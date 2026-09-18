이 대통령 기자회견 30분 연기... "발언 마지막까지 가다듬어"

큰사진보기 ▲시민들이 8일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 국정 구상을 밝히는 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 시청하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 18일 오전 10시 30분 현안 기자회견을 연다.예고했던 것보다 30분 늦춰졌다. 청와대 고위관계자는 이날 오전 기자들을 만나 "대통령이 이번 기자회견에 임하는 자세가 책임감 있고, 무겁게 받아들이고 있어서 30분 정도 (시간을) 미루게 됐다"며 "발언을 마지막까지 가다듬는 시간을 갖기 위해서"라고 설명했다.청와대는 앞서 이번 기자회견과 관련해 "주요 현안에 대한 분명한 입장과 방향을 국민들께 밝히고 설명드릴 것"이라고 강조한 바 있다. 각종 정례 여론조사에서 국정 지지율이 30%대로 나타나면서 최저치를 경신하고 있는 만큼, 국정운영에 부담이 되고 있는 여러 현안들을 이번 회견을 계기로 명확히 정리하고자 하는 의도가 크다.성기홍 청와대 홍보소통수석도 15일 브리핑 당시 "기자들이 특정 주제에 구애받지 않고 주요 현안에 대해 자유롭게 질문하면 대통령이 직접 답변할 것"이라며 "대통령은 국민들이 궁금하고 듣고 싶어하는 국정 현안들에 대해 진솔하고 충실하게 소통하고자 한다"고 밝혔다.이에 따라 조작기소 특검 공소 취소권, 연임 개헌, 검찰개혁 및 진영 내 갈등, 인사 논란, 호르무즈 해협 파병 등 민감한 현안들이 기자회견에서 다뤄질 것으로 전망된다.한편 이번 회견은 ▲ 대통령의 여는 말 ▲ 기자들의 질의응답 ▲ 대통령의 마무리 발언까지 포함해 약 90분가량 진행될 예정이다. 또한 질의응답은 '정치/외교'와 '정책/경제' 등 크게 두 카테고리로 나뉘어 진행된다.