다.의사는 혹시 모를 이상을 놓치지 않기 위해 아주 작은 차이도 국가 검진의 경우 재검진 대상으로 분류되는 경우가 있다며, 아들의 경우 호흡기 문제가 아니라 갑상샘과 관련된 것은 아닌지 확인해 볼 필요가 있다고 설명했다.그제야 '비결핵성 질환'이라는 문구가 왜 적혀 있었는지에 대한 의문도 풀리기 시작했다. 더구나 의사는 건강검진 결과에 '비결핵'이라는 표현이 포함되다 보니, 실제로는 다른 진료과에서 확인해야 할 사람들까지 호흡기내과를 먼저 찾아오는 경우가 많다고 했다.이와 관련 통계와 기사들을 찾아보니 이런 일이 우리 가족만의 경험은 아닌 듯했다. 2024년 10월 국회 보건복지위원회 소속 김윤 의원이 국민건강보험공단 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 국가건강검진에서 흉부방사선 X선 촬영을 받은 약 8300만 명 가운데 폐결핵으로 확진된 사람은 4539명에 그쳤다. 진단율로 따지면 0.005%였다. 2023년 한 해만 놓고 보면 진단율은 0.004%까지 떨어졌다.문제는 건강검진 결과를 판정하고 안내하는 과정에서 생기는 혼선이다. 국가건강검진의 흉부방사선 검사는 폐결핵뿐 아니라 아주 미세한 이상 소견도 모두 묶어 분류하게 돼 있다. 따라서 결과지에 특정 질환명이 표시됐다고 해서 그것이 곧 확정적인 질병 진단을 의미하는 것은 아니다.물론 작은 이상 소견 하나라도 놓치지 않기 위해 재검진을 권고하는 것은 건강검진의 목적상 꼭 필요한 과정이다. 다만 수검자 입장에서는 결과지에 '비결핵성 질환'처럼 무거운 질환명이 적혀 있으면 그것이 단순한 '추가 확인용'인지 실제 질환인지 구분하기 어렵다.결국 검진 결과에 적힌 모호한 표현 때문에 환자는 불필요한 건강 공포를 안고 대학병원을 찾게 되고, 대학병원은 단순 확인을 위한 진료가 뒤섞여 대기 줄이 길어진다. 환자와 의료진 양쪽 모두에게 시간과 비용이라는 억울한 손실을 떠안기는 셈이다.아내에게 전화를 걸었다.아내의 말이 맞았다. 정확히 확인했으니 다행이다. 막연한 불안 속에서 계속 지내는 것보다야 훨씬 낫다. 하지만 이번 일을 겪으면서 한 가지 생각이 머릿속을 떠나지 않았다. 비교적 젊은 세대인 우리도 이렇게 당황스러운데, 연세가 많은 분들이라면 어땠을까. 낯선 질병명과 '재검진'이라는 단어는 그 자체만으로 상당한 스트레스일 거다.특히 '결핵'처럼 무겁게 받아들여지는 단어가 포함돼 있다면 아무리 '비결핵' 이란 문구여도 그 불안은 더욱 커질 수밖에 없다. 결국 아들은 오늘 호흡기내과에서 진료받고, 다시 다른 진료과 예약을 잡아야 했다. 대학병원 진료비도 지불했고, 병원에 오가는 시간도 들었다.만약 건강검진 결과에 조금 더 명확한 설명이 있었다면 어땠을까. 어떤 소견 때문에 재검진이 필요한 것인지, 어느 진료과에서 확인하는 것이 적절한지 환자가 이해하기 쉽게 알려줬다면 오늘의 수고와 혼란은 상당 부분 줄어들었을 것이다.의료 시스템은 전문가들이 수많은 기준과 절차를 통해 정교하게 만들어가는 영역일 것이다. 다만 환자의 입장에서 한 가지 바람은 있다. 검진 결과를 받아 든 사람이 불필요하게 겁먹지 않으면서도 필요한 진료는 정확하게 받을 수 있도록, 결과 안내 절차가 조금만 더 명확해졌으면 한다.우리나라의 선진 의료 시스템과 국가건강검진 제도는 오랜 시간 많은 사람의 건강을 지키는 역할을 해왔다. 그렇기에 이왕 잘 갖춰진 제도라면 환자와 의료진 모두에게 도움이 되는 방향으로 한 단계 더 고도화됐으면 한다.질병을 조기에 발견하기 위해 마련된 좋은 제도가 결과를 받아 든 사람에게 불필요한 불안과 시간, 비용을 안겨주는 일이 있어서는 안 될 것이다. 건강검진 결과 통보지에 단순히 질환명과 요약만 적는 데 그치기보다, 재검진이 필요한 경우라면 그 이유를 몇 줄이라도 구체적으로 설명하고 어떤 진료과에서 어떤 확인이 필요한지까지 환자가 알 수 있도록 안내했으면 한다.어쩌면 의료의 질을 높이는 것은 거창한 변화보다 이런 작은 소통에서 시작되는 것인지도 모른다. 집으로 돌아오는 길, 그래도 마음은 한결 가벼워졌다. 오랜 기다림 끝에 잡힌 진료였기에 처음부터 적절한 진료과를 찾아왔더라면 더 좋았겠지만, 그래도 무엇보다 아들에게 폐 건강에 큰 문제가 없다는 사실을 확인했기 때문이다.하지만 이번 일을 겪으며 한 가지는 분명히 알게 된 건, 국가건강검진에서 '무엇을 발견하느냐'만큼이나 '그것을 환자에게 어떻게 알려주느냐'도 중요하다는 사실이다.친절하게 설명해 준 의료진에게 고마운 마음을 전하며 병원을 나섰다. 다만 어쩔 수 없는 아쉬움은 남았다. 이제 예정된 아들의 다른 진료를 기다려야 한다. 그때는 정말 아무 걱정 없이 웃으며 병원을 나설 수 있기를 바라며.