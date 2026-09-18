123개 단체 대표들 청와대 앞 결집... "국가보안법, 이제는 폐지해야"

큰사진보기 ▲국가보안법폐지국민행동과 국가보안법7조부터폐지운동시민연대 등은 17일 오전 11시 청와대 분수대 앞에서 ‘국가보안법 폐지 월요시위 300회’를 맞아 국가보안법 폐지 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲각계각층의 시민사회단체 대표들이 국가보안법폐지를 촉구하는 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲각계각층의 시민사회단체 대표들이 국가보안법폐지를 촉구하는 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲자주통일평화연대 이홍정 상임대표가 국가보안법 폐지와 함께 여러 가지 전환운동이 필요하다고 강조하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가보안법폐지국민행동 김재하 대표가 국가보안법 폐지를 촉구하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가보안법폐지국민행동과 국가보안법7조부터폐지운동시민연대 등은 17일 오전 11시 청와대 분수대 앞에서 ‘국가보안법 폐지 월요시위 300회’를 맞아 국가보안법 폐지 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲손정목 통일시대연구원 원장이 이날 기자회견에서 이날 오전 이정훈 반도평론 대표 등 8명을 대상으로 진행된 압수수색을 강력히 규탄하는 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에는 장민호 선생이 직접 나서 국가보안법 피해가 오랜 기간 이어져 현재까지도 계속되고 있다는 점을 강력하게 제기했다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲신동훈 제주세월호기억관 운영위원장이 국가보안법 제21조에 규정된 ‘상금’, 이른바 국가보안법 포상금 제도의 문제를 집중적으로 제기했다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가보안법7조부터폐지운동시민연대 박미자 대표가 국가보안법 폐지를 촉구하며 강력한 규탄의 목소리를 냈다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲함재규 민주노총 통일위원장, 도승숙 참교육을위한전국학부모회 수석부회장, 봉준희 진보대학생넷 이화여대지회장이 기자회견문을 공동으로 낭독하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

"국가보안법 폐지를 더 이상 미루지 말라."

큰사진보기 ▲국가보안법7조부터폐지운동시민연대 박미자 대표가 청와대 연풍문앞에서 국가보안법 폐지 촉구 서한을 배진교 대통령비서실 국민경청비서관에게 전달하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

