아라뱃길 위에서 만난 다정한 풍경들

큰사진보기 ▲산책길의 출반선인 아라뱃길 계양교 다리 밑. 많은 사람들이 찾았고, '계양일노래보존회'에서 공연준비를 하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘 닦인 수변 산책로와 자전거길을 따라 사람들이 힘차게 라이딩과 걷기로 가을을 즐기고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"씩씩하네요. 힘내세요!"

"감사합니다!"

큰사진보기 ▲산책로 길가에는 풀숲 사이로 진한 보랏빛 나팔꽃, 노랑코스모스, 강아지풀 등 가을 정취를 전해주는 소박한 들꽃들이 피위있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저 구조물 이름은 뭐죠?"

"등대 같기는 한데…."

"빨간색, 파란색이 의미가 다를까요?"

"배가 다니는 길을 안내하는 항로표지라 알고 있습니다."

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큰사진보기 ▲항로표지 부표 위에 쉬고 있는 민물가마우지 한 마리가 한가롭다. 깃털을 말리고 있는 모습을 한참 바라보았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲맥질을 하다 고개를 쳐든 가마우지가 정겹다. 녀석도 들숨 날숨으로 호흡을 조정하는 듯싶다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저 항로표지 위에 편안히 앉아 있는 녀석, 어떤 새일까요?"

"가마우지인데…. 민물가마우지로 보이네요."

"그렇군요. 오다 보니 요 녀석들, 아까 자맥질을 열심히 하더라고요."

"지금 이 녀석은 깃털을 말리고 있나 봅니다."

"날개 펴는 모습을 사진에 담으면 참 예쁜데…."

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'어, 우리 동네 들녘에서도 봤던 흰뺨검둥오리 아닌가?'

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큰사진보기 ▲흰뺨검둥오리가 물길 따라 유유히 헤엄친다. 자신만의 속도로 물살을 가르는 모습에 마음이 한결 편안해진다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲유유히 수로를 따라 헤엄치는 흰뺨검둥오리 떼. 수면 위 둥근 파문의 여운이 잔잔히 남는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲수직으로 쏟아지는 아라폭포의 웅장한 물줄기. 산책로까지 퍼진 물보라가 몸과 마음을 시원하게 식혀준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲투명한 유리 바닥 아래 까마득한 물길이 비쳐 드는 아라마루 전망대. 아찔한 전율 속에 수로와 계양산 풍경이 한눈에 들어온다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲탁 트인 물길과 살랑이는 가을 바람을 맞으며 도착한 목적지 시천교. 충만했던 두 시간의 걸음을 뜻깊게 마무리한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

