246㎞ 지하관로, 크린넷은 어떻게 움직이나

1편 '세종 폐기물 자동집하시설은 계륵인가
(https://omn.kr/2jqxw
)'에서 크린넷을 두고 '계륵'이라는 질문을 던진 바 있다. 편리한 시설임에는 분명하지만 운영과 유지관리에 지속적인 비용이 들고, 시설이 노후화될수록 관리 부담도 커질 수 있기 때문이다.
그렇다고 이미 설치된 시설을 당장 없애기도 쉽지 않다. 그렇다면 한 가지 질문을 더 해봐야 한다. 우리는 과연 크린넷이라는 시설을 얼마나 제대로 알고 있을까.
"쓰레기를 투입구에 넣으면, 그다음에는 어디로 가는 걸까?"
세종시에서 크린넷을 이용하는 시민이라면 한 번쯤 궁금해했을 법한 질문이다. 일상에서 접하는 크린넷 투입구에 쓰레기를 넣으면 눈앞에서 감쪽같이 사라진다. 그래서 크린넷을 그저 '쓰레기가 알아서 없어지는 시설' 정도로 생각하기 쉽다.
하지만 그 투입구 아래에는 시민들이 볼 수 없는 거대한 도시 인프라가 연결돼 있다. 현재 세종시 크린넷은 약 246㎞의 지하 이송관로, 약 4700개의 투입구, 8개의 집하장으로 구성돼 있다.
서울에서 대전까지의 거리와 맞먹는 규모의 지하 관로가 도시 아래에 묻혀 있다고 생각하면 그 규모를 조금이나마 실감할 수 있다. 단순한 쓰레기 투입시설이 아니라 하나의 거대한 도시 시스템인 것이다. 앞으로 도시개발에 따라 지하관로와 투입시설이 추가된다면 관리해야 할 규모는 더 커질 수밖에 없다. 문제는 이 거대한 시설이 지상에서는 거의 보이지 않는다는 데 있다.
지하의 거대한 진공청소기
크린넷의 시작은 시민이 이용하는 투입구다. 생활폐기물을 투입구에 넣으면 폐기물은 일정 공간에 모이고, 시스템이 작동하면서 지하 이송관로를 통해 집하장으로 이동한다. 이송관로는 직경이 약 60㎝에 이르는 관로다. 일반적인 문전 수거의 경우 수거 차량이 쓰레기를 찾아 이동하는 방식이라면, 크린넷은 공기의 흐름을 이용해 쓰레기를 이송하는 시스템이다.
쉽게 표현하면 '지하의 거대한 진공청소기'인 셈이다. 하지만 진공청소기라고 해서 무엇이든 빨아들일 수 있는 것은 아니다. 관로에 큰 물건이나 이물질이 걸리거나 특정 구간에 폐기물이 쌓이면 정상적인 이송에 문제가 생길 수 있다. 이불이나 우산, 화분, 토목 자재처럼 투입해서는 안 되는 폐기물이 들어가면 관로 막힘이나 시설 고장의 원인이 될 수 있다.
문제는 오투입을 사전에 완벽하게 차단하기 어렵다는 데 있다. 자동 크린넷 투입구는 이용자 확인을 위한 카드 인식 기능을 갖추고 있지만, 투입하는 폐기물의 종류까지 완벽하게 판단하는 데에는 한계가 있다. 결국 시민의 올바른 배출이 거대한 지하 시스템을 지키는 출발점이다.
보이지 않는 관로, 어떻게 관리할 것인가
시민이 직접 볼 수 없는 관로는 문제가 발생했을 때도 지상에서 상태를 확인하기 어렵다. 특히 관로의 파손이나 곡관부 마모가 발생하면 정확한 위치를 찾아내고 보수하는 과정이 쉽지 않다. 그래서 중요한 질문이 생긴다.
"246㎞의 관로를 어디서, 어떻게 점검할 것인가?"
