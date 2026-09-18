기후행동NOW, 천안시에 '실질적 기후위기 대응 정책' 촉구

큰사진보기 ▲기후행동NOW 이상희 사무국장은 18일 장기수 천안시장에게 보낸 공개 편지를 통해 천안시가 최근 진행한 탄소중립 캠페인의 한계를 지적하며, 단순 교육·홍보를 넘어선 구조적·정책적 전환을 요구했다. ⓒ 기후행동 관련사진보기

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기후환경단체 '기후행동NOW'가 네팔 대홍수 사태를 계기로 천안시의 실질적인 온실가스 감축 정책 추진과 기후행동 이행을 촉구하고 나섰다.기후행동NOW 이상희 사무국장은 18일 장기수 천안시장에게 보낸 공개 편지를 통해 천안시가 최근 진행한 탄소중립 캠페인의 한계를 지적하며, 단순 교육·홍보를 넘어선 구조적·정책적 전환을 요구했다.편지에서 최근 네팔에서 발생한 대홍수로 8천여 명의 인명 피해가 발생하고 한국인 노동자 9명이 실종된 사태를 언급한 이 사무국장은 "네팔의 누적 이산화탄소 배출량은 0.01%에 불과한 반면 대한민국은 1.12%(세계 17위)에 달한다"며 "기후위기 피해의 불평등 앞에서 책임감을 갖고 온실가스 감축과 피해보상 책임을 나눠야 한다"고 강조했다.이어 최근 천안시가 네팔 유학생회 등과 진행한 탄소중립 캠페인에서 제시된 핵심 사업이 '찾아가는 탄소중립 교육'과 '시민 탄소중립 실천단 운영'에 그친 점을 꼬집었다. 교육과 시민 실천 활동도 중요하지만, 도시 구조를 바꾸는 에너지·건물·교통 분야의 제도적 전환이 병행되어야 한다는 것이다.또한, 지난 9월 2일 전국 40개 기초지자체가 참여한 '2030 지역전환을 위한 기후행동 실행목표 공동결의'에 천안시가 불참한 점을 비판하며 독자적인 기후행동 목표 수립을 촉구했다.이 사무국장은 정부의 '제1차 재생에너지 기본계획'에 발맞춘 천안시 차원의 재생에너지 확대 정책 부재도 지적했다. 법적 의무 사항인 공영주차장 태양광 설치 이행 현황 공개와 함께, '천안시 지역에너지 기본계획'에 명시됐으나 미이행된 2025~2026년 공공시설 유휴 부지 태양광 지원사업의 재추진 계획을 요구했다.기후행동NOW는 장기수 천안시장에게 ▲제1차 천안시 탄소중립·녹색성장 기본계획 수정을 위한 시민참여 계획 공개 ▲2030년 재생에너지 설비용량 확대 목표 수립 및 공영주차장 태양광 의무화 이행 일정 공개 ▲공공시설 유휴부지 태양광 지원사업 미이행 사유 및 재추진 계획 발표 ▲기후행동 실행목표 공동결의 참여 또는 이에 상응하는 독자적 기후행동 목표 발표 등 4가지 사항에 대해 구체적인 답변을 공식 요청했다.이상희 사무국장은 "네팔 유학생의 진심 어린 호소에 응답하는 방법은 인증샷 캠페인이 아닌 실질적인 정책 변화"라며 "기후재난 앞에 놓인 이들을 위해 천안시가 명확한 실행계획을 제시해야 한다"고 밝혔다.