작가가 직접 부스 꾸리고 관람객과 대화하는 아트페어

큰사진보기 ▲2026그라운드 아트페어 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲그라운드 아트페어를찾은 관람객 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲그라운드 아트페어를찾은 관람객 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조규창작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲점문희 작가가관람객들에게 작품을 설명하고 있다 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲라라킴작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲전병희작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대정작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조형작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲신필균 작가조형작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲방그레작가 와 조형작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민서작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲도슨트와 관람객과 만남 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲최세학작가 작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조형작품 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

미술관이나 갤러리에서 작품을 감상할 때 관람객과 작가 사이에는 일정한 거리가 존재한다. 작품을 바라보며 궁금한 점이 생겨도 작가에게 직접 묻기는 쉽지 않다.그런 의미에서 작가와 관람객이 한 공간에서 작품을 매개로 이야기를 나누는 '2026 그라운드아트페어(GROUND ART FAIR)'가 오는 20일까지 송도컨벤시아에서 열린다.이번 행사의 가장 큰 특징은 작가가 직접 관람객을 만나는 방식이다. 일반적인 아트페어가 갤러리를 중심으로 작품을 소개하는 데 비해 그라운드아트페어는 작가들이 직접 부스를 꾸리고 자신의 작품세계를 설명한다.전시장에서는 한국화와 서양화, 회화, 민화, 조각, 공예 등 다양한 장르의 작품을 만날 수 있다. 신진 작가부터 중견·원로작가까지 참여해 세대와 표현 방식이 서로 다른 작품들이 한 공간에 놓인다.관람객으로서는 작품을 보는 방식도 달라진다. 마음에 드는 작품 앞에서 작가에게 작품을 그린 이유를 물어볼 수도 있고, 어떤 재료와 기법을 사용했는지 들을 수도 있다. 작품을 소장하고 싶은 경우에는 가격이나 제작 과정, 작품 관리 방법 등에 대해서도 직접 이야기를 나눌 수 있다.미술품 구매 경험이 없는 관람객에게는 이런 과정 자체가 미술을 알아가는 계기가 될 수 있다. '무엇을 사야 할까'라는 부담보다 먼저 '나는 어떤 작품을 좋아하는가'를 발견하는 것이 아트페어를 즐기는 출발점이 될 수 있기 때문이다.특히 어린이와 청소년에게는 실제 작품을 가까이에서 만나는 현장학습의 의미도 있다. 화면이나 교과서를 통해 접하던 미술을 직접 보고, 부모와 자녀가 서로 다른 작품에 대한 느낌을 이야기하는 것도 하나의 문화예술 경험이 될 수 있다.개인 부스에서는 작가 한 명의 작품세계를 집중적으로 살펴볼 수 있으며, 공동 부스에서는 여러 작가의 작품을 비교하며 관람할 수 있다.작가들에게도 아트페어는 단순히 작품을 판매하는 자리를 넘어 자신의 작품세계를 관람객에게 알리는 기회다. 특히 신진 작가들에게는 기존 전시 공간에서 만나기 어려웠던 관람객과 직접 소통할 수 있는 자리라는 점에서 의미가 있다.이번 행사가 열리는 송도컨벤시아 주변에는 송도센트럴파크와 쇼핑·외식 공간 등이 있어 전시 관람과 함께 가족이나 친구, 연인과 하루 일정으로 둘러보기에도 좋다.전시에 참가한 조규창 작가는 "작품을 어렵게 바라보기보다 작가를 직접 만나 이야기를 나누면서 미술을 더 친근하게 경험할 수 있는 새로운 시도가 기대된다 ""미술은 작품만으로 완성되는 것이 아니라 작품을 만든 사람과 그것을 바라보는 사람이 만날 때 또 다른 이야기를 만들어낸다"고 말했다.이번 송도 아트페어가 작품 판매를 넘어 작가와 관람객이 직접 만나 미술에 관한 이야기를 나누는 공간이 될 수 있을지 관심이 모인다.