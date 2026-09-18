뼈만 남은 사체도... 아무도 몰랐던 도로변의 죽음

큰사진보기 ▲과거 설치된 버스세이버 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새가 부딧힌 흔적 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲충돌 이후 죽은 쇠솔새 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기록한 자료를 올린 모습 ⓒ 네이처링 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲방음벼을 조사하는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 17일 오전, 대전환경운동연합 새나래 회원들은 가수원 도로변에 설치된 투명방음벽을 따라 걸었다. 도로에는 평소와 다름없이 차량들이 빠르게 오갔고, 주변에서는 사람들이 각자의 일상을 보내고 있었다. 그러나 도로 옆 투명방음벽 아래에는 일상 속에서 쉽게 발견하기 어려웠던 야생조류의 죽음이 곳곳에 남아 있었다.모니터링은 약 900m에 이르는 투명방음벽 가운데 약 450m 구간을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 3시간여 동안 방음벽을 따라 이동하며 바닥에 떨어진 조류 사체와 충돌 흔적을 하나씩 확인하고 기록했다. 처음에는 한두 마리의 사체가 눈에 들어왔지만, 방음벽을 따라 이동할수록 또 다른 사체가 계속 발견됐다.조사 구간에서 확인된 조류 사체는 모두 33개체였다. 뼈만 남아 있는 사체도 있었고 일부 깃털이 남아 있는 개체도 있었다. 비교적 최근에 충돌한 것으로 보이는 사체도 발견됐다. 정확히 언제 충돌했는지는 확인하기 어려웠지만, 사체의 상태가 서로 다른 것으로 보아 여러 시기에 걸쳐 충돌사고가 발생했을 가능성을 확인할 수 있었다.사체의 크기도 다양했다. 이곳은 과거 조류충돌 문제가 심각해 오래전부터 '버드세이버'라고 불리는 맹금류 모양의 스티커가 설치된 지역이기도 하다. 당시에는 맹금류 스티커를 부착하면 새들이 이를 포식자로 인식해 충돌을 피할 수 있을 것으로 판단했다. 그러나 이후 관련 연구와 현장 경험을 통해 맹금류 모양의 스티커만으로는 조류충돌을 효과적으로 줄이는 데 한계가 있는 것으로 확인되면서, 최근에는 유리창 전체에 일정한 간격으로 패턴을 형성하는 조류충돌 방지테이프를 부착하는 방식으로 예방정책이 전환되고 있다.맹금류로 추정되는 비교적 큰 두개골이 발견되는가 하면, 자세히 살펴보지 않으면 흔적조차 찾기 어려울 정도로 작은 두개골도 있었다. 작은 박새류로 추정되는 흔적이었다. 시간이 지나면서 몸체가 사라지고 뼈만 남은 개체부터 최근 충돌한 것으로 보이는 개체까지 서로 다른 형태의 흔적이 방음벽 주변에 남아 있었다.짧은 구간에서 예상보다 많은 사체가 발견되면서 이를 하나씩 확인하고 기록하는 데에도 상당한 시간이 필요했다. 이날 조사에서는 정해진 시간 안에 조사 대상 구간 전체를 세밀하게 살펴보는 것조차 쉽지 않았다. 이번 조사에서 확인된 33개체는 당시 현장에서 발견한 최소 확인 개체수이며, 실제로 이곳에서 발생한 조류충돌 피해 규모가 더 클 가능성도 있다.무엇보다 힘들었던 것은 평소 아무렇지 않게 지나던 도로에서 이렇게 많은 생명의 흔적을 직접 마주해야 한다는 사실이었다. 매일 수많은 차량이 오가는 도로에서 사람들에게 방음벽은 소음과 안전을 위해 설치된 시설일 뿐이지만, 새들에게는 전혀 다른 의미를 가진 공간일 수 있었다. 투명한 방음벽은 새들이 장애물을 인식하기 어렵게 만들고, 주변의 하늘이나 나무가 유리에 비칠 경우 실제로 이동할 수 있는 공간으로 착각하게 만들 수 있기 때문이다.특히 최근 충돌한 것으로 보이는 쇠솔새 사체를 발견했을 때는 현장의 모습이 더욱 선명하게 다가왔다. 작은 새 한 마리가 도로변에 쓰러져 있었고, 바로 옆 도로에서는 차량들이 빠르게 지나가고 있었다. 새 한 마리의 죽음과 상관없이 도로 위의 일상은 계속되고 있었다. 아무 일도 없었다는 듯 차량은 지나갔고, 사람들의 하루도 이어졌다.이번 모니터링은 대전환경운동연합이 수년 전부터 문제를 제기해 온 야생조류 유리창충돌 문제를 보다 구체적으로 확인하기 위한 활동으로 계획됐다. 대전환경운동연합 새나래 회원들은 올해 '기후위기 대응활동 프로젝트'를 통해 조류충돌 문제를 직접 조사하고 예방활동까지 이어갈 계획이다.이번 활동은 대전환경운동연합과 에너지협동조합 해유가 공동 주관하고 한국수자원공사가 후원하는 '기후위기 대응활동 프로젝트'를 통해 진행되고 있다. 9월부터 12월까지 참가자들이 직접 기후와 환경 문제를 선정하고, 문제를 해결하기 위한 활동을 기획하고 실행하는 방식으로 진행된다. 대전환경운동연합 새나래 회원들은 그동안 관심을 가져온 야생조류 유리창충돌 문제를 이번 프로젝트의 주제로 선정하고, 조류충돌 실태를 직접 조사하는 한편 방지시설을 설치하고 그 효과를 모니터링하는 활동을 진행하고 있다.새나래는 이번 프로젝트를 통해 노루벌적십자생태원 내 유리창을 대상으로 조류충돌 방지 스티커를 설치할 예정이다. 국립생태원의 협조를 받아 오는 10월 시민들과 함께 조류충돌 방지 스티커 설치 방법을 배우고 직접 설치하며, 이후 설치된 시설을 모니터링해 효과를 확인하는 활동도 진행할 계획이다.가수원 투명방음벽 모니터링은 이러한 활동을 시작하기 위한 첫걸음이다. 새나래는 앞으로 조류충돌 사고가 발생하는 지역을 지속적으로 조사하고 기록해 나갈 예정이다. 향후에는 대전시 전역으로 모니터링을 확대해 투명방음벽과 유리창 등 조류충돌 위험시설의 현황을 파악하고, 조사 결과를 바탕으로 조류충돌 방지시설 설치와 위험시설 개선을 요구하는 활동으로 이어갈 계획이다.현장에서 확인한 450m의 방음벽은 단순한 시설물이 아니었다. 그 아래에는 뼈만 남은 새의 흔적과 깃털이 있었고, 얼마 지나지 않은 충돌의 흔적도 남아 있었다. 사람에게는 투명해서 잘 보이지 않는 방음벽이 새들에게는 피할 수 없는 장애물이 될 수 있다는 사실을 3시간 동안 직접 확인한 셈이다. 우리가 아무렇지 않게 지나쳤던 도로와 투명방음벽 아래에서 얼마나 많은 생명이 사라지고 있는지 확인하기 위해서는 앞으로 더 많은 조사와 기록이 필요하다. 대전환경운동연합 새나래는 그 보이지 않던 죽음을 기록하는 일에서부터 조류충돌을 줄이기 위한 활동을 시작한다.