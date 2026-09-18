"북한 풍계리 핵실험 이후 지진, 잠자던 단층 깨웠다"

큰사진보기 ▲부산대 지질환경과학과 김광희 교수 연구팀이 중국과 공동 연구한 ‘Nuclear tests at Mt. Mantap have reactivated intraplate faults' 논문(사이언스 게재)의 내용. 그래프는 2013년 5월 27일부터 2025년 5월 1일까지 북한 풍계리 핵실험장 일대의 지진을 시간 순으로 보여준다. 특히 2017년 6차 이후 수년 간 단층 구조를 따라 조직적으로 지진이 발생하는 모습이다. ⓒ 부산대 김광희 교수 연구팀 관련사진보기

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북한 함경북도 풍계리 만탑산 일대에서 진행된 핵실험 이후 잠자던 단층대가 깨어나 지진이 빈번해졌다는 사실을 부산대학교 연구진이 규명했다. 인간의 인위적 활동이 지진 위험성을 키울 수 있다는 주요한 근거 자료여서 학계의 관심을 끈다.부산대 지질환경과학과 김광희 교수 연구팀은 중국 청두이공대, 중국과학원 등과 공동으로 연구한 논문을 국제학술지 사이언스에 게재했다고 18일 밝혔다. '만탑산 핵실험으로 판 내부의 단층이 재활성화됐다'라는 제목의 이 논문은 2008년부터 17년간 축적된 지진파 자료를 분석한 결과다.공동 연구팀은 지난 2017년 6차 핵실험 이후 지진 활동이 단기간에 그치지 않고 수년 동안 지속해서 증가했다는 사실을 확인했다. 잠잠했던 지진은 두 개의 북북서 방향 단층대를 따라 집중적으로 발생하는 데다 시간이 지날수록 뚜렷해졌다. 그동안 6번의 핵실험에서 마지막인 6차가 가장 폭발력이 컸다.연구팀은 누적된 핵실험이 기존 단층의 재활성화를 촉진한 것으로 봤다. 반복된 핵폭발이 만탑산 지각의 얕은 부분에 균열과 손상을 점점 가했고, 지하 암반의 응력이 재분배되는 과정에서 임계상태에 다다랐던 단층의 미끄러짐을 불러왔다는 것이다.통상적으로 미국 네바다와 옛 소련 세미팔라틴스크과 같은 기존 핵실험장 사례를 보면, 뒤따른 작은 지진 등은 짧은 시간 안에 감소했다. 그러나 풍계리 만탑산 일대는 이와 달랐다. 핵실험이 끝났지만 이 영향으로 잠자던 단층이 다시 기지개를 켜는 상황이 펼쳐졌다.이번 결과는 핵실험 감시뿐만 아니라 인간 활동에 따른 지진 위험 경고의 성격을 띤다. 지하 공간과 에너지 개발, 지하 유체 주입, 대규모 지하 구조물 조성 등 지각의 응력 상태에 변화를 주는 일이 지진으로 ㅇ이어지는 걸 주시해야 한다는 게 연구팀의 당부이다.공동 제1저자이자 공동 교신저자(논문 총괄 책임자)로 연구를 이끈 부산대 김광희 교수팀은 앞서 계기 지진 관측 사상 최대 피해를 준 '포항 지진'이 지열발전 유체 주입에 의한 지진일 가능성이 크다는 내용의 논문을 2018년에 사이언스에 발표한 바 있다.이번 논문에서 김 교수는 "인간 활동으로 촉발된 지진이 세계 곳곳에서 보고되고 있다. 우리나라도 2017년 그 위험을 경험했다. 포항과 풍계리는 지진의 발생 과정이 다르지만, 인간 활동이 기존 단층에 미칠 영향을 신중하게 평가해야 한다는 점에서 공통적이다"라고 말했다.