같은 길을 비추는 4인의 시선

큰사진보기 ▲김써니작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용희작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲박미경작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민자작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

서로 다른 조형 언어를 가진 네 명의 작가가 하나의 길 위에서 만난다. 각자의 시선으로 일상과 삶, 자연을 바라보지만 결국 같은 방향을 향한다는 의미를 담은 전시가 인천 서해구 가울 갤러리에서 오는 3일까지 열린다. 지난 17일 전시 현장을 방문했다.이번 전시에는 김민자, 김써니, 김용희, 박미경 작가가 참여해 각기 다른 소재와 표현 방식으로 삶의 풍경과 감정을 풀어낸 작품을 선보인다. 이번 전시는 지난해에 이어 마련된 두 번째 기획전으로, 네 작가가 공유하는 '함께 걸어가는 길'이라는 의미에 주목한다. 같은 시대를 살아가면서도 서로 다른 경험과 시선을 작품에 담아내고, 그 차이가 하나의 공간에서 조화를 이루도록 구성했다.김써니 작가는 자연과 일상의 풍경을 따뜻하고 자유로운 색채로 표현한다. 작품 '해와 달이 떨어지다 25'에서는 나무와 풀, 의자 등이 어우러진 풍경을 통해 자연 속에 머무는 순간의 감성을 보여준다. 또 다른 작품에서는 밝고 유쾌한 이미지와 강렬한 색채를 활용해 긍정적인 에너지를 전달한다.김용희 작가는 흙과 조합토를 활용한 입체 작품을 통해 자연과 생명에 관한 이야기를 풀어낸다. 회화와는 다른 질감과 조형성을 통해 작품에 독특한 물성을 더했다.박미경 작가는 날개와 꽃, 하늘 등의 이미지를 활용해 사랑과 희망의 메시지를 표현한다. 화면을 가득 채운 날개와 중심의 꽃은 자유와 생명, 그리고 새로운 출발을 상징적으로 보여준다.김민자 작가는 회화와 다양한 매체를 활용해 일상에서 발견하는 즐거움과 감정을 표현한다. 밝고 경쾌한 색감과 캐릭터적인 이미지가 어우러진 작품을 통해 관람객과 친근하게 소통한다.네 작가의 작품은 표현 방식에서는 차이를 보이지만, 삶을 바라보는 따뜻한 시선과 사람들에게 긍정적인 감정을 전하고자 한다는 점에서 만난다. 전시 제목인 '같은 길, 같은 빛' 역시 이러한 공통점을 상징한다.이성미 가울 갤러리 관장은 "네 작가가 걸어온 길과 작품을 바라보는 시선은 서로 다르지만, 예술을 통해 사람들과 소통하고 따뜻한 메시지를 전하고자 하는 마음은 같다"라며 "이번 전시가 관람객들에게 서로 다른 작품을 비교해 보는 즐거움과 함께 자신의 삶을 돌아보는 시간이 되기를 바란다"라고 말했다.