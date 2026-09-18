약산과 금일, 20년 기다림 끝 다리 놓인다

큰사진보기 ▲금일도 장도와 구름다리 ⓒ 완도신문 관련사진보기

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"나는 너와 다르지만, 너에게 건너갈 수 있다. 너는 나와 다르지만, 네 모습 그대로 이쪽으로 올 수 있다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

다리는 스스로 목적지가 되지 않는다. 그저 서로 마주 선 두 땅 사이, 까마득한 허공에 몸을 바쳐 '건너가는 일' 하나를 존재의 이유로 삼는 침묵의 사유다.인류가 물길이나 골짜기를 건너기 위해 자연의 외나무와 돌을 놓으며 시작된 다리의 역사는, 기원전 그리스의 아르카디코 석조 아치교처럼 수천 년 동안 서로 닿을 수 없던 세계를 물리적으로 이어왔다. 미지의 건너편으로 발을 내딛고자 했던 인간의 오랜 갈망은 다리를 통해 단절을 넘어 문명을 순환시키는 힘을 얻었다.이처럼 다리가 '건너감'의 열망을 담아낸 수단이라면, 섬은 태초부터 물결의 겹겹으로 스스로를 둘러싼 채 자기만의 우주를 품어온 고독의 공간이다. 사방을 푸르게 에워싼 수평선은 섬을 세상으로부터 물리적으로 떼어놓지만, 바로 그 멀어짐 덕분에 섬은 뭍의 속도와 쉽게 섞이지 않는 자기만의 숨결과 고유성을 간직해 왔다.바람이 깎아낸 절벽의 결도, 포구에 밴 바다 냄새도, 그곳에 뿌리내린 사람들의 나지막한 언어도 바다라는 깊고 넓은 경계를 지나며 오롯한 서정이 되었다. 외로움이 깊을수록 고유함은 선명해지는 법이기에, 섬은 세상의 속도에서 조금 떨어져 있음으로써 오히려 자신의 모습을 지켜온 공간이었다.그러나 섬에 다리가 없다는 것은 삶의 호흡이 철저히 바다의 허락 아래 이루어진다는 뜻이기도 했다. 물길이 닫히고 풍랑이 거칠어지는 날이면 섬의 일상은 외부 세상과의 단절 앞에 놓였다. 경조사는 물론 응급환자의 이동도 멈춰야 했고, 제때 출하되지 못한 농수산물이 항구에서 발길을 기다리는 일도 섬이 감내해온 현실이었다.닿지 못하는 편지, 건너가지 못하는 아픔, 그리고 급박한 생명의 시간조차 바다 앞에서 멈춰야 했던 것이다. 다리의 부재는 단순한 교통의 불편을 넘어, 삶과 삶 사이에 존재하는 거리를 보여주는 하나의 경계였다. 그 끊어진 길 위에서 섬사람들은 오랫동안 바다를 바라보며 닿을 수 없는 건너편을 그리워해야만 했다.다리는 늘 자신을 스쳐 가는 발걸음을 묵묵히 받아들이며, 자신을 내어주고도 아무것도 소유하지 않는 존재다. 아래로는 차가운 바닷물이 흐르고 위로는 거센 바람이 지나가도, 무언가를 잇기 위해 스스로 경계가 되는 일은 자신의 몸을 내어 타인의 길을 열어주는 깊은 기도와도 같다.다리는 그렇게 중간에 서서 이쪽과 저쪽을 모두 품으면서도 어느 한쪽의 것이 되지 않는다. 인간의 삶 속에도 이처럼 멀리 떨어져 있어도 서로에게 닿고자 하는 열망과, 자신만의 고유한 삶을 지키고자 하는 마음이 늘 함께 흐르고 있다.그 길목에 마침내 하나의 큰 소식이 들려왔다. 완도군 약산과 금일 지역 주민들이 20여 년 동안 기다려온 연륙교 사업이 마침내 예비타당성조사를 통과한 것이다. 오랜 시간 바다를 사이에 두고 서로를 바라보아야 했던 두 지역이 이제 하나의 길로 이어질 첫걸음을 내디뎠다.국가의 엄격한 검증을 거친 이번 결정을 통해, 단절된 삶을 잇고자 했던 주민들의 오랜 열망이 마침내 현실의 지평 위에 명확한 윤곽을 드러냈다. 수십 년 세월 바다에 가로막혔던 주민들의 간절한 염원이 비로소 결실을 맺는 역사적인 순간이었다.약산과 금일은 바다를 사이에 두고 가까이 마주하고 있지만, 그 가까움이 언제나 곧바로 닿을 수 있음을 의미하지는 않았다. 평온한 날에는 배가 두 지역의 삶을 이어주지만, 풍랑이 거세지면 그 길은 다시 닫혔다.배 시간에 맞춰 하루를 움직이고 마지막 배를 놓치지 않으려 서둘러야 했던 나날들. 