국가보안법 폐지를 요구해 온 전국 각계 시민사회단체 대표들이 한자리에 모여 정부와 국회에 국가보안법 폐지를 강력히 촉구했다.국가보안법폐지국민행동과 국가보안법7조부터폐지운동시민연대 등은 17일 오전 11시 청와대 분수대 앞에서 '국가보안법 폐지 월요시위 300회'를 맞아 국가보안법 폐지 촉구 기자회견을 열었다.이날 기자회견에는 국가보안법 폐지를 요구하는 123개 시민사회단체가 공동주최로 참여했다.특히 단순히 여러 단체가 이름을 올리는 데 그치지 않고, 자주·통일·평화운동을 비롯해 노동·교육·종교·문화예술·인권운동, 국가보안법 피해자 단체 등을 대표하는 인사들이 직접 한자리에 모여 국가보안법 폐지를 촉구했다는 점에서 더욱 큰 의미를 더했다.자주통일평화연대 이홍정 상임대표, 국가보안법폐지국민행동 김재하 대표, 한국민족예술총연합 강욱천 사무총장, 한국기독교인권위원회 류순권 소장, 김복동의희망 윤미향 공동대표, 전교조 전승혁 부위원장, 이정훈무죄석방대책위 손정목 통일시대연구원장, 장민호 귀국추진위원회 장민호 선생, 국가보안법 피해자인 신동훈 제주세월호기억관 운영위원장, 국가보안법7조부터폐지운동시민연대 박미자 대표 등 각계 인사들이 잇따라 발언에 나서 국가보안법 폐지를 촉구하며 강력한 규탄의 목소리를 냈다.사회를 맡은 정범진 (사)생명·평화·민주주의연구소 이사장은 "국가보안법 폐지를 요구하는 각계의 목소리가 오늘 이곳에 모였다"며 기자회견의 시작을 알렸다.첫 번째 규탄발언에 나선 자주통일평화연대 이홍정 상임대표는 "국가보안법 폐지운동은 반공·분단·냉전 체제 속 안보국가의 통치체제를 민주주의·인권·평화를 중심으로 한 국민주권 체제로 전환하는 운동"이라고 밝혔다.이 의장은 사상과 표현을 처벌하는 안보에서 구체적 위협과 범죄행위를 규율하는 안보로 전환해야 한다며, 국가보안법 폐지와 함께 피해 진상 규명과 사회적 기억 축적, 헌법·국제인권 의제화, 평화체제 전환 운동의 결합이 필요하다고 강조했다.국가보안법폐지국민행동 김재하 대표는 국가보안법을 "국민의 사상과 표현을 억압하고 비판적 목소리를 처벌하는 법"이라고 비판하며 폐지를 촉구했다.김 대표는 "여론이 무르익을 때까지 기다려서는 국가보안법을 없앨 수 없다"며 이재명 대통령과 더불어민주당이 적극적으로 폐지에 나서야 한다고 주장했다.유승근 한국교회 인권센터 소장은 "종교계는 국가보안법 피해자와 가족들의 곁을 지켜왔다"며 "누구도 국가의 필요나 이념의 이름으로 희생돼서는 안 된다"고 강조했다.문장렬 전 국방대 교수는 "국가보안법은 국가안보를 위한 법이라는 명분과 달리 오히려 안보를 해치고 있다"며 폐지 필요성을 주장했다.그는 자주권과 주한미군 문제 등에 대한 논의를 '친북'이나 '이적'으로 연결하는 구조가 정상적인 안보 논의를 가로막는다며 "민주주의와 주권을 지키는 것이 군의 본연의 정신"이라고 강조했다.참가자들은 "이재명 정부는 국가보안법 폐지하라!", "국가보안법 폐지하고 내란세력 청산하자!", "국가보안법 폐지하고 국민주권 확립하자!" 등의 구호를 외치며 국가보안법 존치 문제를 더 이상 미뤄서는 안 된다고 촉구했다.이날 기자회견의 가장 큰 특징은 서로 다른 영역에서 활동해 온 각계 대표들이 '국가보안법 폐지'라는 하나의 요구 아래 한자리에 모였다는 점이다.123개 공동주최단체에는 국가보안법폐지국민행동을 비롯해 민주노총, 전교조, 전국농민회총연맹, 전국여성농민회총연합, 한국진보연대, 한국민족예술총연합, 참교육을위한전국학부모회, 민주화실천가족운동협의회, 전국민족민주유가족협의회, 한국교회인권센터, 향린교회, 양심수후원회, 통일광장 등 노동·농민·교육·종교·인권·통일 관련 단체들이 대거 참여했다.국가보안법 사건 당사자와 피해자를 지원해 온 이정훈무죄석방대책위, 석권호석방대책위, 김련희송환추진위원회, 장민호귀국추진위원회 등도 함께했다.