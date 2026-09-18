완도형 농어촌기본소득 내년엔 가능할까

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큰사진보기 ▲이승창 자유기고가. ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지난 지방선거에서 '농어촌기본소득'은 완도군의 미래를 좌우할 핵심 화두이자 가장 뜨거운 정책쟁점으로 떠올랐다. 당선된 김신 군수와 경쟁 후보 모두 기본소득 도입을 대표 공약으로 내세우며 선거 과정에서 치열한 공방을 벌였다. 경쟁 후보가 '전 군민 월 20만 원 일괄 지급'을 제안하자, 선거 초반 현금성 복지에 신중한 입장을 보였던 김신 후보는 완도의 재정 현실을 직시한 '단계적·실현 가능한 완도형 기본소득'을 대안으로 제시했다. 이는 무리한 일괄 지급으로 인한 열악한 재정 부담을 피하고, 재정 건전성을 유지하면서도 지속 가능한 제도를 구축하겠다는 나름의 정교한 전략이었다.김 군수가 밝힌 구상은 크게 2단계로 나뉜다. 1단계에서는 정부 시범사업을 활용해 전 군민에게 월 15만~20만 원을 지급하고, 2단계에서는 해상풍력 등 신재생에너지 사업이 본격화되는 시점에 지방소득세와 주민 이익공유 재원을 활용해 월 25만 원 수준으로 확대한다는 안이다. 초기에는 국비 40%, 도비 30%를 확보해 군비 부담을 30%로 최소화하고, 장기적으로는 에너지 수익을 결합해 군 재정 자립형 구조를 완성하겠다는 것이 핵심 골자다. 이 공약은 인구 감소와 지역소멸 위기의 절벽에 서 있는 군민들에게 큰 희망과 기대를 안겨주었다. 지급 규모와 재원 조달 방식을 두고 다양한 평가가 갈렸지만, 결과적으로 군민들은 재정 책임감을 갖춘 후보의 손을 들어주었다.그러나 당선 이후 마주한 완도군의 재정 현실은 결코 녹록지 않았다. 군수직 인수위원회 분석에 따르면, 완도군 재정은 약 700억~800억 원 규모의 세수 부족이 예상된다는 진단을 내놓았는데, 이를 두고 전임 군수와 진위를 놓고 논란이 있었다. 주민등록인구(약 4만 4천 명)를 바탕으로 주민 1인당 월 15만 원을 지급할 경우 연간 총사업비는 약 795억 원에 달한다. 국·도비를 차질 없이 지원받는다 해도 240억 원이라는 막대한 군비 부담이 발생한다는 이유로 행정의 발걸음은 신중함을 넘어 다소 소극적인 태도를 보여왔다.반면 정부 시범사업 대상으로 선정되어 우리 군보다 앞서 사업을 추진하고 있는 신안, 곡성, 구례, 보성 등 전남 지역 지자체들의 사례는 참고할 만한 이정표가 되어주고 있다. 시행 초기임에도 인구 유입과 골목상권 활성화라는 긍정적인 선순환이 확인되고 있다. 기본소득 지급을 계기로 도시로 나갔던 주민이 돌아와서 인구가 소폭 증가하거나, 지역사랑상품권 사용 확대로 소상공인의 매출이 상승했다. 무엇보다 고령층 주민들에게 병원비, 약값, 식료품비 부담을 덜어주는 실질적인 사회안전망 역할을 톡톡히 해내고 있다.물론 제도가 운용되며 몇몇 허점도 드러나고 있다. 지역 소비 유도를 위해 사용 구역을 읍·면 단위로 엄격히 제한하다 보니 편의시설이 부족한 오지 주민들이 불편을 겪거나, 거동이 불편한 어르신들의 이동 애로, 위장전입 조사를 위한 행정력 소모 등은 반드시 보완해야 할 과제다.하지만 지금 완도군이 주목하고 과감히 결단해야 할 중요한 정책적 반전이 일어나고 있다. 농림축산식품부는 2027년부터 농어촌 기본소득 시범사업 대상을 전체 69개 인구소멸지역 중 35개 자치단체로 대폭 확대하고, 정부 지원 비율 또한 현행 40%에서 50%로 증액하여 지방정부의 재정 부담을 대폭 줄여줄 계획이다. 국비 지원이 50%로 늘어나면 그동안 완도군이 가장 큰 걸림돌로 꼽았던 군비 부담률은 현저히 낮아지게 된다. 이에 더해 정부는 향후 '농어촌기본소득법' 제정 과정과 시범사업 성과 평가를 거쳐, 재정 자립도가 낮은 소멸위기 지역일수록 중앙정부의 분담 비율(국고 보조율)을 더 높여주는 차등 보조 방식의 도입까지 적극 검토할 방침이다.이처럼 중앙정부의 정책 기류가 지방정부의 재정 부담을 덜어주는 방향으로 대전환을 시도하고 있는 만큼, 완도군 역시 더 이상 재정 부담만을 이유로 사업 추진에 소극적이어서는 안 된다. 지금 필요한 것은 과감하고 선제적인 실행 의지다. 완도군은 지금부터 철저히 대비하고 최선의 준비를 다하여, 내년 2027년 정부 확대 공모에는 반드시 선정되어 완도 군민들이 기본소득의 혜택을 조속히 누릴 수 있도록 총력을 다해야 한다.따라서 완도군은 2027년 사업 선정을 목표로 당장 구체적인 실행 계획에 착수해야 한다. 먼저 선행 지자체들의 시행착오를 타산지석으로 삼아, ICT 기반의 스마트 거주 인증 시스템을 도입함으로써 위장전입을 선제적으로 차단하고 행정력 소모를 줄여야 한다. 또한, 오지 주민들을 위한 이동형 장터 활성화와 필수 생활업종(병원·약국 등)에 대한 권역 제한 완화 등 완도만의 세심한 맞춤형 운영 모델을 미리 설계해 놓아야 공모 평가에서 우위를 점할 수 있다.아울러 완도만의 강력한 미래 성장동력인 해상풍력 발전사업과 해양치유산업을 연계한 '주민 이익공유 체계' 구축 작업에도 박차를 가해야 한다. 정부의 재정 지원을 마중물 삼아 완도형 특화 수익원을 유기적으로 결합할 때, 완도형 기본소득은 단발성 복지를 넘어 완벽한 재정 자립형 선순환 구조로 진화할 수 있다.농어촌 기본소득은 단지 시혜성 현금을 나누어주는 일회성 복지 정책이 아니다. 지역 내 자금 순환을 돕고 인구 유입을 촉진하며 공동체를 지켜내기 위한 지방소멸 대응 최후의 생존 전략이다.준비 없는 조급한 추진도 경계해야 하지만, 다가온 절호의 기회를 재정 핑계로 놓쳐버리는 소극 행정은 군민들에게 더 큰 실망과 허탈감을 안겨줄 뿐이다. 정부 지원이 대폭 확대되는 2027년은 완도형 농어촌 기본소득 시행의 성패를 가를 명확한 '골든타임'이다. 완도군이 치밀한 준비와 과감한 예산 혁신을 통해 내년도 공모 선정을 반드시 이끌어내고, 대한민국 인구소멸 극복의 선도 모델로 우뚝 서기를 군민들과 함께 간절히 기대한다.