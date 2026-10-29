"국민연금은 실수 안 하나?"... 자산운용사가 작심하고 던진 말

투자의 시대, 남의 돈을 맡아 운용하는 기관은 고객과 투자자의 이익을 위해 책임을 다해야 합니다. 이를 규정한 ‘스튜어드십 코드’가 국내에 도입된 지 10년. <오마이뉴스>는 자산운용사 265곳의 지난 10년간 투자 활동 20여만 건을 전수 조사했습니다. 세계 최초 도입국인 영국도 직접 찾았습니다. 한국 운용사들의 침묵과 영국의 대답을 전합니다.



큰사진보기 ▲지난 9월 11일 <오마이뉴스>가 국내 주요 자산운용사 실무자 5명과 나눈 좌담회를 AI(인공지능) 이미지로 생성한 것. ⓒ 제미나이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이억원 금융위원장(가운데)과 참석자들이 8일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장의 발전을 위한 한국 스튜어드십 코드 개정 공청회에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 스튜어드십 코드 도입이 한국 자본시장에 가져온 변화와 한계를 종합해 100점 만점으로 평가한다면?

대형 운용사 A :

대형 운용사 B :

중소형 운용사 C-1 :

중소형 운용사 D :

- 자산운용사 입장에선 스튜어드십코드를 어느 정도 무게감으로 받아들이고 있나?

대형 운용사 A :

대형 운용사 B :

중소형 운용사 C-1 :

- <오마이뉴스>가 스튜어드십 코드 10년간 이사·감사 선임 안건 중 한 기관이라도 반대·기권 사유에 '사회적책임(CSR) 리스크'를 구체적으로 적어둔 안건 250건(101개사)을 추려 13개 유형으로 분류한 결과, 가장 높은 반대율을 보인 유형은 회계부정(47.3%)이었다. 반면 중대재해·산업안전, 노동·인권의 경우 반대율이 13.5%, 10.7%로 최하위를 기록했다. 이러한 CSR 리스크와 관련해 반대 여부를 판단하는 기준이 운용사 내부에 존재하나?

대형 운용사 A :

대형 운용사 B :

중소형 운용사 D :

- 대표적으로 포스코 산업재해 사망 문제가 이어졌음에도 2021년 3월 12일 최정우 포스코 회장 연임 여부를 결정하는 주주총회 땐 공무원연금공단만 유일하게 반대했다. 당시 주주총회에서 다른 운용사들의 반대가 나오지 않은 이유는 무엇이라고 보나?

대형 운용사 B :

대형 운용사 A :

큰사진보기 ▲전북 전주에 있는 국민연금공단 기금운용본부 전경. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

- 국내 최대 기관투자자인 국민연금이 반대한 안건에 상당수 운용사가 찬성표를 던지는 등 다른 판단을 내리는 경향이 관찰되는데, 운용사 실무 현장에서 국민연금의 의결권 행사 방향은 어떻게 체감되나?

대형 운용사 A :

대형 운용사 B :

중소형 운용사 C-1 :

대형 운용사 A :

- 그러면 스튜어드십 코드 활성화를 위해 국민연금이 어떤 역할을 해야 한다고 보나?

중소형 운용사 C-1 :

중소형 운용사 D :

중소형 운용사 C-2 :

중소형 운용사 C-1 :

- 올해 스튜어드십 코드 개정 내용을 총평한다면?

중소형 운용사 D :

중소형 운용사 C-1 :

대형 운용사 B :

대형 운용사 A :

- 스튜어드십 코드 이외에 바뀌어야 할 법이나 제도가 있다면?