그들에게 바다는 아름다운 풍경인 동시에 삶의 속도를 결정하는 거대한 경계였다. 그래서 두 섬을 잇는 다리는 단순히 바다 위에 놓이는 구조물이 아니라, 바다가 오랫동안 통제해 온 사람들의 시간을 다시 사람의 손으로 돌려주는 길이 될 것이다.실제로 우리 땅 곳곳의 연륙교는 섬의 삶에 새로운 가능성을 열어왔다. 신안의 천사대교와 여수·고흥을 잇는 연륙교들은 응급환자의 육지 이송과 농수산물의 물류 이동을 한층 수월하게 만들며 섬 주민들의 생활권을 넓혀왔다.남해안의 여러 연륙교 역시 섬과 육지를 오가는 사람들의 길을 열고, 지역의 자연과 문화를 더 많은 사람에게 보여주는 통로가 되어왔다. 다리가 가져오는 변화는 이동의 편리함에만 있지 않다. 필요할 때 제때 병원에 가고, 제때 물건을 내다 팔며, 멀리 나간 가족이 마음먹은 날 고향으로 돌아올 수 있게 되는 것. 그것은 결국 삶의 선택지가 넓어진다는 뜻이다.다리는 또한 서로 다른 시간의 속도를 이어주는 일이기도 하다. 섬에서의 하루는 오랫동안 배가 뜨는 시간에 맞춰 열리고, 파도가 높아지면 세상으로 향하던 발걸음도 다시 섬 안으로 돌아와야 했다. 사람들은 기다림을 삶의 일부로 받아들이며 살아왔다.그러나 기다림이 아름다운 인내가 되기 위해서는 그것이 스스로 선택한 기다림이어야 한다. 생명을 살릴 골든타임이 멈추고, 꼭 만나야 할 사람이 있어도 바다 앞에서 돌아서야만 하는 기다림이라면 그것은 낭만이 아니라 삶의 제약이다.그러므로 다리가 놓인다는 것은 섬의 시간을 육지의 속도로 억지로 끌어가는 일이 아니다. 오랫동안 바다에 맡겨두었던 사람들의 시간을 이제 스스로 선택할 수 있는 시간으로 돌려주는 일인지도 모른다. 가고 싶은 날 갈 수 있고, 돌아오고 싶은 날 돌아올 수 있다는 것. 그 평범한 자유가 어쩌면 다리가 건네는 가장 따뜻한 선물일 것이다.그러나 연륙교가 놓인다고 해서 섬의 고유한 서정까지 사라져서는 안 된다. 연결은 닮아가는 것이 아니라 서로 다름을 인정하면서 만나는 것이기 때문이다.육지와 이어진다고 해서 약산과 금일이 육지와 같아져야 하는 것은 아니다. 오랫동안 바다를 마주하며 살아온 사람들의 삶과 언어, 바람과 풍경, 계절의 결을 그대로 간직할 때 약산과 금일은 비로소 육지가 쉽게 가질 수 없는 고유한 가치를 세상에 건넬 수 있다.더 쉽게 오갈 수 있게 된 만큼, 바다가 만들어 낸 특유의 적막과 섬 고유의 삶의 방식을 한층 세심하게 지켜내야 한다. 문명의 편리함 뒤에 섬이 간직해 온 맑은 영혼마저 육지의 소음 속에 묻히게 할 수는 없기 때문이다.좋은 다리는 단절을 없애는 데서 끝나지 않는다. 건너편의 독자성을 훼손하지 않고 온전히 존중하는 길이어야 한다. 다리가 섬을 육지로 바꾸는 것이 아니라, 섬이 가진 고유한 얼굴을 더 넓은 세상에 보여줄 수 있도록 길을 열어주는 것. 사람과 물자는 자유롭게 오가되, 섬이 오랫동안 지켜온 삶의 호흡까지 육지의 속도로 바꾸지는 않는 것. 그것이 연결 이후 우리가 지켜야 할 또 하나의 약속일 것이다.결국 약산과 금일을 이어줄 다리는 오늘을 살아가는 우리에게 나지막한 물음을 던진다. 우리는 지금 누군가의 외로운 삶으로 건너가는 작은 다리가 되어주고 있는가, 아니면 거센 강물 위에 서서 누군가가 오기만을 기다리는 아득한 건너편의 섬으로 남아 있는가.20년이라는 긴 기다림 끝에 예비타당성조사 통과라는 이정표를 지난 약산~금일 연륙교는 이제 새로운 시간을 향해 첫걸음을 내딛는다. 언젠가 그 위로 수많은 발걸음이 오가고, 누군가는 병원으로 향하고, 누군가는 시장으로 향하며, 누군가는 오래 떠나 있던 고향으로 돌아올 것이다. 그 모든 발걸음 아래에서 다리는 말없이 자신의 자리를 지킬 것이다.그렇게 약산과 금일 사이의 푸른 바다 위에 하나의 길이 놓인다.그 길은 단절을 지우기 위한 길이 아니라, 서로 다른 두 세계가 서로의 다름을 품은 채 만나는 길이다. 섬은 섬으로 남고, 육지는 육지로 남으며, 그 사이를 다리가 잇는다. 어쩌면 그것이 우리가 오래 기다려온 연결의 가장 아름다운 모습일 것이다.