참가자들은 이날 국가보안법 문제가 과거 권위주의 정권 시기의 역사적 문제에 그치는 것이 아니라 현재 진행 중인 수사와 재판, 출입국 제한, 피해자들의 삶을 통해 여전히 이어지고 있다고 주장했다.또한 국가보안법으로 인한 피해 사례를 직접 제시하며 정부와 국회가 법 폐지와 피해 회복에 나서야 한다고 요구했다.손정목 통일시대연구원 원장은 이날 기자회견에서 당일 오전 진행된 이정훈 반도평론 대표 등 8명에 대한 압수수색을 강력하게 규탄했다.손 원장은 "이정훈 선생 등 8명이 거의 동시에 압수수색을 받고 있다"며 "안보수사대가 스스로의 존립 기반을 확인하기 위해 무리한 수사를 벌이는 것 같다"고 주장했다.이어 "책을 읽고 공부했다는 이유로 압수수색을 하는 것을 보면서 이재명 정부에서 무엇이 바뀌었는지 묻지 않을 수 없다"며 "무리한 압수수색을 중단하고 모든 양심수를 석방하며 국가보안법을 폐지해야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견에서는 국가보안법 사건으로 복역한 뒤 미국으로 추방당한 장민호 선생이 직접 나서 국가보안법 피해의 현재성을 보여주는 문제를 제기했다.장 선생은 2006년 이른바 '일심회' 사건으로 국가보안법 위반 혐의로 구속돼 7년을 복역한 뒤 2013년 미국으로 출국했고, 이후 지금까지 13년간 입국금지 조치가 이어졌다.지난 8월 어머니의 병세가 위독해지자 장 선생은 모친의 임종을 지키기 위해 긴급 귀국을 추진했다.그러나 시민사회단체와 장 선생 측에 따르면 당국은 기존에 요구하지 않았던 미국 연방수사국(FBI)의 범죄경력증명서(Identity History Summary Checks)를 추가로 요구했다.미국에서 발급받는 해당 서류에는 상당한 시간이 걸릴 수 있어 장 선생과 시민사회단체들은 긴급한 인도적 상황에서 왜 이 서류가 새롭게 요구됐는지 강하게 문제를 제기했다.결국 장 선생의 어머니는 지난 8월 31일 오전 11시 30분 별세했고, 장 선생은 임종을 지키지 못했다.이후 당국이 관련 제출 절차를 간소화하면서 장 선생의 일시 입국이 가능해졌고, 장 선생은 9월 4일 저녁 귀국해 뒤늦게 어머니의 장례를 치렀다.그러나 참가자들은 "조금만 행정처리가 빨랐다면 아들이 어머니의 마지막 순간을 지킬 수 있었다"며 장기간 이어진 입국제한과 긴급 상황에서의 추가 서류 요구가 적절했는지를 정부가 밝혀야 한다고 주장했다.장민호 귀국을 지원해 온 시민사회단체들은 ▲장기간 계속된 입국금지 연장의 법적·객관적 근거 ▲기존에 요구하지 않았던 FBI 범죄경력증명서를 이번에 추가로 요구한 근거 ▲향후 장기 입국제한 해제 여부 등에 대한 정부의 명확한 답변을 요구하고 있다.특히 이날 신동훈 제주세월호기억관 운영위원장은 국가보안법 제21조에 규정된 '상금', 이른바 국가보안법 포상금 제도의 문제를 집중적으로 제기했다.국가보안법 제21조는 국가보안법 위반자를 수사기관이나 정보기관에 통보하거나 체포한 사람뿐 아니라, 범죄를 인지해 체포한 수사기관 또는 정보기관 종사자에게도 상금을 지급할 수 있도록 규정하고 있다.신 운영위원장은 자신이 국가보안법 위반 혐의로 기소됐다가 법원에서 최종 무죄를 받은 과정을 거론하며, 자신의 사건 수사 과정에서 국정원과 경찰 관계자들에게 모두 5520만 원의 포상금·수당이 지급됐다는 사실을 문제 삼았다.그는 자신에 대한 국가보안법 사건이 1심과 항소심, 대법원에서 모두 무죄로 끝났음에도 이미 지급된 포상금을 돌려받을 법적 장치가 없다는 점을 비판해 왔다.