중소형 운용사 D :

중소형 운용사 C-1 :

대형 운용사 A :

중소형 운용사 C-2 :

'50점', '50점 미만', '30점'.주요 기관투자자 한 축을 이루는 자산운용사 실무자들이 '한국형 스튜어드십 코드' 도입 10년과 올해 첫 개정을 돌아보며 내린 평가다. 여기엔 '스튜어드십 코드에 국민연금이 있어서 가입했다(50점)'는 솔직한 속내부터 '한국에서 스튜어드십 코드로 의사 결정을 바꿀 수 있는 기업은 30%뿐(30점)'이라는 회의적 진단까지 다양한 이유가 있었다. 100점 만점 중 51점 이상은 한 번도 없었다. 이 박한 평가는 스튜어드십 코드가 자산운용사에 가져다준 변화만큼 한계도 분명하다는 방증이기도 했다.주인의 재산을 관리하는 집사(스튜어드)처럼, 투자 대상 기업의 의사 결정을 감시·견제해 주주로서 역할을 수행하는 것, 자산운용사의 스튜어드십 코드 도입 취지다. 그렇다면 지난 10년간 이 취지는 한국 자본시장에서 어떻게 작동했을까.<오마이뉴스>는 9월 11일 국내 주요 자산운용사 실무자 5명을 익명 전제로 한자리에 초청해 물었다. 자산운용사 규모에 따라 대형 운용사 A(1명), 대형 운용사 B(1명), 중소형 운용사 C(2명, 아래 C-1과 C-2), 중소형 운용사 D(1명)로 구분했다.이들에게 던진 질문을 요약하면 다음과 같다. 스튜어드십 코드의 효과를 어느 정도로 체감하나? 투자 대상 기업의 사회적책임(CSR) 리스크에 왜 침묵하나? 국내 최대 기관투자자인 국민연금공단 의결권 행사에 얼마나 영향을 받나? 국민연금은 향후 스튜어드십 코드에서 어떤 역할을 해야 하나?<오마이뉴스>가 묻고 자산운용사들이 답했다. 이날 좌담회는 예정했던 1시간을 훌쩍 넘겨 2시간 가까이 이어졌다."50점. 시작이 반이다. 그나마 (10년 만에) 개정까지 와서 협력적 주주 활동이나 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 금융상품 확대 같은 게 추진됐다. 지금은 다들 주주 환원 정책도 열심히 하고, 그 배당 재원으로 상속세도 내려고 하는 등 많은 게 변했다.""50점. 같은 이유다. 최근 1~2년간 변화가 그전 8년간의 변화보다 훨씬 크다고 느낀다. 이 엄청나게 빠른 변화 속도에 적응하는 중이다. 다만 이제 막 (변화가) 시작했다 보니 이상적인 단계로 가기엔 갈 길이 멀다.""30점. 스튜어드십 코드 자체만 놓고 보면 많은 게 바뀌었다. 금융기관의 의결권 독립성도 많이 올라갔다. 그런데 우리 자본시장은 특수하다. 지배주주 집중도가 엄청나고, 대부분 회사가 상장했음에도 가족 기업 형태로 운영된다. 이런 가운데 국내 자본시장에서 스튜어드십 코드로 바꿀 수 있는 건 30% 정도다. 즉 스튜어드십 코드는 30% 정도 기업에밖에 영향을 못 미친다.국내 자본시장엔 PBR(주가순자산비율) 0.5배 미만 기업들이 많은데, 그중 60% 이상의 지배주주 지분이 과반을 차지한다. 이런 기업들을 스튜어드십 코드로 접근하는 게 맞을까? 스튜어드십 코드로 (의사결정 구조를) 바꿀 수 있는 게 아닌데 말이다. 심지어 행동주의(펀드)가 와도 그건 바꾸기 힘들다. (스튜어드십 코드로) 애초에 풀지 못하는 열쇠를 갖다 놓고 있는 게 아닌가 생각한다.""50점 미만. 스튜어드십 코드가 최근 개정되긴 했지만 규제적으로 뒷받침이 안 되다 보니, 앞으로 이 좋은 제도가 얼마나 시행될 수 있느냐가 관건인 것 같다.""