윤희신 태안군수, 추석 앞두고 군 장병 위문

큰사진보기 ▲태안군통합방위협의회가 지난 17일 제1789부대 1대대에 위문금 300만 원을 전달했다. 사진 왼쪽부터 윤희신 태안군수, 부대 관계자, 전창균 민간위원장. ⓒ 태안군제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전창균 태안군통합방위협의회 민간위원장과 윤희신 태안군수 등이 제1789부대 1대대를 방문해 장병들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 태안군제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안군통합방위협의회 전창균 민간위원장과 윤희신 태안군수가 지난 17일 제8해안감시기동대대를 방문해 위문금 500만 원을 전달하고 장병들을 격려했다. ⓒ 태안군 재공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군통합방위협의회가 추석을 앞두고 지역 방위와 해안 경계 임무를 수행하는 군부대를 찾아 장병들을 격려하고 위문금을 전달했다.태안군통합방위협의회 전창균 민간위원장과 윤희신 태안군수 등은 지난 17일 제1789부대 1대대와 제8해안감시기동대대를 차례로 방문해 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.이날 통합방위협의회는 제1789부대 1대대에 300만 원, 제8해안감시기동대대에 500만 원 등 모두 800만 원의 위문금을 전달했다.전창균 민간위원장과 윤희신 군수는 부대 관계자로부터 지역 방위와 해안 경계 임무 수행 현황을 듣고, 명절에도 경계 태세 유지와 군민 안전을 위해 근무하는 장병들을 격려했다.특히 태안은 삼면이 바다로 둘러싸인 지리적 특성상 해안 경계와 통합방위 체계 구축이 중요한 지역이다. 제1789부대 1대대와 제8해안감시기동대대는 해안 경계와 지역 방위 임무를 수행하며 각종 재난과 비상 상황 발생 때에도 민·관·군 협력체계의 한 축을 담당하고 있다.태안군통합방위협의회는 지역 안보와 군민 안전을 위해 군부대와 경찰, 소방 등 관계기관 간 협력체계를 강화하는 한편, 명절과 을지연습 등 주요 시기마다 군 장병과 비상근무자들을 찾아 위문·격려 활동을 이어가고 있다.전창균 민간위원장은 "명절에도 가족과 떨어져 지역 안보와 해안 경계를 위해 헌신하는 장병들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "통합방위협의회가 장병들에게 조금이나마 힘이 되고, 민·관·군이 더욱 긴밀하게 협력하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.윤희신 군수도 "군민들이 안심하고 평온한 추석을 보낼 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 맡은 임무를 충실히 수행하는 장병들 덕분"이라며 "태안군도 군부대와 긴밀한 협력관계를 유지하며 지역 통합방위 태세를 확고히 해나가겠다"고 밝혔다.한편 태안군통합방위협의회는 앞으로도 군부대와 유관기관의 현장 목소리를 듣고, 장병들의 사기 진작과 지역 통합방위 역량 강화를 위한 지원과 교류를 이어갈 방침이다.