국정원은 무죄 확정 이후인 2025년 12월 신 운영위원장에게 국정원장 명의의 사과문을 전달했다. 그러나 당시에도 현행 제도상 이미 지급된 포상금을 환수하기 어렵다는 문제가 제기됐다.신 운영위원장은 이날 이 같은 제도가 국가보안법 사건의 무리한 수사와 기소를 부추길 우려가 있다며 제21조를 포함한 포상금 제도 자체를 다시 들여다봐야 한다고 촉구했다.현행 국가보안법 제21조는 수사·정보기관 종사자에 대해서도 상금을 지급할 수 있도록 하고 있다. 법무부가 공개한 '국가보안유공자 상금 및 보로금 지급' 기준에는 국가보안법 제21조에 따른 상금이 사건 유형에 따라 최고 20억 원까지 지급될 수 있다고 명시돼 있다.신 운영위원장은 포상금 제도에 대해 "공안수사기관에는 마약과도 같았다"면서 "필연적으로 과잉 수사와 조작 수사를 부추길 수 있는 유혹의 장치"​라고 성토했다.또한 "무죄추정의 원칙을 정면으로 부정하고 법원의 최종 판결이 나오기도 전에 죄를 범한 자로 단정해 그 사람을 체포한 수사관에게 포상금을 지급한다"며 "사실상 유죄추정"​이라고 비판했다. 그러면서 "지금 당장 위헌법률심판에 올려야 한다"​고 강조했다.계속해서 국가보안법 7조부터폐지운동시민연대를 결성해 국회 앞 월요시위를 이끌어 온 박미자 대표는 자신도 이적표현물 소지 혐의로 파면되고 연금을 박탈당한 국가보안법 피해자라고 밝히며, "아이들의 정직한 삶과 평화로운 미래를 위해 투쟁한 지 7년이 됐다"고 전했다.이어 박 대표는 국민을 반국가세력으로 규정해 탄압해 온 역사를 지적하며 "내란 청산 과정에서 국가보안법도 반드시 폐지해야 한다"고 주장했다.참가자들은 이날 300회를 맞은 국가보안법 폐지 월요시위의 의미도 강조했다.국가보안법 폐지를 요구하는 월요피켓팅은 헌법재판소 앞에서 시작돼 국회 앞으로 장소를 옮기며 수년간 이어져 왔다.참가자들은 기자회견문에서 "비가 오나 눈이 오나 7년의 세월 동안 이어온 걸음"이라며 국가보안법이 사상과 양심, 표현의 자유를 침해한다고 주장했다.특히 "300번의 월요일 동안 국가보안법 폐지를 요구했지만 여전히 국가보안법 사건의 피해자들이 나오고 있다"며 정부와 국회에 응답을 요구했다.국가인권위원회는 지난 2004년 국가보안법 폐지를 권고했으며, 유엔 자유권규약위원회 등 국제인권기구들도 국가보안법이 표현의 자유 등에 미치는 영향을 지적하며 폐지 또는 개정을 권고해 왔다.이날 청와대 앞에 모인 123개 시민사회단체 대표와 참가자들은 국가보안법으로 인한 인권 침해와 피해 사례가 계속되고 있다며 정부와 국회가 폐지 논의에 나서야 한다고 촉구했다.기자회견문은 함재규 민주노총 통일위원장, 도승숙 참교육을위한전국학부모회 수석부회장, 봉준희 진보대학생넷 이화여대지회장이 공동으로 낭독했다.참가자들은 기자회견문을 통해 대통령에게 국가보안법 문제에 대한 정치적 결단을 촉구하고, 국회에는 계류 중인 국가보안법 폐지법률안을 논의할 것을 요구했다.또 국가보안법으로 피해를 입은 이들의 명예회복과 피해 회복에도 국가가 책임 있게 나서야 한다고 밝혔다.기자회견을 마친 뒤 박미자 국가보안법7조부터폐지운동시민연대 대표와 실무단은 국민경청비서관과 면담을 갖고 이 같은 요구가 담긴 기자회견문을 전달했다.종교계와 노동계, 교육계, 문화예술계, 인권·통일운동단체, 그리고 국가보안법 사건의 당사자와 피해자들이 함께한 이날 기자회견에서 참가자들이 정부와 국회에 던진 요구는 하나였다.