246㎞ 지하관로, 크린넷은 어떻게 움직이나

뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이 기자의 최신기사 세종 경찰·자율방범대, 산울동 누비며 범죄예방 나섰다