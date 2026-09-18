AI의 위험성에 대한 경고와 함께 개발 속도에 대한 조절까지 언급되고 있다. 이 문제를 짚어보기 위해 두 번에 걸쳐 글을 쓴다.
지금까지도 누가 더 크고 강력한 모델을 빨리 만드느냐를 놓고 경쟁했던 세계적인 인공지능 기업들의 분위기가 갑자기 달라졌다. 다리오 아모데이는 첨단 AI 모델의 개발 속도를 늦출 필요가 있다고 주장했고, 샘 올트먼도 공개적으로 동조했다.
이를 두고 다른 해석도 나온다. 경쟁과 상장, 막대한 기업가치가 걸린 상황에서 "우리 AI는 너무 강력해서 스스로 속도를 늦춰야 할 정도"라는 이야기가 기업에 유리한 서사가 되는 것 아니냐는 의심이다.
그럴 수도 있다. 그러나 나는 그들의 속내를 알 수 없다. 그것이 이 글의 관심사도 아니다. 내가 알고 싶은 것은 훨씬 단순하다. 도대체 무엇이 그렇게 위험해졌다는 것인가? 그리고 무엇의 개발 속도를 늦추자는 것인가? 이 질문부터 분명히 하지 않으면 전혀 다른 네 가지 문제가 'AI 위험'이라는 한마디 속에 뒤섞인다.
용어부터 분명히 해야 한다. 이 글에서 LLM(Large Language Model)은 학습된 가중치로 입력을 계산하고 다음 토큰을 만들어내는 모델 자체를 뜻한다. 반면 AI(artificial intelligence)또는 AI 시스템이라고 할 때는 LLM 하나만을 뜻하지 않는다. LLM을 둘러싼 에이전트와 오케스트레이션, 검색 프로그램, 브라우저, Python과 셸, 파일 시스템, 운영체제, 메모리, 각종 외부 도구와 접근권한까지 결합된 실제 작동 시스템을 말한다.
이 구분이 중요하다. 업계에서는 이 모든 것을 슬쩍 'AI'라는 한 단어로 묶어 이야기한다. 그런데 일반인은 "AI가 더 똑똑해졌다", "AI가 해킹을 할 수 있게 됐다", "AI가 통제를 벗어났다"는 말을 들으면 자연스레 LLM 자체가 그렇게 변했다고 받아들이기 쉽다.
하지만 같은 LLM에 인터넷과 셸, 파일 접근권한과 장시간 반복 실행 능력을 붙여놓으면 그 시스템이 할 수 있는 일은 완전히 달라진다. LLM이 달라진 것과 LLM 주변에 무엇을 붙였는가는 같은 문제가 아니다. 그런데 'AI'라는 말 하나가 이 둘을 가려버린다.
무엇을 늦추자는 것인가?
그래서 'AI 개발 속도를 늦추자'는 말을 적어도 네 가지로 나눠야 한다.
첫째, LLM 자체의 능력 향상을 늦춤 : 더 잘 추론하고, 더 어려운 코드를 만들고, 더 전문적인 과학·사이버 지식을 제공하는 모델을 더 강하게 만들지 말자는 뜻이다.
둘째, 에이전트의 자율성 확대를 늦춤 : 사람에게 매번 묻지 않고 스스로 다음 단계를 정하고, 실패하면 다시 시도하고, 장시간 일을 계속하게 하는 것을 줄이자는 뜻이다.
셋째, LLM을 현실 시스템과 연결하는 속도를 늦춤 : 인터넷, 브라우저, 셸, 데이터베이스, 결제 시스템, 기계와 무기 등에 연결하는 문제다.
넷째, 접근권한과 실행권한의 확대를 늦춤 : 파일을 읽기만 할 것인지 수정도 할 것인지, 프로그램을 실행할 것인지, 계정을 사용할 것인지, 돈을 보낼 것인지, 실제 시스템을 조작할 것인지의 문제다.
이 네 가지는 전혀 같은 것이 아니다. 그런데 'AI 개발 속도를 늦추자'는 말에서는 자꾸 하나로 합쳐진다.
'LLM 자체의 능력이 지나치게 강해지는 것이 위험한가?' 이것은 따로 논의해야 할 문제다. 실행권을 전혀 주지 않아도 어떤 모델이 인간에게 이전과는 비교할 수 없을 정도로 강력한 해킹 기술이나 위험한 전문지식을 제공할 수 있게 된다면 이야기는 달라진다. 인간이 그것을 받아 실행할 수 있기 때문이다. 만일 AI 기업들이 이것을 정말로 두려워해서 LLM 자체의 능력 개발을 늦추자고 말하는 것이라면, 그 문제는 따로 진지하게 따져보아야 한다.
그러나 필자가 지금까지 나온 위험 사례들에서 더 심각하게 느낀 것은 오히려 나머지 세 가지다.
- 에이전트에게 얼마나 많은 자율성을 주는가?
- 무엇과 연결하는가?
- 무슨 권한을 주는가?