현재 세종시가 실시하고 있는 기술진단에서는 설계도면과 관련 자료를 검토하고 CCTV 조사, 고주파 탐사, 현장점검 등을 병행하고 있다. 중요한 것은 단순히 현재 고장이 발생했는지를 확인하는 데 그치지 않는 것이다. 어느 구간이 취약한지, 시설의 현재 상태는 어떤지, 노후화가 어느 정도 진행됐는지, 앞으로 어떤 보수와 교체가 필요한지를 파악해야 한다.
특히 관로의 재질과 실제 시공 상태는 정확한 판단을 위해 확인할 필요가 있다. 공구별 실시설계도면과 준공도면, 자재승인서, 납품검사성적서 등을 통해 246㎞의 관로가 어떤 재질과 사양으로 설치됐고 현재 상태가 어떤지를 확인해야 한다. 결국 필요한 것은 추측이 아니라 실태에 근거한 진단이다.
크린넷은 '투입구 하나'의 문제가 아니다
크린넷의 작동은 투입구에서 끝나지 않는다. '투입구 → 지하관로 → 송풍설비 → 집하장 → 최종 처리.' 이 연결고리 가운데 어느 하나라도 문제가 생기면 전체 수거 시스템에 영향을 줄 수 있다. 관로 내부의 폐기물 걸림이나 노후화·파손뿐만 아니라 송풍설비의 기계적 문제, 집하장 설비의 이상 등도 크린넷의 정상적인 운영을 어렵게 할 수 있다.
집하장 역시 지속적인 관리가 필요한 시설이다. 집진·탈취설비를 비롯한 각종 기계설비는 점검과 유지관리가 필요하고, 필터와 활성탄 등 소모품의 교체도 뒤따른다. 따라서 크린넷을 관리한다는 것은 단순히 지하관로를 관리하는 일이 아니다. 투입구에서 최종 처리까지 이어지는 하나의 시스템 전체를 관리하는 일이다.
여기서 또 하나 생각해야 할 문제가 있다. 현재의 246㎞가 크린넷의 최종 규모가 아닐 수 있다는 점이다. 도시개발에 따라 새로운 주거지역에 자동집하시설이 추가된다면 관로와 투입구의 규모도 커질 수 있다. 시설이 늘어나면 점검과 유지보수의 대상도 함께 증가한다. 따라서 앞으로 새로운 시설을 설치할 것인지 논의하기에 앞서 기존 시설의 상태와 활용도부터 정확히 살펴야 한다.
새로운 관로가 정말 필요한지, 기존 시설의 활용도를 높일 수 있는지, 추가 설치에 앞서 기존 시설의 문제를 먼저 해결해야 하는지도 함께 따져볼 필요가 있다. 크린넷의 미래를 결정하는 데에는 도시의 규모와 폐기물 발생량, 시설의 처리능력, 유지관리 가능성 등을 종합적으로 살펴야 한다.
보이지 않는 246㎞를 지금 들여다봐야 한다
크린넷은 이미 세종시의 중요한 도시 인프라가 됐다. 그렇다면 지금 필요한 것은 단순한 찬반 논쟁이 아니다. 얼마나 필요한가, 어떻게 관리할 것인가, 언제까지 안전하게 사용할 수 있는가 등 이 세 가지 질문에 답해야 한다.
1편에서 던진 '계륵인가'라는 질문 역시 결국 이 지점으로 돌아온다. 편리하다는 이유만으로 계속 확대할 수도 없고, 문제가 있다는 이유만으로 이미 설치된 시설을 쉽게 없앨 수도 없다. 먼저 우리가 가진 시설의 실체와 상태를 정확히 알아야 한다.
246㎞의 지하관로는 오늘도 도시 아래에서 움직이고 있다. 이제는 그 관로를 움직이는 '비용'까지 들여다볼 차례다.
다음 편에서는 크린넷의 운영비와 유지관리비, 시설 노후화에 따른 대수선과 교체 비용, 향후 추가 설치 비용을 살펴보며 '크린넷의 진짜 비용은 얼마인가'라는 질문을 이어가고자 한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.