저희가 스튜어드십 코드에 가입한 이유는 딱 하나다. 국민연금이 가입했기 때문이다. 2016년 한국형 스튜어드십 코드가 도입됐을 때 아무도 가입하지 않다가, 2018년 국민연금이 들어가면서 저희도 가입하게 됐다.""국민연금과 금융 당국 압박이 없으면 아무도 스튜어드십 코드에 관심이 없다. 지금이야 규제 분위기가 강해져서 운용사들도 스튜어드십 코드를 해야 한다고 생각하는데, 1~2년 전까지만 해도 다들 귀찮아했다. 하고 싶다는 생각조차 하지 않았을 거다. 소위 양아치 같은 기업만 아니면 (투자 대상) 기업 편을 들어주는 경향도 있었다.""저희는 행동주의펀드(적극적으로 주주 권리를 행사하는 펀드)를 '투자전략'으로 하는 거지, 스튜어드십 코드 일환으로 하는 게 아니다. 운용사의 최고 목적은 수익률이다. 그러면 한 기업에 컨트로버셜 이슈(부정적 영향을 미칠 수 있는 이슈)가 생기면 운용사들은 주주 관여를 하는 게 아니라 (그 기업 주식을) 팔아야 하는 것 아닌가? (스튜어드십 코드를 한다고) 수익률이 올라가는 것도 아니고 BP(베이시스 포인트, 운용보수 단위)가 올라가는 것도 아니다. 즉 기관투자자로서 스튜어드십 코드를 하기 어려운 건, 돈이 안 되고 오히려 손해가 되기 때문이다.""(내부적으로) 형사 DB(데이터베이스)를 구축해 갖고 있다. 이사·감사 후보 추천은 전체 정기 주주총회의 60%를 차지할 정도로 많은 안건이다. (이사·감사로 임명될) 그 사람이 법을 위반했는지, 기업 가치 훼손 이력이 있는지 매번 구글링하기는 힘들다. 그래서 형사 DB에 기반해 해당 인물의 과거 이력을 반드시 체크한다.다만 총수가 직접 등기(임원)를 하려고 할 땐 (이 기준이) 유일하게 적용이 안 된다. 우리도 어쩔 수 없더라. 형사(처벌) 이력이 있지만 그 사람이 등기를 안 한다고 지배력이 없어지는 것도 아니고, 차라리 등기해서 투명하게 하는 게 더 좋다.가령 한 기업의 경우 공정거래위원회 위반 건이 정말 많아서 중대재해나 협력사 갑질 등을 이유로 제가 (이사·감사 선임을) 반대하자고 했는데, 당시엔 지금처럼 (분위기가) 무르익지 않아서 (결과적으로) 찬성했다. 저희는 기후변화 리스크가 높은 회사 내 ESG 위원장 출신 인사가 재선임되면 반대할 수 있는 (시스템도) 갖추고 있다.""저는 생각이 좀 다르다. 사회적 책임, 즉 CSR 관점으로 (이사·감사 선임을) 반대하는 건 아니다. 수탁자 책임의 일환으로, 가령 중대재해라면 그걸로 영업 정지를 받거나 손해를 물어주는 등 기업 가치 훼손에 포커스를 맞춰 반대하는 거다. 회계 부정도 사회적 책임과 상관없이 투자자 신뢰를 깨뜨리는 행동이기 때문에 반대하는 거다.""저희는 이사·감사 선임 때 지배주주 대신 소액주주가 추천한 사람들이 독립성 측면에서 좀 더 높게 평가 받아야 한다는 걸 내세우고 있다. (추천된 이사·감사 중) 기업 가치 제고에 독립적으로 기여할 수 있는 사람이 있는지도 평가하고 있다.""(당시 산재 사망 문제는) 포스코 자회사에서 발생한 사고들로 기억한다. 개별 자회사에서 발생한 사고인데 그 자회사를 아우르는 회장이 책임지는 게 맞느냐는 의견이 있었던 것 같다. 안전관리 책임을 지고 있는 회사가 아닌 그룹사까지 (책임을 묻기엔) 너무하다는 것이다.""저희는 책임 소재가 명확해야 반대까지 간다. 