그리고 이 세 가지에는 첫 번째 것과 결정적 차이가 있다. AI가 스스로 얻은 것이 아니라 인간이 준 것이다. 인터넷에 접속할 수 있게 만든 것은 인간이다. 셸을 실행하게 만든 것도 인간이다. 파일을 고치게 만든 것도 인간이다. 여러 시간 동안 실패와 재시도를 반복하게 만든 것도 인간이다. 어떤 단계에서 인간 승인을 받아야 하고, 어느 단계에서는 묻지 않아도 되는지 정한 것도 인간이다.
그런데 이렇게 행동 공간을 넓혀놓고 시스템이 예상하지 못한 일을 하면 "우리가 시키지도 않은 일을 AI가 스스로 했다"는 이야기가 나온다. 필자가 그동안 미토스, 알리바바의 ROME, 몰트북 같은 사례를 다룬 글에서 계속 같은 문제를 지적했다. '시키지 않았다'는 것과 '스스로 목적을 만들었다'는 것은 전혀 같은 말이 아니다.
"어떻게 해서든 이 방에 들어가라"고 시키고 열쇠와 망치와 사다리를 줬다고 하자. 그 사람이 창문을 깨고 들어갔다. 창문을 깨라고는 말하지 않았다. 그러나 깨지 말라고 명시적으로 말하지도 않았다. 그렇다면 그 사람이 갑자기 '창문을 깨야겠다'는 새로운 궁극적 목적을 스스로 창조한 것은 아니다. 방에 들어가라는 목적은 이미 주어졌다. 창문을 깨는 것은 그 목적을 이루기 위해 선택된 수단이다.
에이전트도 마찬가지다. 상위 목표는 인간이 줬다. 도구도 인간이 줬다. 인간이 반복 실행을 허용했다. 그런데 예상하지 못한 수단이 선택되면 갑자기 "시키지도 않았는데 스스로 알아냈다"고 말한다. 그것은 자유 의지가 생겼다는 증거가 아니다. 오히려 우선 물어야 할 것은 이것이다.
- 목표를 잘못 줬나?
- 제약조건을 빠뜨렸나?
- 권한을 지나치게 많이 줬나?
- 서로 충돌하는 명령을 넣었나?
자연어로 기계를 통제한다는 것
이 문제가 특히 심각해지는 이유는 에이전틱 AI가 복잡해질수록 그 행동을 완전한 프로그램 코드가 아니라 자연어로 통제하게 된다는 데 있다. 예를 들어 이런 명령들이 동시에 들어갈 수 있다.
"목표를 최대한 완수하라."
"안전을 지켜라."
"사용자에게 불필요하게 묻지 마라."
"중요한 행동은 확인을 받아라."
"가능하면 자율적으로 처리하라."
각 문장만 따로 보면 멀쩡하다. 그러나 실제 상황에서는 여러 명령이 함께 주어져 얼마든지 충돌한다. 자율적으로 처리하라는 것과 확인을 받으라는 것 중 어느 것이 우선인가? 사용자의 목표를 최대한 달성하라는 명령과 안전을 지키라는 명령의 경계는 어디인가?
인간이라면 서로 상충하는 명령 앞에서 갈등하고, 때에 따라 윤리적·법률적 판단을 다른 목표보다 우선시할 수 있다. 그러나 LLM에게 그런 판단을 독립적으로 내리는 별도의 윤리적·법률적 심판자가 없다. 여러 명령과 현재 상황이 모두 입력 문맥에 들어가고, LLM은 학습된 가중치에 따라 그 전체를 계산해 다음 행동을 선택한다.
따라서 인간이 기대하는 윤리적·법률적 우선순위와 LLM의 계산 결과가 일치한다는 보장은 없다. 에이전트에 별도의 목표나 보상 기준이 주어지면, 오히려 그 목표를 달성하는 데 유리한 행동이 다른 제약보다 강하게 선택된다.
자연어는 모호하고, 문맥에 따라 뜻이 달라지고, 서로 다른 지시가 하나의 문맥 안에서 영향을 주고받는다. 입력된 지시와 현재 상황이 모두 토큰으로 들어가고, 학습된 가중치와 주목 계산을 거쳐 다음 출력과 행동의 가능성이 달라진다. 시스템이 명령의 형식적 서열을 정해둘 수는 있어도, 그것만으로 자연어 의미의 충돌까지 없어지지는 않는다. 인간이 의도한 우선순위와 모델 계산의 결과가 어긋날 수 있는 이유다.
필자는 이전 사례들에서도 계속 이것을 문제 삼았었다. 모호한 자연어로 복잡한 목표를 주고, 그 목표를 해석하는 LLM에 매우 넓은 실행권을 연결한다. 그리고는 예상하지 못한 행동이 나오면 AI가 스스로 새로운 능력을 터득한 것처럼 말한다. 나는 오히려 에이전트 설계 실패의 가능성부터 의심해야 한다고 생각한다.
- 다음 2편 'AI 위험론'에서 말하지 않는 것들
로 이어집니다.