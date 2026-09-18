"행정은 공감"… 22년 차 선배가 건넨 한마디

"행정은 견적보다 공감입니다."

큰사진보기 ▲논산시와 서산시 관계자들이 자원봉사 분야 업무협약을 맺은 뒤 워크숍에 참여한 저연차 공무원들과 기념촬영을 하고 있다. 두 도시 공직자들이 한자리에 모여 교류의 의미를 더했다. (사진 논산시제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산시 새내기 공무원들이 서산시 광역자원회수시설을 찾아 관계자로부터 시설 현황과 운영 방식에 대한 설명을 듣고 있다. (사진 논산시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026년 새내기 공직자 적극행정 워크숍’에 참여한 논산시 공무원들이 서산 해미읍성을 둘러본 뒤 성곽을 배경으로 기념촬영을 하고 있다. (사진 논산시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 15일 충남 논산에서 서산으로 향하는 버스 안. 논산시 기획감사실 심윤무 성과관리팀장이 새내기 공무원들에게 자신의 공직 경험을 들려줬다. 별도의 강의실도, 교육자료도 없었다. 9급 신규 공무원으로 출발해 6급 팀장이 되기까지 22년 동안 읍·면·동과 시 본청을 오가며 겪었던 실수와 시행착오가 강의 내용이었다.심 팀장은 주민과 직접 마주하는 읍·면·동 근무 경험을 소개하며 업무를 정확하게 처리하는 것만큼 주민과 얼굴을 맞대고 관계를 쌓는 일이 중요하다고 강조했다. 먼저 인사하고 얼굴을 익히며 현장에서 주민의 목소리를 듣는 이른바 '안면행정'의 중요성도 설명했다.논산시는 15~16일 이틀간 서산시 일원에서 임용 3년 이내 저연차 공무원을 대상으로 '2026년 새내기 공직자 적극행정 워크숍' 2회차를 진행했다. 이달 초 열린 1회차에 이은 교육이다.이번 워크숍은 강의실 중심의 교육에서 벗어나 직무교육과 현장학습, 선후배 간 소통, 다른 지방자치단체와의 정책 교류를 한 일정에 담았다. 저연차 공무원의 조직 적응과 의원면직이 공직사회의 과제로 떠오르는 가운데 비슷한 시기에 임용된 직원들이 서로의 업무와 고민을 나누고 동료 관계를 형성할 수 있도록 한 것도 특징이다.첫날에는 적극행정 제도와 실제 사례를 비롯해 청렴·공직윤리, 조직생활에 필요한 공직예절 등을 교육했다.이어 서산시 광역자원회수시설을 찾아 시설 조성 과정과 운영 방향을 살펴봤다. 논산시 공무원들은 현장에서 실무자의 설명을 듣고 다른 지방자치단체가 주요 사업을 추진하는 과정과 행정 사례를 공유했다.지자체 간 실무 협력도 워크숍 일정과 연계했다. 1회차에서는 축제 분야, 2회차에서는 자원봉사 분야의 업무협약과 교류가 이뤄졌으며 국가위임사무와 관련한 협력도 진행됐다. 교육을 위한 다른 지역 방문을 정책 현장 확인과 지자체 간 실무 교류의 기회로 함께 활용한 것이다.참가자들은 서로 다른 부서와 읍·면·동에서 근무하면서 평소 만나기 어려웠던 동료들과 1박2일 동안 교육과 현장학습을 함께했다. 자신이 맡은 업무와 공직생활의 어려움을 나누면서 자연스럽게 동료 간 유대감을 쌓는 시간도 가졌다.연산면사무소 백대현 주무관(행정 9급)은 "입직 3년 이내 직원들이 한자리에 모여 각자 맡은 업무와 공직생활에 대한 생각을 공유할 수 있어 좋았다"며 "적극행정과 청렴, 공직예절처럼 공직생활에서 꼭 알아야 할 내용을 배울 수 있어 실질적인 도움이 됐다"고 말했다.특히 백 주무관은 버스 안에서 들은 선배 공무원의 경험담을 기억에 남는 시간으로 꼽았다. 그는 "'행정은 견적보다 공감'이라는 말이 인상 깊었다"며 "실제 현장에서 겪은 사례를 들으면서 주민을 직접 만나고 관계를 형성하는 행정이 왜 중요한지 이해할 수 있었다"고 말했다.이튿날에는 서산 해미읍성을 찾아 지역의 역사·문화자원을 둘러봤다. 참가자들은 업무 공간을 벗어나 함께 걸으며 이야기를 나누는 것으로 1박2일 일정을 마무리했다.백성현 논산시장은 "적극행정은 법령과 절차를 준수하면서 시민의 입장에서 최선의 방안을 고민하고 실천하는 데 있다"며 "책임을 두려워해 망설이기보다 시민을 위해 소신과 과단성을 발휘해 달라"고 밝혔다.이어 "인공지능 확산 등 급변하는 행정환경 속에서 직원들이 새로운 시도와 도전을 이어갈 수 있도록 조직 차원의 뒷받침을 아끼지 않겠다"고 했다.논산시는 앞으로 신규·저연차 공무원의 조직 적응을 지원하면서 현장학습과 세대 간 소통, 지자체 정책 교류를 연계한 공직자 교육을 확대할 계획이다.