가령 어떤 회사가 회계부정을 했다고 (의결권 행사를) 다 반대하는 게 아니다. 회사 대표니까 모든 책임을 지라는 식으로 접근하는 건 쉽지 않은 측면이 있다.""예를 들어 올해 정기 주주총회 때 상법 개정에 따른 후속 조치가 미흡했거나 이를 훼손할 여지가 있는 안건마다 국민연금이 방향성을 제시했다. 그런 건은 공감이 많이 가고 중요하다고 생각해서 적극 수용했다. 그런데 저희가 건마다 국민연금의 찬반을 보면서 (의결권 행사를) 하진 않는다. 일반적인 건이면 별로 영향이 없다.""국민연금으로부터 (위탁)자금을 받아야 하는 운용사의 경우엔 국민연금이 어떤 의견을 내는지가 (자신들의 의결권 행사에) 영향을 미친다. 그런데 기업들이 상법 개정 예외 조항을 적용하려는 게 법적으로 문제는 아니다. 국민연금은 그게 개정 취지에 어긋나니까 반대하겠다는 입장이다. 이제 국민연금이 자기들과 비슷한 (의결권 행사) 방향이 아닌 운용사들을 면밀히 볼 것처럼 얘기하고 있으니, 앞으로 (국민연금이) 더 신경 쓰일 것 같다.저는 국민연금이 (운용사에게) 같은 방향성을 요구하려면 본인들의 가이드라인을 명확히 밝혀야 한다고 생각한다. 그렇게 하지도 않고 국민연금의 찬반 사유를 우리가 모르는 상태에서 같은 방향의 의결권 행사를 요구한다면 문제가 있다. 국민연금도 판단 실수를 할 수 있지 않나? 국민연금의 판단이 왜 그렇게 나왔는지 모르는데, 우리도 국민연금처럼 해야 한다고 말하는 건 명확히 설명이 안 된다.""의결권 자문사 쪽에선 국민연금이 의결권 행사를 굉장히 경직적으로 한다고 평가한다. 융통성을 발휘하면 '어디는 봐주고 어디는 안 봐준다'는 말을 들을까 봐 겁나서 그러는지, 너무 경직돼 있다는 평가다. 저희는 지금까지 국민연금을 크게 신경 쓰지 않고 의결권을 행사해 왔다. 그런데 앞으로는 국민연금이 자신들과 (방향이) 다르면 왜 다른지 이유를 묻겠다고 하니, 아무래도 눈치를 보긴 봐야겠다.""국민연금이 '자신들의 원칙을 따르라'고 하는 게 큰 문제가 될 거로 생각한다. 그건 기관마다 전략을 세우고 그 전략에 맞게 잘하고 있는지 (점검한다는) 스튜어드십 코드 본질을 훼손하는 일이다.""국민연금은 '어셋 오너(Asset Owner)', 이른바 자산 소유자다. 저는 국민연금이 GP(위탁운용사)가 될 건지, LP(출자자)가 될 건지 둘 중 하나를 결정해야 한다고 생각한다. 시장 전체를 유일하게 다 들고 있는 곳이 국민연금인 만큼, 개별 운용사 수익률보단 자신들의 자산을 좀 고려해 시장 전체 수익률을 높이는 방향을 가져갈 수 있다고 생각한다.한편 국민연금은 운용사에 자금을 맡겨놨으니 '너희가 의결권 행사를 어떻게 하는지 보겠다'고 하는데, 그러다 운용사 수익률이 떨어진다고 해서 국민연금이 용서해 줄 것도 아니지 않느냐. 그러면 운용사 입장에선 어떤 장단에 맞춰야 하냐는 거다. 운용사가 잘하면 BP라도 올려줬으면 한다. 국민연금이 시장 조성자로서 역할을 해 줘야 한다고 생각한다.""비슷한 생각이다. 그런 경제적인 인센티브도 필요하다.""국민 노후자금을 운용하는 국민연금은 기금 증식 말고 다른 목표가 있으면 안 된다. 그런데 국민연금이 운용사들의 의결권 행사 방향을 디테일하게 통제하겠다는 식으로 독해되면 시장 자체를 완전히 통제하겠다고 느끼게 된다. 각 하우스(자산운용사) 색깔에 맞게 알아서 (의결권을) 행사하게 하되, 국민연금은 의결권 찬반 사유를 공개하도록 하는 게 민주주의에 맞지 않나?""