걷기에 참 좋은 가을날이다. 한낮인데도 햇살이 따갑지 않고, 살갗에 닿는 바람이 보송보송하다. 나이와 상관없이 즐길 수 있는 운동 중 걷기만 한 게 없다. 물병 하나 손에 들고 편안한 운동화로 갈아신은 뒤, 바쁠 것 없는 걸음으로 그저 걸으면 된다. 꾸준히 걸으면 하체의 힘을 유지하고 심폐 기능에도 도움이 된다. 몸을 움직이는 동안 복잡했던 마음까지 가벼워지니 이보다 더 고마운 운동이 또 있을까.문득 예전 인천 검단 근처에서 근무하던 시절이 떠올랐다. 그때 자주 찾아 마음을 누이던 아라뱃길. 오늘은 그 길을 다시 걸어보고 싶었다. 계양교에서 시작해 시천교까지 이어지는 아라뱃길 산책로는 경사가 심하지 않아 편안하게 걸을 수 있는 길이다. 약 6km 남짓, 넉넉잡아 두어 시간이면 족하다.지난 13일, 계양교를 건너 북측 수변길로 들어선다. 넓게 펼쳐진 아라뱃길의 잔잔한 물결이 어딘가 조금 한가하다. 배 한 척 지나지 않는 수로에는 쓸쓸한 기운마저 감돈다. 하지만 그 적적한 빈자리를 자전거를 타는 이들과 산책하는 사람들이 채워주고 있다.아라뱃길의 잘 닦인 길은 자전거길과 산책길이 깔끔하게 나뉘어 있다. 매끄러운 바퀴를 굴리며 라이딩을 즐기는 데에는 남녀노소가 따로 없다. 스쳐 지나가는 젊은이들의 가쁜 숨소리가 바람에 실려 온다.거친 숨을 몰아쉬며 힘차게 달려 나가는 그 젊음이 참 싱그럽고 부럽다. 옆을 지나는 젊은이에게 반갑게 손을 들어 인사를 건네본다.환한 미소와 함께 돌아오는 짧은 응답에 가슴 한구석이 훈훈해진다. 바퀴와 발걸음의 경쾌한 흐름을 곁에 두고, 나는 나만의 느릿한 속도로 걸음을 옮긴다. 찬찬히 걸어도 하나도 심심하지 않다.수로변 산책로에는 제법 가을 기운이 깃들어 있다. 길가에 가끔 보이는 소박한 들꽃들이 수줍게 인사를 건넨다. 주황빛 노랑코스모스와 남의 몸을 감고서 오른 나팔꽃이 가을 정취를 풍긴다. 억새와 강아지풀도 선선한 바람 따라 한들거리고, 높고 푸른 가을 하늘은 고스란히 수면에 담겨 있다.한참을 걷고 있는데 앞서가던 분이 걸음을 멈추고 나를 기다리다 말을 건넨다.내 설명을 듣던 그분이 부표 꼭대기를 유심히 바라보더니 다시 말을 건넨다.숫자가 적힌 부표 위에 한가하게 앉아 있는 녀석이 멋지게 날개를 쫙 펴주기를 한참이나 기다려 보았다. 하지만 녀석은 우리의 마음을 아는지 모르는지 깃털을 쪼고 고개를 기웃거리며 딴짓만 한다. 시치미 떼는 모습이 귀여워 길 위에서 만난 이와 함께 허허 웃음을 나누었다. 가마우지와의 만남을 뒤로하고, 다시 걸음을 옮기는데, 이번에는 무리를 지어 유유히 이동하는 새떼가 눈에 들어온다.열댓 마리의 오리 떼가 수면 위를 미끄러지듯 헤엄치다가 무슨 신호라도 받은 듯 일제히 파문을 일으키며 푸다닥 날아오른다. 물살을 가르며 가을 하늘 속으로 날아가는 힘찬 날갯짓에 한동안 눈길을 빼앗긴다.저 멀리 하얀 안개가 피어오른다. 아라폭포다. 가까이 다가서자 깎아지른 듯한 암벽을 타고 물줄기가 수직으로 거침없이 쏟아져 내린다. 천지를 울리는 듯한 물소리가 힘차다. 수면과 부딪힌 물보라가 산책로까지 퍼져 나와 계절의 바람과 어우러진다.거침없는 물보라 속을 지나니 걸으며 달아올랐던 몸이 한결 시원해진다. 잠시 걸음을 늦추고 폭포를 바라본다. 아이들은 뭐가 그리 좋은지 폭포수 곁을 뛰어다닌다. 애들은 애들이다.아래쪽 폭포를 지나 계단을 올라서니 눈앞에 또 한 번 2층 폭포의 물줄기가 거세게 쏟아진다. 인공으로 만든 폭포라지만 웅장한 암벽과 어우러진 모습이 깊고 거대하다. 마치 깊은 산속 자연폭포에 온 듯한 느낌이다.폭포의 청량함을 가득 안고 다시 계단을 따라 올라 아라마루 스카이워크에 들어섰다. 둥글게 원을 그리며 수변 쪽으로 튀어나온 유리 바닥 위로 걸음을 옮기자, 발아래 까마득한 높이로 아라뱃길의 푸른 물길이 그대로 비쳐 들어 순간 아찔함에 전율이 인다.눈을 들어 마주한 풍경은 참 시원하다. 굽이쳐 흘러가는 수로와 길게 뻗은 산책로, 그 위를 반짝이며 따라가는 가을 햇살과 들꽃들이 한눈에 들어온다. 저 멀리 지나온 계양교의 아련한 윤곽과 맞은편 계양산의 푸른 능선까지 바라보니, 뺨을 스치는 서늘한 바람과 함께 가슴이 뻥 뚫리는 듯하다.아라마루에서 시원한 풍경을 마음에 담고 잠시 다리를 쉬어간 뒤, 다시 목적지 시천교를 향해 걸음을 옮긴다. 탁 트인 수변 정취 속에 살랑이는 가을 바람을 맞으며 걷다 보니 어느덧 시천가람터의 고즈넉한 풍경이 맞이해 준다.두 시간 남짓한 길. 다리는 적당히 뻐근하지만 마음만큼은 하늘처럼 더없이 높아지고 맑아졌다. 계절의 변화를 온몸으로 느끼며 나만의 속도로 걸을 수 있는 오늘 하루가 더없이 감사하고 충만하다.