아까 (스튜어드십 코드에 대한 평가 점수로) 30점을 매겼다. 30점에서 더 올라가려면 국민연금의 역할이 있어야 한다. 그렇지 않으면 이상향까진 못 가지 않을까 싶다. 저는 산업자본과 금융자본이 어느 정도 싸우고 있다고 생각한다. 스튜어드십 코드의 목적이 자본시장 정상화에 있다면 우리나라에서 산업자본을 대적할 수 있는 금융자본, 가령 삼성전자를 대적할 정도의 사이즈를 가진 금융자본은 국민연금 말곤 없다.""주주 충실 여부가 반영되는 등 잘 개정됐다. 주기적으로 리포팅(보고서 제출)하는 부분도 스튜어드십 코드 참여율을 높이는 측면에서 도움이 될 것 같다. 다만 현재로선 과도기에 있다 보니 실제로 어떨지는 좀 지켜봐야겠다.""협력적 주주 관여가 드디어 개정안에 들어왔는데, 사실 협력적 주주 관여는 5% 룰(상장사 주식을 5% 이상 보유하거나 이후 1% 이상 지분 변동이 있을 때 관련 내용을 금융감독원에 5일 내 보고해야 하는 규정) 때문에 거의 불가능하다. 경성 규범이 아직 연성 규범을 따라가지 못하는 상황이다. 이젠 스튜어드십 코드보단 경성 규범 쪽 개정이 필요한 차례가 아닌가 생각한다.""이번 스튜어드십 코드 개정은 내년(2027년) 1월 1일부터 적용되는데, 실질적인 의미가 아직 체감되진 않는다. 실무선에서 보면 '이걸 진짜 다 해야 한다고?' 싶은 것들이 있다. 가령 환경(E)·사회(S) 등이 포함된 부분이라든가, (국내 상장주식에 한정되던 적용 대상이) 다른 자산으로 확대된 부분은 실무 입장에선 사실 어떻게 적용해야 하는지 불분명하다.""(이번 개정이) 얼마나 큰일이 될지 모르는 것 같긴 하다. 다 지키려면 어마어마하다. (스튜어드십 코드) 전담 인력이 있는 회사도 버거운 수준인데, 제대로 하려면 비용과 인력이 많이 들 거다. 올해가 '제정의 해'라면 내년은 '위반의 해'일 수 있다.""오기형 더불어민주당 의원이 발의한 베어허그법(자본시장법 개정안, 주주에게 중대한 영향을 미치는 공개매수의 경우 이사회가 독립·전문적인 판단 절차를 거쳐 의견을 표명하도록 하는 내용)이 좋은 것 같다. 기업이 밸류업 할 수 있는 자발성을 많이 주고 있다.""일본처럼 1·2·3군 거래소로 (시장을) 나누고 등급이 올라갈수록 유통 주식 수량과 거래량 기준을 타이트하게 잡는 게 필요하다고 본다. 우리나라 시장은 유통 주식 수량이 극히 적고, 최대 주주가 80%를 들고 나머지 20%를 시장에서 알아서 거래하라고 한다. 그러다 보니 상장폐지를 피하기 위해 유동성 공급 계약(증권사가 매수·매도 호가를 제시해 원활한 거래를 유도하는 방식)을 맺어서 호흡기 붙여 살려놓는 것들이 많다. 이런 걸 '시가'라고 할 수 있나? 이런 종목들은 정리가 필요하다.""요즘 가장 많이 생각하는 건 '장기 재직 감사' 문제다. 코스닥이든 코스피든 상근 감사로 장기 재직하는 분들이 정말 많다. 30년씩 하시는 분도 있다. 사각지대다. 한국 자본시장이 선진국에 들어가려면 이것부터 해결돼야 하지 않을까. 간단하게 해결할 수 있을 텐데 왜 안 하는지 모르겠다.""그때그때 사회적으로 이슈가 될 때마다 땜질식으로 '이거 문제다', '이거 바꾸자'라고 하고 있다. 우리 자본시장이 앞으로 어떠해야 한다는 비전과 로드맵을 착착 만들어 가는 사람이나 기관이 없다. 긴 안목에서 제도를 바꿔나가야 한다."